Galatasaray'da Ömer Bayram'dan itiraf: 'Kapıyı bir açtım, karşımdaki...'

'GÖRMEDİĞİMİZ ŞEYLER VAR' Korona krizi futbolu çok etkiledi. Ne kadar sürerse etkisi o kadar kötü olacak. Bizim bildiklerimizin dışında bunun televizyon hakları, sponsorlukları falan var. Bizim göremediğimiz çok şey var. Biz sadece oyunu oynayan parçalarız.