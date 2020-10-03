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GeriFutbol Galatasaray'dan ayrıldı, Beşiktaş'a geliyor
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 07:34 | 

Galatasaray'dan ayrıldı, Beşiktaş'a geliyor

Transferde kanat ve forvet arayan Beşiktaş, gözünü Galatasaray'ın eski yıldızına dikti...

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Beşiktaş’ta Avrupa’dan elenilmesi ve ligdeki 4-1’lik Konya yenilgisi yönetimi harekete geçirdi.

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Bu noktada özellikle sol kanat ve santrfor bölgesi için çalışmalarına hız veren siyah beyazlıların masasında üç isim bulunuyor.

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Kartal, santrfor için de bir süredir görüşmelerde bulunduğu Nikola Kalinic’i istiyor.

4NIKOLA KALINIC BEDAVA
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NIKOLA KALINIC BEDAVA

Siyah-Beyazlı yönetimin ilk hedefi forvet transferini tamamlamak...

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Beşiktaş, bu doğrultuda rotayı yeniden Hırvat golcüye çevirdi.

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Atletico ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Hırvat golcü için bonservis ödemek istemeyen siyah beyazlılar, futbolcuyu bedava almanın yollarını arıyor.

7HEDEF BRUMA
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HEDEF BRUMA

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda sol kanat için süratli bir yıldız arayan Beşiktaş, gözünü Galatasaray’ın eski yıldızı Bruma'ya dikti.

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Galatasaray 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 13 milyon euro bedelle aldığı Bruma'yı 2017’de 15 milyon euro'ya Leipzig’e satmıştı.

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Portekizli yıldız 2 sezon sonra ise 12 milyon euro karşılığında Hollanda devi PSV’ye transfer olmuştu.

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Beşiktaş 25 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamak istiyor.

11BRUMA OLMAZSA ONYEKURU
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BRUMA OLMAZSA ONYEKURU

Bruma olmazsa, G.Saray’da yeniden kiralık oynadıktan sonra Monaco’ya dönen Onyekuru radara girecek.

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Bu sezon Fransa 1. Ligi’nde 4 maça çıkan Nijeryalı 1 asiste imza attı.

13TERİM YIKILMIŞTI
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TERİM YIKILMIŞTI

Onyekuru'nun geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği son haftalarda kulübünün geri çağırması nedeniyle takımdan ayrılması, Fatih Terim'i adeta yıkmıştı.

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Siyah beyazlılar, Bruma ya da Onyekuru’dan birini kiralamanın yollarını arıyor.

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