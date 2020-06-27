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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 18:53,

Galatasaray'dan tarihi karar!

Fatih Terim'in başka çaresi kalmadı...

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Galatasaray'da yaz transfer döneminde de teknik direktör Fatih Terim ve yönetimi zor günler bekliyor.

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80 milyon Euro'yu bulan takım bütçesini 60 milyon Euro seviyesine çekmeyi planlayan Galatasaray, başta kiralık oyuncuları Diagne ve Babel olmak üzere oyuncu satışı yapmak istiyor.

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Falcao, Feghouli ve Belhanda gibi yüksek maaş alan isimler için de sarı-kırmızılı kulüp teklifler bekliyor.

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Ancak futbol takımı şampiyonluktan kopma noktasına gelince G.Saraylı yıldızların değeri düşmeye başladı.

5YILDIZLAR IÇIN KAPIYI ÇALAN BİR KULÜP BİLE YOK
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YILDIZLAR IÇIN KAPIYI ÇALAN BİR KULÜP BİLE YOK

Şu ana kadar sarı-kırmızılılara sözleşmesi devam eden bir oyuncusu için bile teklif gelmedi.

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2018'de UEFA ile 4 yıllık FFP anlaşması imzalayan Galatasaray, oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamıyor.

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Kaleci, sağ bek, stoper ve orta saha takviyesi düşünen Galatasaray'ın sezon sonunda serbest kalacak oyunculara yönelmekten başka çaresi kalmadı.

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Satış yapması zor gözüken sarı-kırmızılılar, bonservise ayıracak bütçe oluşturamıyor.

9STOPERDE 9 DOĞURUYOR
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STOPERDE '9' DOĞURUYOR

Başakşehir deplasmanında sezon finaline çıkacak Galatasaray'da eksikler can sıkıyor.

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Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'da Luyindama, Marcao, Donk, Ahmet Çalık, Emin Bayram ve Lemina değişmeli olarak defansta görev yaptı.

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İdeal ikilisi Luyindama-Marcao olan Fatih Terim, stoperde 9 farklı kombinasyon denemek zorunda kaldı.

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Emin Bayram'ın tecrübesizliği nedeniyle Terim, mecburen Lemina'yı orta sahadan geriye çekecek ve Donk-Lemina ikilisi ilk kez birlikte görev yapacak.

13KULÜBE GENÇLERE EMANET
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KULÜBE GENÇLERE EMANET

Başakşehir maçı öncesinde Galatasaray sakatlıklar nedeniyle bir hayli zorda.

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Fatih Terim ve kurmayları stoper ikilisini mecburen orta sahadaki iki silahı ile kurarken cezalı isimlerin de olması nedeniyle yedek kulübesi boşaldı.

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Altyapıdan gelen isimleri kenarda oturtacak olan Terim, Berk Balaban (yedek kaleci), Emin Bayram (yedek stoper), Yunus Akgün (yedek hücum) ve Erencan Yardımcı'ya (yedek forvet) maçın gidişatına göre süre verecek.

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