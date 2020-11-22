Galatasaray'dan sürpriz transfer kararı! Meğer Muslera...
Galatasaray, Süper Lig'de zirve mücadelesi verirken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Muslera konusunda da sürprizler yaşanıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Süper Lig'de galibiyet serisi yakalayıp yeniden zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
2
Abone Ol
SEÇİM VAR, ARA YOK
Yönetim kurulu, aralık ayında seçime gitme kararı almasına rağmen teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları transfer çalışmalarına ara vermedi.
3
Abone Ol
ÇALIŞMALARA BAŞLANDI
Terim, transferde Ocak ayını gösterirken bu konuda çalışmalara başlanıldı.
4
Abone Ol
YAZ TRANSFERİ SONRASI...
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye göre daha sessiz kalan Galatasaray, devre arasında adeta yaz döneminin acısını çıkartmak istiyor.
5
Abone Ol
SÜRPRİZ İDDİA
Çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı...
6
Abone Ol
7
Abone Ol
8
Abone Ol
TERİM YAKINDAN TAKİP ETTİ
Fotomaç'ın haberine göre, milli arada boş durmayan Fatih Terim, Kolombiya-Uruguay maçında De La Cruz'u yakından takip etti.
9
Abone Ol
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
23 yaşındaki futbolcu gelişime açık görülürken sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da cazip bulundu.
10
Abone Ol
OLUMLU RAPOR VERİLDİ
Fatih Terim'in Uruguaylı futbolcuya hayran kaldığı ve transferi için olumlu rapor verdiği öğrenildi.
11
Abone Ol
HEM 10 NUMARA HEM KANAT
Sarı-kırmızılıların, hem 10 numara hem kanat oynayabilen De La Cruz transferi için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
12
Abone Ol
3. URUGUAYLI
23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transfer olması halinde Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'nin ardından takımdaki 3. Uruguaylı futbolcu olacak.
13
Abone Ol
MUSLERA DEVREDE
Fernando Muslera'nın da bu transfer için Galatasaray'a yardımcı olacağı ve De La Cruz'u ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.
14
Abone Ol
GELECEĞİ PARLAK
Asıl mevkisi 10 numara olan ve merkez orta saha ile sol kanatta da oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 121 maçta 21 gol ve 25 asist kaydetti.
15
Abone Ol
RIVER PLATE'İN GÖZDELERİNDEN
Ülkesinin Cohami ve Liverpool FC Montevideo kulüplerinin altyapısında forma giyen Uruguaylı futbolcu, 2015 yılında Liverpool FC Montevideo ile profesyonel sözleşme imzaladı. Uruguay ekibinde başarılı bir performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında 2.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate'e transfer oldu.