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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 12:57,

Galatasaray'da son karar verildi! Arda ve Caner...

Yeni yabancı kuralı sonrası flaş gelişme...

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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, yabancı kuralı sonrası yeni rotayı belirledi.

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Kulüpler TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına göre; gelecek sezon ilk 11'de 3 Türk futbolcuyu oynatmak zorunda olacak.

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Son yıllarda kadrosunu büyük çoğunlukla yabancı isimlerden kuran Galatasaray, bu nedenle Türk futbolculara yöneldi.

4EMRE KILINÇ VE OĞULCAN TAMAM
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EMRE KILINÇ VE OĞULCAN TAMAM

Sarı-kırmızılılar; Sivas ile kontratı 3 maç sonra bitecek Emre Kılınç ve Rize'den ayrılan Oğulcan Çağlayan ile ön protokol imzalamıştı.

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ARDA TURAN İMZALAYACAK

Cimbom, dönmek için can atan ve sıkı şekilde çalışan Arda Turan ile de sözleşme imzalayacak.

6SEMİH KAYA DÖNÜYOR
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SEMİH KAYA DÖNÜYOR

Cimbom'un eski oyuncusu Semih Kaya'nın Sparta Prag ile sözleşmesi sona erdi.

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Bonservisini alan 29 yaşındaki stoperin de Florya'ya dönmesi bekleniyor.

8CANER ERKİNLE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME
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CANER ERKİN'LE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş ile son maçlarına çıkan Caner Erkin de tam 11 yıl sonra Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyor.

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2009'da 1 sezonluğuna kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki sol bekin 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Cimbom böylece 5 yerliyle kadrosunu güçlendirecek.

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13GALATASARAY ÖZÜNE DÖNÜYOR
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GALATASARAY ÖZÜNE DÖNÜYOR

Kadroya katılması beklenen 5 futbolcunun geçmişte bir şekilde Galatasaray ile yolu örtüştü.

14CANER, 2009DA FORMA GİYMİŞTİ
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CANER, 2009'DA FORMA GİYMİŞTİ

Arda ve Semih'i altyapıdan çıkaran Cimbom, Caner'i de 2009'da 1 yıllığına kiralamıştı.

15OĞULCAN ÇAĞLAYAN, BURSAYA DÖNMÜŞTÜ
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OĞULCAN ÇAĞLAYAN, BURSA'YA DÖNMÜŞTÜ

Oğulcan Çağlayan 2013'de altyapıya gelse de yetiştirme bedeli ödenmediği için Bursa'ya dönmüştü.

16EMRE KILINÇ, 2014TE GELİYORDU
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EMRE KILINÇ, 2014'TE GELİYORDU

2014'te ise Emre Kılınç, Bolu'dayken gelecekti fakat kulübü vazgeçmişti. (Fotomaç)

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