Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan transferini duyurmasının ardından dikkat çeken açıklama!
Galatasaray'da bu sezonun ikinci transferi olan Oğulcan Çağlayan, imzanın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı ekibin eski futbolcusu Emre Çolak'tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.
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Transfer döneminde Galatasaray, Arda Turan'ın ardından ikinci imzayı Oğulcan Çağlayan ile attı.
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24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, futbolcuya 4 yıl için 18 milyon TL ödeyecek.
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Oğulcan Çağlayan, Galatasaray ile sözleşme imzaladıktan sorna duygusal açıklamalarda bulundu.
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İLK SÖZLERİ...
İşte genç futbolcunun Galatasaray'a transfer olmasının ardından ilk sözleri...
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'BİZ SÖZÜMÜZÜ TUTARIZ'
Biz söz verdiğimiz zaman sözümüzü tutarız. Herkesin değerleri vardır benim için de bu değerler çok önemli.
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'ANNEME DEDİM, GÖZ YAŞI DÖKTÜ
Galatasaray bir his takımıdır. Anneme, 'Galatasaray beni istiyor' dedim, göz yaşı döktü.
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'DÖNMENİN HAYALİNİ YAŞIYORDUM
Bundan 7 sene önce buradan çıkarken, yıllar boyu buraya gelmenin hayaliyle yaşadım. Şimdi yeniden burada olmak beni evimde hissettiriyor.
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'BURADAN HİÇ KOPMADIM'
Galatasaray'dan hiç kopmamıştım. 17 yaşında geldim. Daha sonra buradan ayrılıp uzun bir yol gitmiştim. Tekrardan burada olduğum için mutluyum. İnşallah 1 sene ara verdiğimiz kupa törenlerine devam edeceğiz.
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Rizespor'a sözleşmemi uzatmayacağımı söylemiştim. Saygı duydular ama son anda beklemediğim aksiyon yaptılar. Karşılık verdik. Keşke böyle bir son olmasaydı ama kendileri böyle tercih etti.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise ''Oğulcan benim bildiğim bir sporcu. Önce benim memleketime gitti Antep’e, sonra döndü Rize’ye gitti. Şimdi doğru yeri ve yuvasını buldu. Biz Oğulcan’dan çok umutluyuz. Altyapısının çok iyi olduğunu biliyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz.'' şeklinde konuştu.
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DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Öte yandan Galatasaray'a geri dönmesi gündemde olan Emre Çolak ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Emre Çolak, Oğulcan transferinin açıklanmasının ardından Twitter hesabından 'Vay vay vaaay!' paylaşımını yaptı.