Galatasaray'ın UEFA maçı ne zaman? İşte son gelişmeler

UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi için araştırmalar başladı. UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta sonrasında gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray gruptaki son maçında hata yapmayarak lider olan son 16 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Bu gelişmenin ardından son 16 kura çekimi gündeme geldi. İşte, Avrupa Ligi son 16 turu maçlarından bilgiler...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminin 25 Şubat 2022 tarihinde son 8 takımın belli olmasının ardından çekilmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17-24 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan play-off maçlarının ardından belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları mart ayında oynanacak. İlk maçlar 10 Mart'ta, diğer maçlar ise 17 Mart'ta yapılacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.