Galatasaray'da Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay!
Galatasaray’da Fatih Terim’in sahaya inmesinin ardından dün kulüpte önemli bir gelişme yaşandı ve yardımcısı Hasan Şaş istifa etti. Ancak kulübü yakından takip edenler için bu karar hiç de sürpriz olmadı.
Ali Naci Küçük
Normalde ayrılık sezon sonu planlanırken iki dönem Terim’in yardımcılığını yapan Şaş süreci hızlandırarak görevini kendisi bıraktı. Peki Hasan Şaş’ı istifaya götüren olaylar neydi? Perde arkasında yaşananları Hürriyet açıklıyor....
Ancak Terim perde arkasındaki birçok olaya rağmen futbolcu ve antrenör olarak birlikte birçok başarıya imza attığı Şaş’ın ayrılığına onay vermedi. Ligin ilk maçı olan Denizli’de protokolde ettiği kavga ve aldığı ceza sonrasında Şaş görevini bırakmıştı.
Ekipte değişiklik planlanıyordu
Galatasaray’da tüm teknik ekip gibi Hasan Şaş’ın da kontratı 1 yıllıktı. Yani sözleşmesi Mayıs 2020’de sona eriyordu. Ve Terim, yardımcılarının sezon tamamlanmadan ayrılmasına sıcak bakmadı. Ancak 2020-21 sezonunda teknik ekipte bazı değişimler planlanıyordu. Takımın eski oyuncusu Riera’nın da “Kovid-19 salgını olmasa, derbi sonrasında Fatih erim ile teknik ekibinde yer almak adına görüşecektim” açıklamaları bu değişimin sinyallerini veriyordu.
Toplantı var, Şaş ile Davala yok
Virüsü yenen Terim, 3 Nisan’da takımla görüştü. Terim’in teknik ekipte en güvendiği isim olan Levent Şahin ile birlikte iletişim ekibi, idari personel de katıldı. Fakat Şaş ve Davala konferansta yer almadı. Yönetim son durumla ilgili teknik heyetle bir araya geldi.
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Evde izole olan Terim’i temsil eden isim Levent Şahin oldu. Yani bu toplantılara da Hasan Şaş ve Ümit Davala katılmadı.
'Zaten son 1 ayımız sonra yokuz'
Ve dün Fatih Terim sahaya indi. Hasan Şaş ve Ümit Davala da idmandaydı. Ancak Şaş hem idman öncesi hem de sonrasında çok duygusaldı. Sık sık “Son 1 ayımız kaldı zaten, sonra yokuz. Bizi göremeyebilirsiniz” şeklinde ifadeler kullandı.
9 AYDA 2 FARKLI MESAJ
Galatasaray’da 17 Ağustos 2019’da oynanan Denizli maçında taraftarla tartışmasının ardından istifa eden Hasan Şaş, “Galatasaray’ıma, hocama ki adam gibi adam, Levent (Şahin) kardeşime, Ümit (Davala) kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle... Ben sevdiğime zarar vermem” ifadelerini kullanmıştı.