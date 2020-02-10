Galatasaray'da Marcelo Saracchi sakatlandı, gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi sahaya 11'de çıktı.Saracchi, ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada geçirdiği adale sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyememişti.Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Saracchi, mücadelenin henüz 3. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.Marcelo Saracchi'nin yerine oyuna Norveçli futbolcu Martin Linnes dahil oldu.Büyük üzüntü yaşan genç futbolcu, gözyaşlarına hakim olamadı.Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, Marcelo Saracchi'yi ilk teselli eden isim oldu.Sonrasında teknik direktör Terim de yıldız oyuncuya moral verdi.