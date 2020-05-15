Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Herkes Hasan Ali Kaldırım sanarken...
Menajeri kulübe faks çekti, temaslar başladı...
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da başlayacağını duyurduğu Süper Lig için sahaya inen Galatasaray'a transfer çalışmaları başladı.
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FATİH TERİM RAPOR HAZIRLADI
Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda somut adımlar atacak.
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GENİŞ ROTASYONLU KADRO İSTİYOR
Yeni sezonda Avrupa kupalarına katılarak üç kulvarda birden mücadele etmeyi amaçlayan sarı kırmızılı ekip, geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.
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3 İSİMLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Bu doğrultuda önceliği yerli futbolculara veren Aslan'ın Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile gelecek sezon için anlaşma sağladığı öne sürüldü.
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9 OYUNCU İÇİN NABIZ YOKLANDI
Nazım Sangare, Mert Çetin, Eray Cömert, Cenk Özkaçar, Erdoğan Yeşilyurt, Alpaslan Öztürk, Mert Müldür, Okay Yokuşlu ve Enes Ünal gibi oyuncular için de nabız yoklayan Galatasaray'ın gündemine gelen son isimlerden biri Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım...
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GÜNDEMDE HASAN ALİ DE VAR
Sezonun bitmesiyle birlikte sözleşmesi sona eren Nagatomo ile yollarını ayrıcak olan sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
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YENİ İDDİA BOMBA ETKİSİ YARATTI
Yönetimin önümüzdeki günlerde 30 yaşındaki futbolcu için girişimlerini hızlandıracağı öne sürülürken, Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
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İŞTE O İSİM
A Spor'da yer alan haberde, yeni sezonda çoğu bölgeye takviye yapması beklenen Aslan'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin başka bir yıldızına talip olduğu belirtildi. İşte o isim...
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MENAJERİ ISLA'YI ÖNERDİ
Corona virüsü krizi ve yaşanan sağlık sorunları nedeniyle Güney Amerika'ya dönme fikrinden vazgeçen Mauricio Isla'nın menajeri Arturo Jimenez, Şilili oyuncuyu Galatasaray'a önerdi.
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KULÜBE FAKS GÖNDERDİ
Fenerbahçe'yle bu aşamada anlaşmalarının çok olası görünmediğini kaydeden menajer Jimenez, bizzat sarı-kırmızılı kulübe gönderdiği faksta görüşmelere başlamak için herhangi bir sorun olmadığını söyledi.
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ISLA DEFTERİ AÇILDI
Sözleşmesi bitecek olan Mariano'yu göndermeye hazırlanan Galatasaray'da böylece Isla defteri açıldı.
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TEMASLAR BAŞLADI
Yönetim, oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeri ve oyuncu ile temas kurdu. Adaylar arasına Isla da eklenirken Fatih Terim'in 31 yaşındaki sağ bek için nasıl bir karar vereceği önümüzdeki günlerde netleşecek.
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ERSUN YANAL 'KALSIN' DEMİŞTİ
Ersun Yanal'ın talebi ile Fenerbahçe'nin Isla'ya yıllık 1.2 milyon Euro teklif ettiği ifade edilmiş ancak Yanal'ın ayrılmasının da etkisiyle görüşmelerin devamı gelmemişti.
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TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR
Geçtiğimiz günlerde adı Boca Juniors ve Olympiakos ile de anılan, ülkesinden de teklifler aldığı belirtilen Isla'nın Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.