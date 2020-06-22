Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay Mert Hakan Yandaş sözleri!

Murphy kanunlarından biri der ki hiçbir terslik tek başına gelmez. Kesin bir terslik daha olur. Bana da 3 tane terslik geldi fakat azim, irade ve doktorlarımın müthiş gayretiyle bu ses düzeyine ulaştım. İlk ameliyatın üstünden 1.5 ay oldu. İki tümör vardı. Doktorlar o kadar başarılıydı ki, bana söylemeden 3. tümörü de almışlar.