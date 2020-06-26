Galatasaray'dan son dakika Mert Hakan Yandaş hamlesi! 'Bonservisini biz ödeyelim...' - Transfer Haberleri
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'dan son bir hamle geldiği iddia edildi. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'a sürpriz bir telefon geldi...
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Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Mert Hakan Yandaş Galatasaray'ın gündeminden düşmüyor.
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PARA YATMADI
Galatasaray 4 milyon TL imza parası karşılığında Mert Hakan ile anlaşmaya varmıştı. Haziran'ın 15'inde Sarı-Kırmızılı takımın bu parayı yatırması gerekiyordu.
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TEMASA GEÇİLMEDİ
Ancak Haziran 15 olduğunda Galatasaray'dan hiç kimse oyuncuyla temasa geçmedi.
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VERGİ MADDESİ İPLERİ KOPARDI
Mert Hakan ile yıllık 1 milyon Euro civarında bir rakama anlaşan Galatasaray ayrıca oyuncuya vergileri kulübün ödeyeceğini taahüt etti. Ancak daha sonra sözleşmede vergiyi oyuncu ödesin maddesi eklendi.
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Bu durum da Mert Hakan'ı rahatsız ediyordu. Galatasaray'ın Mert Hakan'la imzaladığı protokol Haziran'ın 15'inde sona erdi.
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KİMSE ARAMAYINCA
Anlaşmadan sonra o güne kadar Sarı-Kırmızılı kulüp oyuncuyu ne arıyor ne de soruyordu.
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ROTA FENERBAHÇE'YE KIRILDI
Vergi olayı ve Galatasaray'ın ilgisizliği sonrası Mert Hakan'ın menajeri rotayı Fenerbahçe'ye kırdı.
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EMRE BELÖZOĞLU İŞİ BİTİRDİ
Fanatik'in haberine göre; Haziran 15'inden önce Mert Hakan'ı Emre Belözoğlu defalarca aramasına rağmen Hakan Galatasaray ile anlaştığını belirtti. 15 Haziran'dan sonra Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle oturuyor ve 4 yıllık anlaşma sağlandı.
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4 YILLIK ANLAŞMA, SENELİK 12 MİLYON
Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme karşılığı yıllık 12 milyon liraya anlaşıldı. İmza parası olarak da 10 milyon ödeneceği öğrenildi.
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MERT'İN DİREKT KARARI OLMAMIŞ
Spor Arena'ya konuşan Samet Aybaba da, keşfedip Sivasspor'a aldığı Mert Hakan için," Mert'le konuştum. F.Bahçe'ye gelirken G.Saraylılar tarafından kötü anılmak istemediğini söyledi. Transfer anladığım kadarıyla menajerden kaynaklı. Mert’in direkt kararı olmamış." ifadelerini kullandı.
Aybaba Mert'in kalitesine de vurgu yaparak, "Mert’i Menemen’de izlerken o seviyeye göre kalitesi çok yüksekti. Ben oyuncuları genelde PAF takımlardan alırım Mert’i de alırken geliştirirsek çok iyi yerlere gelecek dedik ve hemen anlaşıldı zaten. " şeklinde konuştu.
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GALATASARAY'DAN SON DAKİKA HAMLESİ
Sarı-Kırmızılı kulüp ezeli rakibine kaptırdığı Mert Hakan için Sivasspor'a bonservis ödeyelim teklifinde bulundu.
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BONSERVİS ÖDEYELİM
İddiaya göre; Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayarak bizzat Sivasspor kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayarak oyuncu için bonservis ödeyelim teklifi yaptı.
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Sivasspor'un Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Mert Hakan için nasıl bir karar vereceği ise merak konusu...
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GALATASARAY'DAN TAZMİNAT DAVASI
Öte yandan muhabirimiz Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Mert Hakan Yandaş transferi mahkemeye taşınıyor. Galatasaray ön protokol imzaladığı futbolcunun Fenerbahçe ile anlaşması üzerine hukuki yollara başvurma kararı aldı.
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5 MİLYON EURO
Sarı kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş’a tam 5 milyon Euro’luk tazminat davası açacak.