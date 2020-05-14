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Futbol
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 09:20,

Galatasaray'ın kahramanları dönüyor! Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın yerine...

Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından gözler Fatih Terim'in ekibine katılacak yeni isimlere çevrildi. İşte sarı kırmızılı takımın iki yeni yardımcısı...

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Galatasaray’da, futbol A takım medya koordinatörlüğü ve Fatih Terim’in danışmanı Hande Sümertaş ile başlayan istifa dalgası Hasan Şaş ile devam ederken, teknik heyette büyük hareketlilik söz konusu. Ümit Davala’nın da yeni sezonda ekipte olması beklenmezken, Fatih hoca yardımcılarını yine eski öğrencilerinden seçecek ancak bu kez yabancılardan... İşte detaylar

2NELER OLDU
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NELER OLDU?

Hasan Şaş, son 1.5-2 ay boyunca yaşananlar ve Fatih Hoca’nın 2020-21 sezonu için planlarında kendisine yer olmadığını görünce istifa etti. 11 Aralık 2019’da deplasmanda Paris Saint Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sarı kırmızılıların otobüsünde birçok oyuncunun unutmadığı bir olay yaşandı. Ama bu yaşananlar özellikle yabancılar ile yardımcı antrenörü arasında kopmaya neden oldu.

3MUSLERA DAYANAMADI
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MUSLERA DAYANAMADI

Paris’te maç öncesi takım otobüsünde futbolcuların bulunduğu bölümde yaşanan bir konu üzerine Hasan Şaş, ayağa kalkar ve sarı kırmızılı oyunculara sert bir çıkışa imza atar. Bu olay birçok futbolcuyu rahatsız etmiştir. Ve takımdaki en tecrübeli yabancı isim olan Muslera’ya rahatsızlıklarını açık şekilde iletirler.

4İLETİŞİM İYİ DEĞİLDİ
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İLETİŞİM İYİ DEĞİLDİ

Ve takımın ikinci kaptan Muslera, Fransa dönüşünde hem yöneticilere hem de teknik heyete birçok oyuncunun Hasan Hoca’nın yaklaşımına, imza attığı bu olaydan ötürü tepki gösterdiklerini ancak arkadaşlarını frenlediğini uygun dille anlatır. Özellikle yabancı futbolcular ile Hasan Şaş arasındaki iletişim iyi değildi.

5ÜCRETLER KONUŞULUYORDU
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ÜCRETLER KONUŞULUYORDU

Sebebi ise oyuncular sergiledikleri performansı Hasan Şaş’ın tesislerde sık sık maliyetlerini de öne sürerek eleştirdiği düşüncesindeydi. Bu nedenle yabancı oyuncuların Hasan Şaş’a yaklaşımı mesafeli ve soğuktu.

6FATİH TERİM DE TAVRINI KOYDU
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FATİH TERİM DE TAVRINI KOYDU

Devre arası yönetim tüm bu yaşananlarla birlikte açık şekilde Fatih Hoca’ya Hasan Şaş hakkındaki rahatsızlığı dile getirir. Yönetim agresif tavrı, ilk yarıda yaşananlar ve aldığı cezalar ve oyuncuların negatif düşüncesi nedeniyle Hasan Şaş ile alakalı olumsuz bir tavra sahipti.

7AYRILIKLAR YAŞAYABİLİRİZ
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AYRILIKLAR YAŞAYABİLİRİZ

Terim, 3 ay önce tüm teknik heyet ve idari personele yaptığı konuşmada “Önümüzdeki sezon bazı ayrılıklar yaşayabiliriz. İş başka, arkadaşlık başka. Darılmaya, gücenmeye gerek yok” derken değişimin sinyalini verdi. Hasan Şaş ise sezon sonunda ayrılmayı değil, istifa etmeyi tercih etti.

8ELMANDER VE RİERA DÖNÜYOR
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ELMANDER VE RİERA DÖNÜYOR

Fanatik'in haberine göre; Elmander ve Riera ile sürekli görüşen Terim, taraftarın da çok sevdiği iki ismi önümüzdeki sezon kulübede yanına almayı planlıyor.

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Bu doğrultuda temaslar başlarken, Riera ve Elmander ile ekonomik anlamda yüksek talepleri olmadığı takdirde anlaşma sağlanacak.

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Fatih hocanın bir diğer yardımcısı Levent Şahin ise yerli olarak ekipteki görevine devam edecek.

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Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Hasan Şaş'ın istifasının detaylarını aktarıyor:

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