Galatasaray'ın kahramanları dönüyor! Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın yerine...

NELER OLDU? Hasan Şaş, son 1.5-2 ay boyunca yaşananlar ve Fatih Hoca’nın 2020-21 sezonu için planlarında kendisine yer olmadığını görünce istifa etti. 11 Aralık 2019’da deplasmanda Paris Saint Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sarı kırmızılıların otobüsünde birçok oyuncunun unutmadığı bir olay yaşandı. Ama bu yaşananlar özellikle yabancılar ile yardımcı antrenörü arasında kopmaya neden oldu.