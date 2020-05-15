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GeriFutbol Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Herkes Hasan Ali Kaldırım sanarken...
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Futbol
Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 15:13,

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Herkes Hasan Ali Kaldırım sanarken...

Menajeri kulübe faks çekti, temaslar başladı...

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran'da başlayacağını duyurduğu Süper Lig için sahaya inen Galatasaray'a transfer çalışmaları başladı.

2FATİH TERİM RAPOR HAZIRLADI
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FATİH TERİM RAPOR HAZIRLADI

Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda somut adımlar atacak.

3GENİŞ ROTASYONLU KADRO İSTİYOR
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GENİŞ ROTASYONLU KADRO İSTİYOR

Yeni sezonda Avrupa kupalarına katılarak üç kulvarda birden mücadele etmeyi amaçlayan sarı kırmızılı ekip, geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

43 İSİMLE ANLAŞMA SAĞLANDI
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3 İSİMLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu doğrultuda önceliği yerli futbolculara veren Aslan'ın Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile gelecek sezon için anlaşma sağladığı öne sürüldü.

59 OYUNCU İÇİN NABIZ YOKLANDI
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9 OYUNCU İÇİN NABIZ YOKLANDI

Nazım Sangare, Mert Çetin, Eray Cömert, Cenk Özkaçar, Erdoğan Yeşilyurt, Alpaslan Öztürk, Mert Müldür, Okay Yokuşlu ve Enes Ünal gibi oyuncular için de nabız yoklayan Galatasaray'ın gündemine gelen son isimlerden biri Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım...

6GÜNDEMDE HASAN ALİ DE VAR
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GÜNDEMDE HASAN ALİ DE VAR

Sezonun bitmesiyle birlikte sözleşmesi sona eren Nagatomo ile yollarını ayrıcak olan sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

7YENİ İDDİA BOMBA ETKİSİ YARATTI
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YENİ İDDİA BOMBA ETKİSİ YARATTI

Yönetimin önümüzdeki günlerde 30 yaşındaki futbolcu için girişimlerini hızlandıracağı öne sürülürken, Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

8İŞTE O İSİM
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İŞTE O İSİM

A Spor'da yer alan haberde, yeni sezonda çoğu bölgeye takviye yapması beklenen Aslan'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin başka bir yıldızına talip olduğu belirtildi. İşte o isim...

9MENAJERİ ISLAYI ÖNERDİ
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MENAJERİ ISLA'YI ÖNERDİ

Corona virüsü krizi ve yaşanan sağlık sorunları nedeniyle Güney Amerika'ya dönme fikrinden vazgeçen Mauricio Isla'nın menajeri Arturo Jimenez, Şilili oyuncuyu Galatasaray'a önerdi.

10KULÜBE FAKS GÖNDERDİ
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KULÜBE FAKS GÖNDERDİ

Fenerbahçe'yle bu aşamada anlaşmalarının çok olası görünmediğini kaydeden menajer Jimenez, bizzat sarı-kırmızılı kulübe gönderdiği faksta görüşmelere başlamak için herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

11ISLA DEFTERİ AÇILDI
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ISLA DEFTERİ AÇILDI

Sözleşmesi bitecek olan Mariano'yu göndermeye hazırlanan Galatasaray'da böylece Isla defteri açıldı.

12TEMASLAR BAŞLADI
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TEMASLAR BAŞLADI

Yönetim, oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeri ve oyuncu ile temas kurdu. Adaylar arasına Isla da eklenirken Fatih Terim'in 31 yaşındaki sağ bek için nasıl bir karar vereceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

13ERSUN YANAL KALSIN DEMİŞTİ
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ERSUN YANAL 'KALSIN' DEMİŞTİ

Ersun Yanal'ın talebi ile Fenerbahçe'nin Isla'ya yıllık 1.2 milyon Euro teklif ettiği ifade edilmiş ancak Yanal'ın ayrılmasının da etkisiyle görüşmelerin devamı gelmemişti.

14TÜRKİYEDE KALMAK İSTİYOR
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TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde adı Boca Juniors ve Olympiakos ile de anılan, ülkesinden de teklifler aldığı belirtilen Isla'nın Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

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