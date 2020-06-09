MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da taraftarlar tribündeki yerlerini aldı! Türk Telekom Stadı'nda o görüntüler...
GeriFutbol Galatasaray'da taraftarlar tribündeki yerlerini aldı! Türk Telekom Stadı'nda o görüntüler...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 16:31,

Galatasaray'da taraftarlar tribündeki yerlerini aldı! Türk Telekom Stadı'nda o görüntüler...

’COVİD-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken dünya futboluna da büyük bir darbe vurmuştu. Kulüpler seyircisiz maçlar için önlemlerini farklı modellerle aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Galatasaray kulübü, Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlarının fotoğrafına ve maketine yer verecek olan ‘Galatasaraysız olmaz, sensiz hiç olmaz!’ ismi verilen kampanyayı duyurmuştu.

2
Abone Olgoogle-news

Galatasaray duyurduğu kampanya sonrası taraftarlardan gelen fotoğrafları Türk Telekom stadına serpiştirmeye başladı

3
Abone Olgoogle-news

COVID-19 salgını sebebiyle, seyircisiz olarak tekrar başlayacak olan Süper Lig Cemil Usta Sezonu'da kampanyasya katılım sürerken sarı kırmızılı kulüp yeni görüntüleri resmi site kanalıyla paylaştı

4
Abone Olgoogle-news

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Gaziantep, Trabzonspor ve Göztepe maçlarında taraftarların sesi olmasa da fotoğrafları ve maketleri tribünde olacak.

5
Abone Olgoogle-news

Taraftarların baskılı fotoğraflarının tribünde yer alacağı kampanyaya ilgi büyürken, etkinliğe dahil olan taraftarlar fotoğrafları tribünlere yerleştirilmeye başlandı.

6
Abone Olgoogle-news

Baskılı fotoğraflar, son üç iç saha maçında tribünlerde konumlandırılacak.

7
Abone Olgoogle-news

Kampanyaya dahil olmak isteyen, 1905 sağlık çalışanının da fotoğrafları da ücretsiz olarak tribünde yer alacak. İşte TT Stadı'nda o görüntüler..

8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın Hasan Ali Kaldırım ve Enes Ünal kararı

Transferde adı Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım ve Enes Ünal için sarı kırmızılı yönetim kararını verdi. İşte detaylar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi