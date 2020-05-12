Galatasaray'da sürpriz karar! Hasan Şaş'ın Fatih Terim'in yardımcısı..

Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifası gündeme bomba gibi düştü. Hasan Şaş dün gerçekleştirilen idmana katılmadı ve Sarı-Kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı.Hasan Şaş'ın ardından Fatih Terim'in bir diğer yardımcısı Ümit Davala'nın da gün içinde istifasını açıklaması bekleniyor. Ümit Davala dönemi de Galatasaray'da resmen bitecek.Galatasaray'da Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu. Terim'in bunu daha önce planladığı ve bazı adaylar düşündüğü ortaya çıktı.Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Selçuk İnan yeni sezonda teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacak.Selçuk İnan dışında Albert Riera ve Johan Elmander ismi geçen yardımcılar arasında.Bu arada Hasan Şaş'ın yoluna teknik direktör olarak devam etmesi bekleniyor... ,Şaş yeni sezona kadar dinlenerek önümüzdeki sezon için gelecek teklifleri değerlendirecek.Levent Şahin ise teknik kadroda olmaya devam edecek.