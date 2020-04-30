Galatasaray'da Ömer Bayram'dan itiraf: 'Kapıyı bir açtım, karşımdaki...'

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'da bu sezon özellikle yaptığı asistlerle dikkat çeken ve takımının en çok asist yapan futbolcusu olan Ömer Bayram, Hollanda basınına röportaj verdi.
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Ömer Bayram'ın açıklamaları şu şekilde;
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'DURUM UMUTSUZ GÖZÜKÜYOR'
Bir daha ne zaman futbol oynayacağımız belli değil. Durum biraz umutsuz gözüküyor. Sıfır risk alıyorum. Evde sürekli eşim ve çocuğumla birlikteyiz. Zaten çocuğum bana yeteri kadar enerji harcatıyor.
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'HER YERDE, HER ŞEY KORONAVİRÜS'
Tek eksikliğimiz temiz hava almak. Bazen evin aşağısına inip hava alıyoruz. Onun dışında zaten dışarı çıkamıyorsunuz. Sürekli uyarılıyorsunuz. Bu da size korku veriyor. Televizyonda, internette, her yerde, her şey koronavirüs olmuş durumda! Bundan kaçamıyorsunuz. Sürekli bunu düşünüyorsunuz.
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Bu seviyenin benim için yüksek olduğunu hiç düşünmedim. Yeteneklerim var. Zaten böyle olmasa Galatasaray'da oynayamazdım. Sadece kafamı sadece sahaya vermem gerekiyordu ve ben de bunu yaptım.
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'ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'
Çocukken sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ederdim. O müziği tüylerimi diken diken ediyordu. Sergio Ramos ve Modric'in formalarını aldım. PSG'den de Veratti ile formaları değiştirdik. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans gösteremedik.
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'BİZİ HER YERDE BULUYORLAR'
Galatasaray taraftarı dünya çapında. Şampiyonlar Ligi'nde hangi ülkeye gidersek gidelim bizi otelde bulabiliyorlar. Bazı genç taraftarlar otel odamızı bile buluyorlar. Katlarda güvenlik görevlilerimiz var ama bazen onlardan bile kaçabiliyorlar.
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'KAPIYI BOXERLA AÇTIM, KARŞIMDAKİ...'
Bir keresinde otelde kalıyorum ve kapım çaldı. Kapıyı açtım, karşımda 16 veya 17 yaşında bir taraftar! Ziyarette bulunmak istemiş. Tabii o çocuk için belki o an hayalinin gerçeğe kavuşması ama benim altımda boxer vardı! Odadaydım ve uyumaya hazırlanıyordum. Kapıyı çalanı takım arkadaşım sanmıştım. Fotoğraf çekilmek istedi, tabii önce giyinmem gerekiyordu.
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'EĞER LİG BİTERSE...'
Ligde 8 maçımız kalmıştı. 3. sıradaydık ama şampiyonluğun güçlü bir adayıydık. Ligler şu anda tamamlansa Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş olacağız.
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'HOLLANDA GİBİ OLSUN İSTEMİYORUM'
Bence ligleri tamamlamalıyız. Maçların nasıl oynanacağını bilmiyorum ama sonumuzun Hollanda gibi olmasını istemiyorum. Ben de çok iyi bir performans ortaya koydum. Boşa gitmesini istemiyorum.
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'GÖRMEDİĞİMİZ ŞEYLER VAR'
Korona krizi futbolu çok etkiledi. Ne kadar sürerse etkisi o kadar kötü olacak. Bizim bildiklerimizin dışında bunun televizyon hakları, sponsorlukları falan var. Bizim göremediğimiz çok şey var. Biz sadece oyunu oynayan parçalarız.