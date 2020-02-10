MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Marcelo Saracchi sakatlandı, gözyaşlarını tutamadı!
GeriFutbol Galatasaray'da Marcelo Saracchi sakatlandı, gözyaşlarını tutamadı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 22:35, /

Galatasaray'da Marcelo Saracchi sakatlandı, gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da Saracchi şoku yaşandı. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında sakatlanan Uruguaylı futbolcu büyük üzüntü yaşadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi sahaya 11'de çıktı.

2

Saracchi, ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada geçirdiği adale sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyememişti.

3

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Saracchi, mücadelenin henüz 3. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

4

Marcelo Saracchi'nin yerine oyuna Norveçli futbolcu Martin Linnes dahil oldu.

5

Büyük üzüntü yaşan genç futbolcu, gözyaşlarına hakim olamadı.

6

Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, Marcelo Saracchi'yi ilk teselli eden isim oldu.

7

Sonrasında teknik direktör Terim de yıldız oyuncuya moral verdi.

8
9
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi