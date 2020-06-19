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GeriFutbol Galatasaray'dan Erol Bulut'un odasındaki Fatih Terim fotoğrafı için açıklama!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 15:51,

Galatasaray'dan Erol Bulut'un odasındaki Fatih Terim fotoğrafı için açıklama!

Erol Bulut'un odasındaki Fatih Terim detayı çok konuşulmuştu! Galatasaray'dan açıklama geldi...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'un Antalyaspor'u 4-0 yenerek finale çıktığı maç sonrası Erol Bulut'un paylaşımı en çok konuşulan konulardan biri oldu.

2FOTOĞRAF OLAY OLDU
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FOTOĞRAF OLAY OLDU

Başarılı teknik adamın müsabaka sonrası kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta bir detay gözlerden kaçmadı.

3FATİH TERİM DETAYI GÖZDEN KAÇMADI
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FATİH TERİM DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Genç çalıştırıcının çalışma odasında Alanyaspor’un Galatasaray’ı Ziraat Türkiye Kupası’nda elediği maçta atılan golün ardından Fatih Terim'e karşı yaşadığı sevinç fotoğrafı asılıydı.

4SEVİNCİ OLAY OLMUŞTU
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SEVİNCİ OLAY OLMUŞTU

Akdeniz ekibi 12 Şubat’ta oynanan maçta sarı kırmızılılara 3-1 mağlup olmuş ama skor avantajıyla tur atlamıştı.

5GÜNLERCE KONUŞULDU
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GÜNLERCE KONUŞULDU

Fatih Terim’e karşı yapılan o sevinç hareketi günlerce konuşulmuş ve olay yaratmıştı.

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7MERT HAKAN YANDAŞ DAHİL OLDU
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MERT HAKAN YANDAŞ DAHİL OLDU

Hatta Sivasspor'un Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maça Mert Hakan Yandaş'ın Erol Bulut önünde yaptığı gol sevinci o döneme damga vurmuştu.

8EROL BULUTUN ÖNÜNDE SEVİNDİ
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EROL BULUT'UN ÖNÜNDE SEVİNDİ

Erol Bulut'un Galatasaray ile oynanan kupa maçında Fatih Terim'in karşısında yaptığı sevinç hareketinin aynısını Mert Hakan, golden sonra Erol Bulut'un önünde yapmış ve gündem olmuştu.

9TANSİYON YÜKSELDİ
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TANSİYON YÜKSELDİ

Genç teknik adamın 25 yaşındaki futbolcunun bu hareketine sinirlendiği ve devre arasında ikili arasında tansiyonun yükseldiği iddia edilmişti.

10TÜNELDE GERGİNLİK
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TÜNELDE GERGİNLİK

Sivas Memleket Gazetesi'nin haberine göre; Mert Hakan Yandaş ve Erol Bulut arasındaki gerilim soyunma odası tünelinde zirve yapmıştı.

11FATİH TERİMİ ÇOK MU SEVİYORSUN
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"FATİH TERİM'İ ÇOK MU SEVİYORSUN?"

Erol Bulut, iki takım da soyunma odasına girerken Mert Hakan Yandaş'a dönmüş ve ''Sen Fatih Terim'i çok mu seviyorsun?'' diye bağırmıştı.

12EVET
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"EVET"

Genç futbolcu, bunun üzerine Erol Bulut'a dönmüş ve ''Evet'' yanıtını vermişti. Bu konuşma üzerine ikili arasındaki gerilim daha fazla büyümeden bastırılmıştı.

13FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI
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FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Tüm bu yaşananların ardından Erol Bulut’un o anın fotoğrafını çalışma odasına asması gündeme bomba gibi düştü.

14GALATASARAYTAN TEPKİ
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GALATASARAY'TAN TEPKİ

Sarı-Kırmızılı yönetici Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Erol Bulut'a tepki gösterdi.

15TWITTERDAN PAYLAŞTI
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TWITTER'DAN PAYLAŞTI

"Fatih Terim hocam büyüksün. Fotoğrafın bile başka bir takımın soyunma odasının duvarına asılıyorsa ve bundan başka bir yere mesaj veriliyorsa..."

16İMPARATORUM BENİM
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"İMPARATORUM BENİM"

"Sen 45 yaşındayken kazandığın nice şampiyonlukları ve Uefa kupasını düşününce Sağ olasın va rolasın nur olasın İmparatorum benim"

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