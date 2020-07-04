Fatih Terim'den Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon planlamasını yaptığı kadroda çok önemli bir yere sahip olan Başakşehirli İrfan Can Kahveci için Sarı- Lacivertlileri kızdıracak bir hamle geldi.Galatasaray, milli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, İrfan Can için Mutlaka alınmasını istiyorum. Alınırsa orta sahada hiçbir problem kalmaz şeklinde yönetime rapor verdiği öğrenildi.Terim'in bu raporu sonrasında Galatasaray yönetiminin harekete geçmesi Fenerbahçeli kurmayları zor durumda bıraktı. Zaten ciddi bir maliyeti olan oyuncu daha da pahalı bir hale gelecek.Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, Galatasaray yönetiminin Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak istediği ve bu yüzden Terim'in talebine yeşil ışık yaktığını ifade ediyorlar.Son 2 sezonda büyük bir çıkış yakalayan İrfan Can'ın sözleşmesi sezon başında 5 yıl daha uzatılmıştı.İrfan Can'a yurt dışından da teklifler olduğu belirtiliyor. (Takvim)Bu arada Fotomaç'ın haberine göre ise Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf'un kapısını iki teklifle çaldı.Galatasaray'ın ilk teklifinin 1 milyon Euro verip 1 sezon kiralayalım. Bundesliga'ya yükselirseniz size geri dönsün.Çıkamazsanız 1 milyon Euro daha verip ikinci sezon da kiralık bizde oynasın. Sonra da 2 milyon Euro'luk satın alma bedeli koyalım olduğu belirtildi.İkinci teklifin ise 1.5 milyon Euro'ya bu sezon kiralayalım. Sezon sonunda da 2.5 milyon Euro daha verip satın alma şartıyla bonservisi bize geçsin. Sonrasında 10 milyon Euro ve üzerindeki satışlarda da size yüzde 10 oranında bir pay verelim şeklinde olduğu ifade edildi.