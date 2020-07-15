MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da transfer krizi! Arabasına bile el koyuldu...
GeriFutbol Galatasaray'da transfer krizi! Arabasına bile el koyuldu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 20:21,

Galatasaray'da transfer krizi! Arabasına bile el koyuldu...

Galatasaray ile Suudi Arabistan ekibi Al Nasr takımı arasında transfer krizi çıktı. Al Nasr, Galatasaray'dan istediği cevabı alamayınca başka yollara gitti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Al Nassr ile Galatasaray arasında yaşanan transfer krizinin detayları ortaya çıktı.

2
Abone Olgoogle-news

Suudi Arabistan basınının haberine göre sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eren Maicon'un bonservisini almak isteyen Al Nasr, Galatasaray'ın yüksek talebi üzerine geri çekildi.

3
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'da Al Nasr kulübüne kiralanan Maicon'u bonservisiyle birlikte vermek için yapılan görüşmeler sonuç vermeyince mali bir külfet ortaya çıktı.

4EKİME KADAR UZATMAK İSTEDİLER
Abone Olgoogle-news

EKİM'E KADAR UZATMAK İSTEDİLER

Al Nasr bu kez kiralık kontratının 5 Ekim'e kadar uzatılmasını istedi ancak Galatasaray karşılığında ciddi bir kiralama bedeli talep edince vazgeçti.

5MAAŞINI ÖDEMEYİZ, SİZ ÖDEYİN
Abone Olgoogle-news

'MAAŞINI ÖDEMEYİZ, SİZ ÖDEYİN'

Bunun üzerinde Arap kulübü, Maicon'un menajeriyle temasa geçerek Temmuz ayı maaşını ödemeyeceklerini ve bunu da Galatasaray'ın ödemesi gerektiğini bildirdi.

6
Abone Olgoogle-news

Bunun üzerine Maicon'un menajeri de Galatasaray'a mektup göndererek Temmuz maaşı, oyuncunun Türkiye'ye bileti ve kulübe geri dönüp antrenmanlara ne zaman katılacağı konusunda tarih vermesini istedi.

7
Abone Olgoogle-news

Öte yandan verilen bilgilere göre Arap kulübü, Maicon'un son ay kirasını ödemedi ve futbolcuya verdiği arabayı da geri aldı.

8
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın kontenjan sorunu yaşadığının farkında olan Maicon, bonservisini bedavaya alarak Al Nasr'dan imza parası istemeyi planlıyor.

9
Abone Olgoogle-news

Galatasaray ise 3 milyon Euro'dan vazgeçmek niyetinde değil.

10
Abone Olgoogle-news

Ancak Maicon, Al Nasr'a satılmazsa, maaş bütçesine 2.2 milyon Euro maliyet eklenecek ve kontenjan sayısı +1 artacak. Bu da Galatasaray'ın elini hayli zayıflatıyor.

11
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'a 2017-2018 sezonu öncesinde Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilen Maicon, Şubat 2019'da Al Nasr'a 1.7 milyon Euro'ya kiralanmıştı.

12
Abone Olgoogle-news

31 yaşındaki futbolcunun 2021'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

13
Abone Olgoogle-news

Maicon, bu sezon Suudi Arabistan'da 26 maça çıktı, gol katkısı yapamadı.

14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi