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GeriFutbol Galatasaray'da Heny Onyekuru bilmecesi: 'Fransız kulübüne iletti '
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 18:37,

Galatasaray'da Heny Onyekuru bilmecesi: 'Fransız kulübüne iletti '

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'da yaşanan Heny Onyekuru bilmecesinin detaylarını anlattı.

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Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun Monaco kulübü tarafından geri çağrılması ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi

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Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Monaco'nun yer aldığı Fransa Ligue 1, koronavirüs salgını sebebiyle ligin tescil edilmesine karar vermiş ve maçlar oynanmamıştı.

4MONACO GERİ ÇAĞIRDI
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MONACO GERİ ÇAĞIRDI

Bu sebeple Avrupa'da yeni sezon hazırlıklarına ilk başlayan ülke olacak Fransa'da Monaco, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle geri çağırdı.

5İŞTE ALİ NACİ KÜÇÜKÜN AÇIKLAMALARI
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İŞTE ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN AÇIKLAMALARI

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Henry Onyekuru konusunda yaşananları anlattı.

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Birçok eksik ve cezalısı bulunan Galatasaray'da Onyekuru krizi patlak verdi. Onyekuru, Galatasaray'dan ayrılma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.

71 TEMMUZDA SONA ERDİ
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1 TEMMUZ'DA SONA ERDİ

Bunu sebebi Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erdi. Monaco, oyuncunun sözleşmesi sona erdiği için futbolcusunu Fransa'ya geri çağırdı.

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9YENİ TEKNİK ADAMIN KARARI
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YENİ TEKNİK ADAMIN KARARI

Bunun en büyük nedeni Monaco'nun yeni teknik direktörü Roberto Moreno, Henry Onyekuru'yu yeni sezon hazırlık kampında görmek istediğini ve önümüzdeki haftalarda başlayacak yeni sezon hazırlık kampı maçlarında oyuncuya süre vermek istediğini iletti.

10ONYEKURU DÖNMEK İSTEMİYOR
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ONYEKURU DÖNMEK İSTEMİYOR

Ancak Onyekuru, menajerine Galatasaray'da kalmak istediğini ve Monaco'ya geri dönmeyi düşünmediğini söyledi. Fransızlar ise ısrarla Onyekuru'nun Monaco'ya geri dönme isteğini sarı-kırmızılı kulübe iletiyor.

11KRİZ ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞIYOR
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KRİZ ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞIYOR

Galatasaray'da idare menajer Şükrü Hanedar, bu krizi çözmeye çalışıyor. Hem oyuncunun menajeriyle hem Monaco kulübünün yetkilileriyle uzun süreli görüşme gerçekleştirildi.

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Sarı-kırmızılılar haftasonuna dek bu krizi çözmeye çalışıyor. Ancak eğer çözülmezse Galatasaray, Onyekuru'dan ayrılacak ve yeni sezon kampına katılmak için Fransa'ya gidecek.

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Galasaray yönetiminin şu anki hedefi Onyekuru'yu takımda tutabilmek.

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