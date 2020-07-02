Galatasaray'da Heny Onyekuru bilmecesi: 'Fransız kulübüne iletti '

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'da yaşanan Heny Onyekuru bilmecesinin detaylarını anlattı.
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Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun Monaco kulübü tarafından geri çağrılması ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi
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Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Monaco'nun yer aldığı Fransa Ligue 1, koronavirüs salgını sebebiyle ligin tescil edilmesine karar vermiş ve maçlar oynanmamıştı.
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MONACO GERİ ÇAĞIRDI
Bu sebeple Avrupa'da yeni sezon hazırlıklarına ilk başlayan ülke olacak Fransa'da Monaco, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle geri çağırdı.
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İŞTE ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN AÇIKLAMALARI
Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Henry Onyekuru konusunda yaşananları anlattı.
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Birçok eksik ve cezalısı bulunan Galatasaray'da Onyekuru krizi patlak verdi. Onyekuru, Galatasaray'dan ayrılma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.
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1 TEMMUZ'DA SONA ERDİ
Bunu sebebi Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erdi. Monaco, oyuncunun sözleşmesi sona erdiği için futbolcusunu Fransa'ya geri çağırdı.
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YENİ TEKNİK ADAMIN KARARI
Bunun en büyük nedeni Monaco'nun yeni teknik direktörü Roberto Moreno, Henry Onyekuru'yu yeni sezon hazırlık kampında görmek istediğini ve önümüzdeki haftalarda başlayacak yeni sezon hazırlık kampı maçlarında oyuncuya süre vermek istediğini iletti.
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ONYEKURU DÖNMEK İSTEMİYOR
Ancak Onyekuru, menajerine Galatasaray'da kalmak istediğini ve Monaco'ya geri dönmeyi düşünmediğini söyledi. Fransızlar ise ısrarla Onyekuru'nun Monaco'ya geri dönme isteğini sarı-kırmızılı kulübe iletiyor.
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KRİZ ÇÖZÜLMEYE ÇALIŞIYOR
Galatasaray'da idare menajer Şükrü Hanedar, bu krizi çözmeye çalışıyor. Hem oyuncunun menajeriyle hem Monaco kulübünün yetkilileriyle uzun süreli görüşme gerçekleştirildi.
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Sarı-kırmızılılar haftasonuna dek bu krizi çözmeye çalışıyor. Ancak eğer çözülmezse Galatasaray, Onyekuru'dan ayrılacak ve yeni sezon kampına katılmak için Fransa'ya gidecek.
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Galasaray yönetiminin şu anki hedefi Onyekuru'yu takımda tutabilmek.