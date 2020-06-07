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GeriFutbol Galatasaray'ın 30 milyon Euro'luk planı ortaya çıktı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Haziran 2020 - 08:27,

Galatasaray'ın 30 milyon Euro'luk planı ortaya çıktı!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Feghouli ve Belhanda'yı gelecek yıl takımda düşünmüyor. Bu iki yıldız dışında Diagne, Babel ve Maicon ile yollar ayrılacak. Telles'ten gelecek para ile birlikte beklenen rakam toplam 30 milyon Euro...

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Galatasaray yönetimi 6 oyuncunun satışından 30 milyon Euro bekliyor.

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Arap kulüplerinin transfer gündeminden hiç düşmeyen Belhanda ve Feghouli ikilisinden beklenen rakam 12 milyon Euro.

3MAICON İÇİN 3-3.5 MİLYON EURO
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MAICON İÇİN 3-3.5 MİLYON EURO

Cimbom, Al Nasr'da kiralık oynayan Maicon'un satışından da 3-3.5 milyon Euro civarında gelir bekliyor.

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Yönetim, Babel ve Diagne'yi de elden çıkartarak maaş yükünü iyice hafifletecek.

5TELLESTEN 2 MİLYON EURO
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TELLES'TEN 2 MİLYON EURO

Galatasaray, 2016 yılında Portekiz ekibi Porto'ya sattığı Alex Telles'ten anlaşma gereği hiç de azımsanmayacak bir gelir elde edecek.

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Sambacı yıldız, Paris Saint Germain'e imza attığı anda 2 milyon Euro Aslan'ın olacak. (Takvim)

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