Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Herkes Hasan Ali Kaldırım sanarken...

TEMASLAR BAŞLADI Yönetim, oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeri ve oyuncu ile temas kurdu. Adaylar arasına Isla da eklenirken Fatih Terim'in 31 yaşındaki sağ bek için nasıl bir karar vereceği önümüzdeki günlerde netleşecek.