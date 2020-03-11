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GeriFutbol Galatasaray'da koronavirüs önlemi! Mustafa Cengiz'den Metin Oktay selamı...
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Futbol
Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 14:19, /

Galatasaray'da koronavirüs önlemi! Mustafa Cengiz'den Metin Oktay selamı...

Galatasaray Kulübü ve Başkan Mustafa Cengiz, koronavirüs için önlemini aldı...

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Coronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken Galatasaray'da da bu virüs için hem derbi hem de divan kurulunda başkan Cengiz önlemlerini aldı.

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Galatasaray-Beşiktaş derbisi için Türk Telekom Stadyumunda tüm stat gişelerine dezenfektan konulacak. Taraftarların da bu virüsten korunması adına stat girişlerine dezenfektanlar koyuldu.

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Ayrıca dün Galatasaray Divan Kurulu'nda da başkan Mustafa Cengiz, corona virüsünden korunmak adına tedbirli davrandı.

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Başkan Cengiz bina girişinde birçok isimle tokalaşmayıp elini kalbine götürerek 'Metin Oktay' selamıyla karşılık verdi.

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Toplantı salonunda ise başkan Mustafa Cengiz, kulübün en yaşlı üyeleri ile tokalaşarak selamlaştıktan sonra cebinden dezenfektan çıkararak ellerine sürdü.

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Bu arada Galatasaray antrenmanı sırasında ise Teknik Direktör Fatih Terim, Ryan Donk ile tokalaşmayıp dirsekleri ile selamlaştı

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