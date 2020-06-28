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GeriFutbol Galatasaray'da ayrılık yakın! Lemina ve Falcao...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 12:52,

Galatasaray'da ayrılık yakın! Lemina ve Falcao...

İşte görüştüğü takım...

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Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Fransa'da yayın yapan Europe 1 TV'ye konuşan Gabonlu futbolcu şu ifadeleri kullandı:

3GALATASARAYDA İYİ HİSSEDİYORUM
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"GALATASARAY'DA İYİ HİSSEDİYORUM"

Kendimi Galatasaray'da iyi hissediyorum. Taraftarlar beni seviyor. Fakat, Fransa'ya geri dönme fikrine de karşı değilim. Fransa'da son dönemlerde ilgi çekici ve muhteşem projeler var.

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Marsilya her zaman kalbimde olan bir kulüp. Geri dönmek mi, neden olmasın. Gerçekten güzel bir projeleri varsa, Marsilya çok daha cazip bir kulüp haline gelir.

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Fransa'ya dönmek, bir alt seviyeye düşmeyi kabul etmek değil. Açıkçası, tekrar Fransa'da oynamak beni mutlu eder.

6MARSİLYA BENİ OLGUNLAŞTIRDI
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"MARSİLYA BENİ OLGUNLAŞTIRDI"

Marsilya'da gerçekten çok güzel insanlarla tanıştım. Bielsa gibi muhteşem bir teknik direktörle çalıştım.

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Orada yaşadıklarım, beni olgun bir insan haline getirdi ve bir çocuktan adama dönüştüm."

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Lemina'nın bu açıklamaları sonrası Galatasaray'da bir diğer ayrılık ihtimali haberi de Falcao'dan geldi.

9FALCAO, RIVER PLATE İLE GÖRÜŞÜYOR
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FALCAO, RIVER PLATE İLE GÖRÜŞÜYOR

Galatasaray'da maaşından indirim yapılması teklifini kabul etmeyen Falcao'nun, River Plate ile görüştüğünü yazdı.

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Haberde River Plate'nin Falcao'nun maaşını ödemeye hazır olduğu, ancak bonservis sorununu kendisinin çözmesi gerektiği ifade edildi.

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Kolombiyalı oyuncu daha önce 4 yıl Arjantin ekibi River Plate forması giydi. Ayrıca yıldız futbolcu bu takımın alt yapısından da yetişti.

12YILLIK ÜCRETİ ZORLUYOR
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YILLIK ÜCRETİ ZORLUYOR

Galatasaray'ın sansasyonel bir transferle geçen sezon kadrosuna kattığı Falcao'nun bonuslarla birlikte 7 milyon Euro civarında bir ücreti var.

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