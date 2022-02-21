Galatasaray'ın UEFA maçı ne zaman? İşte son gelişmeler

UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi için araştırmalar başladı. UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta sonrasında gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray gruptaki son maçında hata yapmayarak lider olan son 16 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Bu gelişmenin ardından son 16 kura çekimi gündeme geldi. İşte, Avrupa Ligi son 16 turu maçlarından bilgiler...