Galatasaray'da koronavirüs önlemi! Mustafa Cengiz'den Metin Oktay selamı...

Coronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken Galatasaray'da da bu virüs için hem derbi hem de divan kurulunda başkan Cengiz önlemlerini aldı.Galatasaray-Beşiktaş derbisi için Türk Telekom Stadyumunda tüm stat gişelerine dezenfektan konulacak. Taraftarların da bu virüsten korunması adına stat girişlerine dezenfektanlar koyuldu.Ayrıca dün Galatasaray Divan Kurulu'nda da başkan Mustafa Cengiz, corona virüsünden korunmak adına tedbirli davrandı.Başkan Cengiz bina girişinde birçok isimle tokalaşmayıp elini kalbine götürerek 'Metin Oktay' selamıyla karşılık verdi.Toplantı salonunda ise başkan Mustafa Cengiz, kulübün en yaşlı üyeleri ile tokalaşarak selamlaştıktan sonra cebinden dezenfektan çıkararak ellerine sürdü.Bu arada Galatasaray antrenmanı sırasında ise Teknik Direktör Fatih Terim, Ryan Donk ile tokalaşmayıp dirsekleri ile selamlaştı