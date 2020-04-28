Galatasaray'da tam 8 isim yolcu!

Gelecek sezonun da hazırlığını yapmaya başlayan Galatasaray'da 8 futbolcu ile sezon sonu yollar ayrılıyor.
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Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada gelecek sezonun da hazırlığını yapmaya başlayan Galatasaray'da 8 futbolcu ile sezon sonu yollar ayrılıyor. (Sabah)
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Bütçesini yüzde 30 düşürme kararı alan Galatasaray'ın elini sözleşmesi sona erecek 8 oyuncu rahatlatacak.
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BABEL KONUSUNDA DURUM KARIŞIK
G.Saray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel içinse Hollanda kulübünden açıklama geldi. Teknik direktör Eric Ten Haag, "Hiçbir oyuncumu kaybetmek istemiyorum ama kiralık oyuncularımız arasında dönecekler var" ifadelerini kullandı.
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Galatasaray'ın ise oyuncunun bonservisi konusunda gerekli kolaylığı yapacağı söyleniyor.
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İŞTE SÖZLEŞMESİ BİTECEK OLAN KİRALIK OFUTBOLCULAR
HENRY ONYEKURU: Monaco'dan kiralandı. 7 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
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Jean Michael Seri
Fulham'dan kiralandı. 19 maça çıktı. 1 gol 2 asist
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MARİO LEMİNA
Southampton'a dönecek. Süper Lig'de 17 maçta oynadı.
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FLORİN ANDONE
Brighton'dan geldi, 8 karşılaşmaya çıktı. 2 gol attı
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SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK OYUNCULAR
MARİANO: Brezilyalı, bu sezon 32 resmi maça çıktı. 5 asist yaptı
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RYAN DONK
Hollandalı yıldız 32 resmi karşılaşmada görev aldı.
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SELÇUK İNAN
35 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 kez şans buldu.
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NAGATOMO
Japon oyuncu 24 resmi maçta oynadı.
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KİRADAKİ OYUNCU: RYAN BABEL
Süper Lig'de 15, Hollanda'da 5 karşılaşmada oynadı.