Galatasaray'dan tarihi karar!

Galatasaray'da yaz transfer döneminde de teknik direktör Fatih Terim ve yönetimi zor günler bekliyor.
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80 milyon Euro'yu bulan takım bütçesini 60 milyon Euro seviyesine çekmeyi planlayan Galatasaray, başta kiralık oyuncuları Diagne ve Babel olmak üzere oyuncu satışı yapmak istiyor.
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Falcao, Feghouli ve Belhanda gibi yüksek maaş alan isimler için de sarı-kırmızılı kulüp teklifler bekliyor.
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Ancak futbol takımı şampiyonluktan kopma noktasına gelince G.Saraylı yıldızların değeri düşmeye başladı.
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YILDIZLAR IÇIN KAPIYI ÇALAN BİR KULÜP BİLE YOK
Şu ana kadar sarı-kırmızılılara sözleşmesi devam eden bir oyuncusu için bile teklif gelmedi.
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2018'de UEFA ile 4 yıllık FFP anlaşması imzalayan Galatasaray, oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamıyor.
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Kaleci, sağ bek, stoper ve orta saha takviyesi düşünen Galatasaray'ın sezon sonunda serbest kalacak oyunculara yönelmekten başka çaresi kalmadı.
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Satış yapması zor gözüken sarı-kırmızılılar, bonservise ayıracak bütçe oluşturamıyor.
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STOPERDE '9' DOĞURUYOR
Başakşehir deplasmanında sezon finaline çıkacak Galatasaray'da eksikler can sıkıyor.
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Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Galatasaray'da Luyindama, Marcao, Donk, Ahmet Çalık, Emin Bayram ve Lemina değişmeli olarak defansta görev yaptı.
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İdeal ikilisi Luyindama-Marcao olan Fatih Terim, stoperde 9 farklı kombinasyon denemek zorunda kaldı.
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Emin Bayram'ın tecrübesizliği nedeniyle Terim, mecburen Lemina'yı orta sahadan geriye çekecek ve Donk-Lemina ikilisi ilk kez birlikte görev yapacak.
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KULÜBE GENÇLERE EMANET
Başakşehir maçı öncesinde Galatasaray sakatlıklar nedeniyle bir hayli zorda.
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Fatih Terim ve kurmayları stoper ikilisini mecburen orta sahadaki iki silahı ile kurarken cezalı isimlerin de olması nedeniyle yedek kulübesi boşaldı.
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Altyapıdan gelen isimleri kenarda oturtacak olan Terim, Berk Balaban (yedek kaleci), Emin Bayram (yedek stoper), Yunus Akgün (yedek hücum) ve Erencan Yardımcı'ya (yedek forvet) maçın gidişatına göre süre verecek.