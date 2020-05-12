Galatasaray'da Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay!

Ekipte değişiklik planlanıyordu

Galatasaray’da tüm teknik ekip gibi Hasan Şaş’ın da kontratı 1 yıllıktı. Yani sözleşmesi Mayıs 2020’de sona eriyordu. Ve Terim, yardımcılarının sezon tamamlanmadan ayrılmasına sıcak bakmadı. Ancak 2020-21 sezonunda teknik ekipte bazı değişimler planlanıyordu. Takımın eski oyuncusu Riera’nın da “Kovid-19 salgını olmasa, derbi sonrasında Fatih erim ile teknik ekibinde yer almak adına görüşecektim” açıklamaları bu değişimin sinyallerini veriyordu.