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GeriFutbol Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine gelecek ismi duyurdular
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Futbol
Haber Giriş: 18 Nisan 2020 - 18:30,

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine gelecek ismi duyurdular

Galatasaray'dan ayrılacağına yönelik haberler çıkan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun yerine gelecek ismi açıkladılar.

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Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı golcünün alternatifini buldu. Arjantin basını transferle ilgili gelişmeyi aktardı.

2FALCAONUN HALEFİNİ DUYURDULAR

FALCAO'NUN HALEFİNİ DUYURDULAR

Galatasaray'ın görkemli kutlamalarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao'un sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaların ortaya çıktığı bir dönemde, yıldız futbolcunun yerini doldurmaya aday isim de ortaya çıktı.

3MİLLİ TAKIMDA YILDIZLAŞTI

MİLLİ TAKIMDA YILDIZLAŞTI

Arjantin Genç Milli Takımları'nda sergilediği performansla yıldızı parlayan San Lorenzo forması giyen golcü isim Cim Bom ile birlikte anıldı.

4ARJANTİN BASINI TRANSFERİ MASAYA YATIRDI

ARJANTİN BASINI TRANSFERİ MASAYA YATIRDI

Arjantin'in Ole gazetesi tam sayfa ayırdığı haberinde kulüp ile oyuncunun isimlerini birleştirerek kelime oyunu yaptı ve 'Galatasagaich' ifadesini kullandı, bu transferi masaya yatırdı.

5RESMİ TEKLİF HENÜZ YOK

RESMİ TEKLİF HENÜZ YOK

Cim Bom'un takip ettiği belirtilen oyuncu için 'Falcao'nun yerini dolduracak isim' yakıştırması yapıldı, sarı-kırmızılılardan resmi teklifin ise henüz gelmediği aktarıldı.

6MERCEK ALTINDA

MERCEK ALTINDA

Sarı-kırmızılı kulübün futbolcuyu, geçtiğimiz aylarda yakından mercek altına aldığı ortaya çıktı.

7SCOUTLAR İZLEDİ

SCOUTLAR İZLEDİ

Ocak ve Şubat aylarında Kolombiya'nın ev sahipliği yaptığı ve olimpiyata gidecek iki takımı belirleyecek CONMEBOL U23 turnuvasına Galatasaray'ın scoutlarını göndererek Arjantin formasıyla boy gösteren 21 yaşındaki forveti izlettiği belirtildi.

8JARDELDEN OLUMLU RAPOR

JARDEL'DEN OLUMLU RAPOR

Cim Bom için Güney Amerika'da oyuncu tarama çalışmaları yapan Mario Jardel'den de bu futbolcuyla ilgili yönetime çok olumlu rapor gittiği ortaya çıktı.

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Sarı-kırmızılı yetkililerin ayrıca dijital programlar üzerinden de Gaich'in performansını yakından mercek altına aldıkları ifade edildi.

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Sarı kırmızılı formayla bu sezon toplam 20 maça çıkan Kolombiyalı golcü, 10 gol atıp 1 de asist yaptı.

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