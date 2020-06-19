Galatasaray'dan Erol Bulut'un odasındaki Fatih Terim fotoğrafı için açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'un Antalyaspor'u 4-0 yenerek finale çıktığı maç sonrası Erol Bulut'un paylaşımı en çok konuşulan konulardan biri oldu. Başarılı teknik adamın müsabaka sonrası kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta bir detay gözlerden kaçmadı.Genç çalıştırıcının çalışma odasında Alanyaspor’un Galatasaray’ı Ziraat Türkiye Kupası’nda elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'e karşı yaşadığı sevinç fotoğrafı asılıydı. Akdeniz ekibi 12 Şubat’ta oynanan maçta sarı kırmızılılara 3-1 mağlup olmuş ama skor avantajıyla tur atlamıştı.Fatih Terim’e karşı yapılan o sevinç hareketi günlerce konuşulmuş ve olay yaratmıştı.Hatta Sivasspor'un Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maça Mert Hakan Yandaş'ın Erol Bulut önünde yaptığı gol sevinci o döneme damga vurmuştu.Erol Bulut'un Galatasaray ile oynanan kupa maçında Fatih Terim'in karşısında yaptığı sevinç hareketinin aynısını Mert Hakan, golden sonra Erol Bulut'un önünde yapmış ve gündem olmuştu.Genç teknik adamın 25 yaşındaki futbolcunun bu hareketine sinirlendiği ve devre arasında ikili arasında tansiyonun yükseldiği iddia edilmişti.Sivas Memleket Gazetesi'nin haberine göre; Mert Hakan Yandaş ve Erol Bulut arasındaki gerilim soyunma odası tünelinde zirve yapmıştı.Erol Bulut, iki takım da soyunma odasına girerken Mert Hakan Yandaş'a dönmüş ve ''Sen Fatih Terim'i çok mu seviyorsun?'' diye bağırmıştı.Genç futbolcu, bunun üzerine Erol Bulut'a dönmüş ve ''Evet'' yanıtını vermişti. Bu konuşma üzerine ikili arasındaki gerilim daha fazla büyümeden bastırılmıştı.Tüm bu yaşananların ardından Erol Bulut’un o anın fotoğrafını çalışma odasına asması gündeme bomba gibi düştü.Sarı-Kırmızılı yönetici Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Erol Bulut'a tepki gösterdi.Fatih Terim hocam büyüksün. Fotoğrafın bile başka bir takımın soyunma odasının duvarına asılıyorsa ve bundan başka bir yere mesaj veriliyorsa... Sen 45 yaşındayken kazandığın nice şampiyonlukları ve Uefa kupasını düşününce Sağ olasın va rolasın nur olasın İmparatorum benim