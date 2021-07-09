Galatasaray'da yeni transfer Barış Alper Yılmaz ilk idmanına çıktı
Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılıların yeni transferi ilk antrenmanına çıktı.
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleştirildi.
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TOP KAPMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanda futbolcular, top kapma çalışması yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda toplu oyunlar üzerinde durdu.
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İDMANDA NEŞELİ ANLAR
Bu bölümde futbolcuların neşeli ve hırslı hareketleri ile birbirlerine yaptığı şakalar dikkati çekti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
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ANTRENMANA ÖZEL KONUK
Galatasaray Kulübünün yeni uygulaması kapsamında idmanı bir grup taraftar da izledi.
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30 GENÇ İDMANI TAKİP ETTİ
Sezon boyunca sürecek organizasyonların ilkinde, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesinden 2021 yılında mezun olan ve en az 1 doz koronavirüs aşısı yaptıran yaklaşık 30 genç, idmanı yerinde takip etti.
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TERİM MİNİK TARAFTARLA YAKINDAN İLGİLENDİ
Ayrıca teknik direktör Fatih Terim, antrenmandan önce saha kenarında bulunan engelli bir taraftarla ilgilenerek fotoğraf çekildi.
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YENİ TRANSFER BARIŞ İDMANDA
Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz, Florya'da ilk idmanına çıktı.
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TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalanan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, performans antrenörü Yasin Küçük eşliğinde takımdan ayrı fiziksel çalışma yaptı.
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TERİM GENÇ FUTBOLCUYLA GÖRÜŞTÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, antrenmandan önce genç futbolcuyla kısa süre konuştu.
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İşte sarı kırmızılıların antrenmanından öne çıkan fotoğraflar...