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GeriFutbol Galatasaray'da sürpriz karar! Hasan Şaş'ın Fatih Terim'in yardımcısı..
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Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 10:32,

Galatasaray'da sürpriz karar! Hasan Şaş'ın Fatih Terim'in yardımcısı..

Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa etmesi an meselesi. Bu iki ismin yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu...

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Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifası gündeme bomba gibi düştü. Hasan Şaş dün gerçekleştirilen idmana katılmadı ve Sarı-Kırmızılı takımdan ayrıldığını açıkladı.

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Hasan Şaş'ın ardından Fatih Terim'in bir diğer yardımcısı Ümit Davala'nın da gün içinde istifasını açıklaması bekleniyor. Ümit Davala dönemi de Galatasaray'da resmen bitecek.

3Yerlerine kimler gelecek
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Yerlerine kimler gelecek?

Galatasaray'da Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu. Terim'in bunu daha önce planladığı ve bazı adaylar düşündüğü ortaya çıktı.

4Selçuk İnan teknik kadroya...
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Selçuk İnan teknik kadroya...

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Selçuk İnan yeni sezonda teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacak.

5Riera ve Elmander sürprizi
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Riera ve Elmander sürprizi

Selçuk İnan dışında Albert Riera ve Johan Elmander ismi geçen yardımcılar arasında.

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Bu arada Hasan Şaş'ın yoluna teknik direktör olarak devam etmesi bekleniyor... ,Şaş yeni sezona kadar dinlenerek önümüzdeki sezon için gelecek teklifleri değerlendirecek.

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Levent Şahin ise teknik kadroda olmaya devam edecek.

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