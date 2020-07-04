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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 08:54,

Fatih Terim'den Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle

Mert Hakan Yandaş transferi sonrası bir kez daha karşı karşıya geldiler

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Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon planlamasını yaptığı kadroda çok önemli bir yere sahip olan Başakşehirli İrfan Can Kahveci için Sarı- Lacivertlileri kızdıracak bir hamle geldi.

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Galatasaray, milli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

3FATİH TERİM: MUTLAKA ALINMALI
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FATİH TERİM: MUTLAKA ALINMALI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, İrfan Can için "Mutlaka alınmasını istiyorum. Alınırsa orta sahada hiçbir problem kalmaz" şeklinde yönetime rapor verdiği öğrenildi.

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5FENERİN İŞİ ARTIK DAHA ZOR
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FENER'İN İŞİ ARTIK DAHA ZOR

Terim'in bu raporu sonrasında Galatasaray yönetiminin harekete geçmesi Fenerbahçeli kurmayları zor durumda bıraktı.

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Zaten ciddi bir maliyeti olan oyuncu daha da pahalı bir hale gelecek.

7ASLAN, MERT HAKANI UNUTMADI
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ASLAN, MERT HAKAN'I UNUTMADI

Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, Galatasaray yönetiminin Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak istediği ve bu yüzden Terim'in talebine yeşil ışık yaktığını ifade ediyorlar.

84 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
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4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Son 2 sezonda büyük bir çıkış yakalayan İrfan Can'ın sözleşmesi sezon başında 5 yıl daha uzatılmıştı.

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İrfan Can'a yurt dışından da teklifler olduğu belirtiliyor. (Takvim)

10GALATASARAYDAN KAAN AYHANA KANCA
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GALATASARAY'DAN KAAN AYHAN'A KANCA

Bu arada Fotomaç'ın haberine göre ise Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan için Fortuna Düsseldorf'un kapısını iki teklifle çaldı.

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Galatasaray'ın ilk teklifinin "1 milyon Euro verip 1 sezon kiralayalım. Bundesliga'ya yükselirseniz size geri dönsün.

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Çıkamazsanız 1 milyon Euro daha verip ikinci sezon da kiralık bizde oynasın. Sonra da 2 milyon Euro'luk satın alma bedeli koyalım" olduğu belirtildi.

1310 MİLYON EURO ÜZERİNDEKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY
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10 MİLYON EURO ÜZERİNDEKİ SATIŞTAN YÜZDE 10 PAY

İkinci teklifin ise "1.5 milyon Euro'ya bu sezon kiralayalım. Sezon sonunda da 2.5 milyon Euro daha verip satın alma şartıyla bonservisi bize geçsin.

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Sonrasında 10 milyon Euro ve üzerindeki satışlarda da size yüzde 10 oranında bir pay verelim" şeklinde olduğu ifade edildi.

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