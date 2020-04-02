Galatasaray'da fitil ateşlendi!.. Corona virüsüyle mücadele için...

EN ÇOK KAZANAN FALCAO Galatasaray'da futbolcuların maaşları şu şekilde:



Muslera 4.2 milyon euro, Okan Koçuk 2.5 milyon TL, Marcao 750 bin euro, Luyindama 1 milyon 50 bin euro



Ahmet Çalık 900 bin euro, Şener Özbayraklı 6 milyon TL, Linnes 1.4 milyon euro, Saracchi 700 bin euro, Ömer Bayram 400 bin euro,



Donk 1.895 milyon euro, Feghouli 3.85 milyon euro, Seri 2.8 milyon euro, Lemina 2.050 milyon euro, Belhanda 3.35 milyon euro,



Taylan 2 milyon TL, Emre Akbaba 1.75 milyon euro, Selçuk İnan 4 milyon TL, Jimmy Durmaz 6 milyon TL, Onyekuru 650 bin euro,



Adem Büyük 3.5 milyon TL, Andone 2.5 milyon euro, Sekidika 125 bin euro, Falcao 5.8 milyon euro. (Fotomaç)