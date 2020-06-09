Galatasaray'da taraftarlar tribündeki yerlerini aldı! Türk Telekom Stadı'nda o görüntüler...

Galatasaray kulübü, Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlarının fotoğrafına ve maketine yer verecek olan ‘Galatasaraysız olmaz, sensiz hiç olmaz!’ ismi verilen kampanyayı duyurmuştu.Galatasaray duyurduğu kampanya sonrası taraftarlardan gelen fotoğrafları Türk Telekom stadına serpiştirmeye başladıCOVID-19 salgını sebebiyle, seyircisiz olarak tekrar başlayacak olan Süper Lig Cemil Usta Sezonu'da kampanyasya katılım sürerken sarı kırmızılı kulüp yeni görüntüleri resmi site kanalıyla paylaştıTürk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gaziantep, Trabzonspor ve Göztepe maçlarında taraftarların sesi olmasa da fotoğrafları ve maketleri tribünde olacak.Taraftarların baskılı fotoğraflarının tribünde yer alacağı kampanyaya ilgi büyürken, etkinliğe dahil olan taraftarlar fotoğrafları tribünlere yerleştirilmeye başlandı.Baskılı fotoğraflar, son üç iç saha maçında tribünlerde konumlandırılacak. Kampanyaya dahil olmak isteyen, 1905 sağlık çalışanının da fotoğrafları da ücretsiz olarak tribünde yer alacak. İşte TT Stadı'nda o görüntüler..Transferde adı Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım ve Enes Ünal için sarı kırmızılı yönetim kararını verdi. İşte detaylar...