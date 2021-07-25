Galatasaray'da yeni transfer idmanda yer aldı! Dikkat çeken görüntü...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ikinci ayağında PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk yirmi dakikalık bölümünde kuvvet çalışması ve dinamik ısınma yapıldı.İdmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda pas oyunları üzerinde duruldu.Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı.Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, idmanda hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.İşte antrenmandan objektiflere yansıyanlar...