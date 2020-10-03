Galatasaray'dan ayrıldı, Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş’ta Avrupa’dan elenilmesi ve ligdeki 4-1’lik Konya yenilgisi yönetimi harekete geçirdi.Bu noktada özellikle sol kanat ve santrfor bölgesi için çalışmalarına hız veren siyah beyazlıların masasında üç isim bulunuyor. Kartal, santrfor için de bir süredir görüşmelerde bulunduğu Nikola Kalinic’i istiyor. Siyah-Beyazlı yönetimin ilk hedefi forvet transferini tamamlamak...Beşiktaş, bu doğrultuda rotayı yeniden Hırvat golcüye çevirdi.Atletico ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Hırvat golcü için bonservis ödemek istemeyen siyah beyazlılar, futbolcuyu bedava almanın yollarını arıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda sol kanat için süratli bir yıldız arayan Beşiktaş, gözünü Galatasaray’ın eski yıldızı Bruma'ya dikti. Galatasaray 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 13 milyon euro bedelle aldığı Bruma'yı 2017’de 15 milyon euro'ya Leipzig’e satmıştı.Portekizli yıldız 2 sezon sonra ise 12 milyon euro karşılığında Hollanda devi PSV’ye transfer olmuştu.Beşiktaş 25 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamak istiyor. Bruma olmazsa, G.Saray’da yeniden kiralık oynadıktan sonra Monaco’ya dönen Onyekuru radara girecek. Bu sezon Fransa 1. Ligi’nde 4 maça çıkan Nijeryalı 1 asiste imza attı. Onyekuru'nun geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği son haftalarda kulübünün geri çağırması nedeniyle takımdan ayrılması, Fatih Terim'i adeta yıkmıştı.Siyah beyazlılar, Bruma ya da Onyekuru’dan birini kiralamanın yollarını arıyor.