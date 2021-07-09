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Futbol
Haber Giriş: 09 Temmuz 2021 - 19:43 | 

Galatasaray'da yeni transfer Barış Alper Yılmaz ilk idmanına çıktı

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılıların yeni transferi ilk antrenmanına çıktı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleştirildi.

2TOP KAPMA ÇALIŞMASI YAPILDI

TOP KAPMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanda futbolcular, top kapma çalışması yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda toplu oyunlar üzerinde durdu.

3İDMANDA NEŞELİ ANLAR

İDMANDA NEŞELİ ANLAR

Bu bölümde futbolcuların neşeli ve hırslı hareketleri ile birbirlerine yaptığı şakalar dikkati çekti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

4ANTRENMANA ÖZEL KONUK

ANTRENMANA ÖZEL KONUK

Galatasaray Kulübünün yeni uygulaması kapsamında idmanı bir grup taraftar da izledi.

530 GENÇ İDMANI TAKİP ETTİ

30 GENÇ İDMANI TAKİP ETTİ

Sezon boyunca sürecek organizasyonların ilkinde, Galatasaray Lisesi veya Galatasaray Üniversitesinden 2021 yılında mezun olan ve en az 1 doz koronavirüs aşısı yaptıran yaklaşık 30 genç, idmanı yerinde takip etti.

6TERİM MİNİK TARAFTARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

TERİM MİNİK TARAFTARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Ayrıca teknik direktör Fatih Terim, antrenmandan önce saha kenarında bulunan engelli bir taraftarla ilgilenerek fotoğraf çekildi.

7YENİ TRANSFER BARIŞ İDMANDA

YENİ TRANSFER BARIŞ İDMANDA

Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz, Florya'da ilk idmanına çıktı.

8TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalanan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, performans antrenörü Yasin Küçük eşliğinde takımdan ayrı fiziksel çalışma yaptı.

9TERİM GENÇ FUTBOLCUYLA GÖRÜŞTÜ

TERİM GENÇ FUTBOLCUYLA GÖRÜŞTÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, antrenmandan önce genç futbolcuyla kısa süre konuştu.

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İşte sarı kırmızılıların antrenmanından öne çıkan fotoğraflar...

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