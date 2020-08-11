Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan transferini duyurmasının ardından dikkat çeken açıklama!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise ''Oğulcan benim bildiğim bir sporcu. Önce benim memleketime gitti Antep’e, sonra döndü Rize’ye gitti. Şimdi doğru yeri ve yuvasını buldu. Biz Oğulcan’dan çok umutluyuz. Altyapısının çok iyi olduğunu biliyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz.'' şeklinde konuştu.