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Galatasaray'ın UEFA maçı ne zaman? İşte son gelişmeler

#Uefa#Galatasaray

Galatasaray, Lazio ile deplasmanda berabere kalırken Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup olarak tamamlamayı başarmıştı. G.Saray Avrupa Ligi’nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak da zirveye çıktı. Brondby, S.Graz, Legia, RbAntwerp, Ferencvaros sonuncu olurken, Midtjylland ve R.Wien 3. sırada bitirdi. Peki, Galatasaray'ın UEFA maçı ne zaman?,

1/3Galatasarayın UEFA maçı ne zaman İşte son gelişmeler

UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi için araştırmalar başladı. UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta sonrasında gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray gruptaki son maçında hata yapmayarak lider olan son 16 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Bu gelişmenin ardından son 16 kura çekimi gündeme geldi. İşte, Avrupa Ligi son 16 turu maçlarından bilgiler...

2/3KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekiminin 25 Şubat 2022 tarihinde son 8 takımın belli olmasının ardından çekilmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17-24 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan play-off maçlarının ardından belli olacak.

3/3GALATASARAYIN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN

GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları mart ayında oynanacak. İlk maçlar 10 Mart'ta, diğer maçlar ise 17 Mart'ta yapılacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

 

 

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#Uefa#Galatasaray