Galatasaray'da fitil ateşlendi!.. Corona virüsüyle mücadele için...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle birçok ülke olumsuz yönde etkilenirken, hastalık sporu da vurmuş durumda...
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Avrupa'nın birçok ligi askıya alınırken, UEFA bugün yaptığı açıklamayla Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi başta olmak üzere kendisine bağlı tüm organizasyonların bir sonraki bildirime kadar ertelendiğini duyurdu.
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Türkiye Süper Ligi de bir sonraki karara kadar ertelenirken, bütün kulüpler mali durumu düşünmeye başladı.
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FFP ASKIYA ALINDI...
UEFA, 2020/21 sezonu için belirlenen Finansal Fair Play yükümlülüklerini askıya alırken, kulüpler de harekete geçti.
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Avrupa'da birçok büyük kulüp, corona virüsünün futbol ekonomisine olumsuz etkilerini en aza indirmek adına çareler üretmeye çalışıyor.
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DEVLER HAREKETE GEÇTİ
Barcelona, Juventus, Tottenham gibi devlerin futbolcu maaşlarında kesintiye gideceğini açıklamasının ardından, gözler Süper Lig kulüplerine çevrildi.
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Tüm kulüplerde olduğu gibi Galatasaray yönetimini de en çok düşündüren konuların başında maaş ödemeleri ve giderler geliyor.
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"FEDAKARLIĞA HAZIRIM"
Türkiye'de Süper Lig bir sonraki karara kadar ertelenirken, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan her türlü fedakarlığa hazır olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
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MEŞALEYİ KAPTAN YAKTI
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan, bugün bir meşale yakarak fedakarlığa hazır olduğunu bildirdi ve bir anlamda takım arkadaşlarını da fedakarlığa davet etti.
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Galatasaray'ın mevcut kadrosunun 2019-2020 sezonu maaş toplamı yaklaşık 40 milyon euroyu bulurken, şubat ayında 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, dönem itibarıyla hiçbir futbolcuya borçlarının olmadığını bildirmişti.
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HAMLE BEKLENİYOR...
Mart ayı ödemeleri için de elini taşın altına sokan yönetim, nisan ve mayıs ayı ödemeleri için futbolculardan da hamle bekliyor.
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Şu ana kadar tüm sezon ödemelerinin yaklaşık yüzde 75'ini bitiren sarı-kırmızılı yönetim, kalan mali takvimde gerçekleşecek 10 milyon euro civarındaki ödeme için de anlayış bekleyip yeni formüller düşünecek.
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Bu süreç futbolcular için de bir Galatasaraylılık sınavı olacak. Tabii UEFA'nın maaş ödemeleri ve giderler konusunda nasıl karar alacağı da merakla bekleniyor.
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EN ÇOK KAZANAN FALCAO
Galatasaray'da futbolcuların maaşları şu şekilde:
Muslera 4.2 milyon euro, Okan Koçuk 2.5 milyon TL, Marcao 750 bin euro, Luyindama 1 milyon 50 bin euro
Ahmet Çalık 900 bin euro, Şener Özbayraklı 6 milyon TL, Linnes 1.4 milyon euro, Saracchi 700 bin euro, Ömer Bayram 400 bin euro,
Donk 1.895 milyon euro, Feghouli 3.85 milyon euro, Seri 2.8 milyon euro, Lemina 2.050 milyon euro, Belhanda 3.35 milyon euro,
Taylan 2 milyon TL, Emre Akbaba 1.75 milyon euro, Selçuk İnan 4 milyon TL, Jimmy Durmaz 6 milyon TL, Onyekuru 650 bin euro,
Adem Büyük 3.5 milyon TL, Andone 2.5 milyon euro, Sekidika 125 bin euro, Falcao 5.8 milyon euro. (Fotomaç)