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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 17:30 | 

Galatasaray'dan sürpriz transfer kararı! Meğer Muslera...

Galatasaray, Süper Lig'de zirve mücadelesi verirken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Muslera konusunda da sürprizler yaşanıyor.

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Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayıp yeniden zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

2SEÇİM VAR, ARA YOK
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SEÇİM VAR, ARA YOK

Yönetim kurulu, aralık ayında seçime gitme kararı almasına rağmen teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları transfer çalışmalarına ara vermedi.

3ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
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ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Terim, transferde Ocak ayını gösterirken bu konuda çalışmalara başlanıldı.

4YAZ TRANSFERİ SONRASI...
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YAZ TRANSFERİ SONRASI...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye göre daha sessiz kalan Galatasaray, devre arasında adeta yaz döneminin acısını çıkartmak istiyor.

5SÜRPRİZ İDDİA
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SÜRPRİZ İDDİA

Çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı...

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8TERİM YAKINDAN TAKİP ETTİ
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TERİM YAKINDAN TAKİP ETTİ

Fotomaç'ın haberine göre, milli arada boş durmayan Fatih Terim, Kolombiya-Uruguay maçında De La Cruz'u yakından takip etti.

9SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
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SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

23 yaşındaki futbolcu gelişime açık görülürken sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da cazip bulundu.

10OLUMLU RAPOR VERİLDİ
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OLUMLU RAPOR VERİLDİ

Fatih Terim'in Uruguaylı futbolcuya hayran kaldığı ve transferi için olumlu rapor verdiği öğrenildi.

11HEM 10 NUMARA HEM KANAT
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HEM 10 NUMARA HEM KANAT

Sarı-kırmızılıların, hem 10 numara hem kanat oynayabilen De La Cruz transferi için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

123. URUGUAYLI
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3. URUGUAYLI

23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olması halinde Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'nin ardından takımdaki 3. Uruguaylı futbolcu olacak.

13MUSLERA DEVREDE
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MUSLERA DEVREDE

Fernando Muslera'nın da bu transfer için Galatasaray'a yardımcı olacağı ve De La Cruz'u ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.

14GELECEĞİ PARLAK
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GELECEĞİ PARLAK

Asıl mevkisi 10 numara olan ve merkez orta saha ile sol kanatta da oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 121 maçta 21 gol ve 25 asist kaydetti.

15RIVER PLATEİN GÖZDELERİNDEN
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RIVER PLATE'İN GÖZDELERİNDEN

Ülkesinin Cohami ve Liverpool FC Montevideo kulüplerinin altyapısında forma giyen Uruguaylı futbolcu, 2015 yılında Liverpool FC Montevideo ile profesyonel sözleşme imzaladı. Uruguay ekibinde başarılı bir performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında 2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'e transfer oldu.

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