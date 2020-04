Galatasaray'da Ömer Bayram'dan itiraf: 'Kapıyı bir açtım, karşımdaki...'

'HER YERDE, HER ŞEY KORONAVİRÜS' Tek eksikliğimiz temiz hava almak. Bazen evin aşağısına inip hava alıyoruz. Onun dışında zaten dışarı çıkamıyorsunuz. Sürekli uyarılıyorsunuz. Bu da size korku veriyor. Televizyonda, internette, her yerde, her şey koronavirüs olmuş durumda! Bundan kaçamıyorsunuz. Sürekli bunu düşünüyorsunuz.