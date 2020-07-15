Galatasaray'da transfer krizi! Arabasına bile el koyuldu...

Al Nassr ile Galatasaray arasında yaşanan transfer krizinin detayları ortaya çıktı.Suudi Arabistan basınının haberine göre sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eren Maicon'un bonservisini almak isteyen Al Nasr, Galatasaray'ın yüksek talebi üzerine geri çekildi. Galatasaray'da Al Nasr kulübüne kiralanan Maicon'u bonservisiyle birlikte vermek için yapılan görüşmeler sonuç vermeyince mali bir külfet ortaya çıktı.Al Nasr bu kez kiralık kontratının 5 Ekim'e kadar uzatılmasını istedi ancak Galatasaray karşılığında ciddi bir kiralama bedeli talep edince vazgeçti.Bunun üzerinde Arap kulübü, Maicon'un menajeriyle temasa geçerek Temmuz ayı maaşını ödemeyeceklerini ve bunu da Galatasaray'ın ödemesi gerektiğini bildirdi.Bunun üzerine Maicon'un menajeri de Galatasaray'a mektup göndererek Temmuz maaşı, oyuncunun Türkiye'ye bileti ve kulübe geri dönüp antrenmanlara ne zaman katılacağı konusunda tarih vermesini istedi. Öte yandan verilen bilgilere göre Arap kulübü, Maicon'un son ay kirasını ödemedi ve futbolcuya verdiği arabayı da geri aldı.Galatasaray'ın kontenjan sorunu yaşadığının farkında olan Maicon, bonservisini bedavaya alarak Al Nasr'dan imza parası istemeyi planlıyor.Galatasaray ise 3 milyon Euro'dan vazgeçmek niyetinde değil. Ancak Maicon, Al Nasr'a satılmazsa, maaş bütçesine 2.2 milyon Euro maliyet eklenecek ve kontenjan sayısı +1 artacak. Bu da Galatasaray'ın elini hayli zayıflatıyor.Galatasaray'a 2017-2018 sezonu öncesinde Sao Paulo'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilen Maicon, Şubat 2019'da Al Nasr'a 1.7 milyon Euro'ya kiralanmıştı.31 yaşındaki futbolcunun 2021'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.Maicon, bu sezon Suudi Arabistan'da 26 maça çıktı, gol katkısı yapamadı.