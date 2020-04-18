Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine gelecek ismi duyurdular

Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı golcünün alternatifini buldu. Arjantin basını transferle ilgili gelişmeyi aktardı.
2
FALCAO'NUN HALEFİNİ DUYURDULAR
Galatasaray'ın görkemli kutlamalarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao'un sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaların ortaya çıktığı bir dönemde, yıldız futbolcunun yerini doldurmaya aday isim de ortaya çıktı.
3
MİLLİ TAKIMDA YILDIZLAŞTI
Arjantin Genç Milli Takımları'nda sergilediği performansla yıldızı parlayan San Lorenzo forması giyen golcü isim Cim Bom ile birlikte anıldı.
4
ARJANTİN BASINI TRANSFERİ MASAYA YATIRDI
Arjantin'in Ole gazetesi tam sayfa ayırdığı haberinde kulüp ile oyuncunun isimlerini birleştirerek kelime oyunu yaptı ve 'Galatasagaich' ifadesini kullandı, bu transferi masaya yatırdı.
5
RESMİ TEKLİF HENÜZ YOK
Cim Bom'un takip ettiği belirtilen oyuncu için 'Falcao'nun yerini dolduracak isim' yakıştırması yapıldı, sarı-kırmızılılardan resmi teklifin ise henüz gelmediği aktarıldı.
6
MERCEK ALTINDA
Sarı-kırmızılı kulübün futbolcuyu, geçtiğimiz aylarda yakından mercek altına aldığı ortaya çıktı.
7
SCOUTLAR İZLEDİ
Ocak ve Şubat aylarında Kolombiya'nın ev sahipliği yaptığı ve olimpiyata gidecek iki takımı belirleyecek CONMEBOL U23 turnuvasına Galatasaray'ın scoutlarını göndererek Arjantin formasıyla boy gösteren 21 yaşındaki forveti izlettiği belirtildi.
8
JARDEL'DEN OLUMLU RAPOR
Cim Bom için Güney Amerika'da oyuncu tarama çalışmaları yapan Mario Jardel'den de bu futbolcuyla ilgili yönetime çok olumlu rapor gittiği ortaya çıktı.
9
Sarı-kırmızılı yetkililerin ayrıca dijital programlar üzerinden de Gaich'in performansını yakından mercek altına aldıkları ifade edildi.
10
Sarı kırmızılı formayla bu sezon toplam 20 maça çıkan Kolombiyalı golcü, 10 gol atıp 1 de asist yaptı.