Galatasaray'dan Başakşehir maçında isyan: 'Hocam kırmızı bu, izle!'
Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısında Visca'nın Ömer Bayram'a yaptığı hareket sonrasında sarı-kırmızlıların yedek kulübesinden dikkat çeken bir tepki geldi.
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Süper Lig'de 29. haftada oynanan Başakşehir-Galatasaray maçına Visca-Ömer Bayram pozisyonu damgasını vurdu.
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip, Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Mario Lemina, Marcelo Saracci, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Ömer Bayram ve Emre Akbaba 11'i ile başladı.
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ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ilk 11'de 3 değişikliğe gitmek zorunda kaldı.
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Gaziantep FK müsabakasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Donk, Medipol Başakşehir mücadelesinde sahadaki yerini aldı. Donk'un yanında Lemina görev yaptı.
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Galatasaray'da sakat futbolcuların yokluğunda santrfor bölgesinde Emre Akbaba görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin golcülerinden Radamel Falcao ile Florin Andone sakatlıkları, Adem Büyük ise cezası nedeniyle Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemedi. Bu futbolcuların yokluğunda en ileride Emre Akbaba gol aradı
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FAUL KARARI ÇIKTI
Mücadelenin ilk yarısında Ömer Bayram, Edin Visca'nın yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık, sarı-kırmızılı takımın lehine faul çaldı.
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Pozsiyonun ardından Galatasaray yedek kulübesi, hakem Ali Palabıyık'a uzun süre tepki gösterdi.