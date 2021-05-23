Galatasaray'dan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan hamlesi... Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı... Beşiktaş'tan Origi sürprizi... Günün son dakika transfer haberleri

GIROUD İÇİN MILAN DEVREDE Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil'le bir dönem Arsenal'de takım arkadaşı olan Olivier Giroud'yla İtalyan devi Milan da ilgileniyor. Zlatan Ibrahimovic'in yanına yıldız bir golcü transferi yapmak isteyen İtalyan devi Milan, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Giroud ile temasa geçti. Milan'ın futbol direktörleri Frederic Massara ve Paolo Maldini'nin, Fransız golcü için Ocak ayından bu yana görüşme halinde olduğu belirtildi. Chelsea'nin yıldız oyuncuyla yeni sözleşme yapmayacağı söylenirken, Milan'ın 34 yaşındaki golcüyü transfer listesinin ilk sırasına aldığı iddia edildi. Aynı haberde yer alan bilgiye göre, Milan'dan iki yıllık sözleşme talep eden Olivier Giroud, yıllık 3.5 milyon Euro istedi. 2 yıl için toplamda 7 milyon Euro'ya denk gelen Giroud'un maaş beklentisi, Milan'ı bu transferde en çok düşündüren konu olarak yer alıyor. (Sabah)