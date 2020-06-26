Galatasaray'dan son dakika Mert Hakan Yandaş hamlesi! 'Bonservisini biz ödeyelim...' - Transfer Haberleri

Aybaba Mert'in kalitesine de vurgu yaparak, "Mert’i Menemen’de izlerken o seviyeye göre kalitesi çok yüksekti. Ben oyuncuları genelde PAF takımlardan alırım Mert’i de alırken geliştirirsek çok iyi yerlere gelecek dedik ve hemen anlaşıldı zaten. " şeklinde konuştu.