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Futbol
Haber Giriş: 28 Nisan 2020 - 10:15,

Galatasaray'da tam 8 isim yolcu!

Gelecek sezonun da hazırlığını yapmaya başlayan Galatasaray'da 8 futbolcu ile sezon sonu yollar ayrılıyor.

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Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada gelecek sezonun da hazırlığını yapmaya başlayan Galatasaray'da 8 futbolcu ile sezon sonu yollar ayrılıyor. (Sabah)

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Bütçesini yüzde 30 düşürme kararı alan Galatasaray'ın elini sözleşmesi sona erecek 8 oyuncu rahatlatacak.

3BABEL KONUSUNDA DURUM KARIŞIK

BABEL KONUSUNDA DURUM KARIŞIK

G.Saray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel içinse Hollanda kulübünden açıklama geldi. Teknik direktör Eric Ten Haag, "Hiçbir oyuncumu kaybetmek istemiyorum ama kiralık oyuncularımız arasında dönecekler var" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın ise oyuncunun bonservisi konusunda gerekli kolaylığı yapacağı söyleniyor.

5İŞTE SÖZLEŞMESİ BİTECEK OLAN KİRALIK OFUTBOLCULAR

İŞTE SÖZLEŞMESİ BİTECEK OLAN KİRALIK OFUTBOLCULAR

HENRY ONYEKURU: Monaco'dan kiralandı. 7 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

6Jean Michael Seri

Jean Michael Seri

Fulham'dan kiralandı. 19 maça çıktı. 1 gol 2 asist

7MARİO LEMİNA

MARİO LEMİNA

Southampton'a dönecek. Süper Lig'de 17 maçta oynadı.

8FLORİN ANDONE

FLORİN ANDONE

Brighton'dan geldi, 8 karşılaşmaya çıktı. 2 gol attı

9SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK OYUNCULAR

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK OYUNCULAR

MARİANO: Brezilyalı, bu sezon 32 resmi maça çıktı. 5 asist yaptı

10RYAN DONK

RYAN DONK

Hollandalı yıldız 32 resmi karşılaşmada görev aldı.

11SELÇUK İNAN

SELÇUK İNAN

35 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 kez şans buldu.

12NAGATOMO

NAGATOMO

Japon oyuncu 24 resmi maçta oynadı.

13KİRADAKİ OYUNCU: RYAN BABEL

KİRADAKİ OYUNCU: RYAN BABEL

Süper Lig'de 15, Hollanda'da 5 karşılaşmada oynadı.

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