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Spor Arena
Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 - 17:55 | 

Galatasaray'da yeni transfer idmanda yer aldı! Dikkat çeken görüntü...

Devler Ligi İkinci Ön Eleme Turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı konuk edecek Galatasaray'da, hazırlıklar sürdürülürken yeni transferin görüntüsü dikkat çekti.

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Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ikinci ayağında PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk yirmi dakikalık bölümünde kuvvet çalışması ve dinamik ısınma yapıldı.

3DAR ALANDA PAS ÇALIŞMASI

DAR ALANDA PAS ÇALIŞMASI

İdmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda pas oyunları üzerinde duruldu.

4TERİM YÖNETİMİNDE TAKTİK ÇALIŞMA

TERİM YÖNETİMİNDE TAKTİK ÇALIŞMA

Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

5DAYANIKLIK KOŞUSUYLA SONA ERDİ

DAYANIKLIK KOŞUSUYLA SONA ERDİ

Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı.

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YENİ TRANSFER İLK KEZ İDMANDA

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

7HIRSLI GÖRÜNDÜ

HIRSLI GÖRÜNDÜ

24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, idmanda hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.

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İşte antrenmandan objektiflere yansıyanlar...

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