MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da fitil ateşlendi!.. Corona virüsüyle mücadele için...
GeriFutbol Galatasaray'da fitil ateşlendi!.. Corona virüsüyle mücadele için...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 21:23, /

Galatasaray'da fitil ateşlendi!.. Corona virüsüyle mücadele için...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle birçok ülke olumsuz yönde etkilenirken, hastalık sporu da vurmuş durumda...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Avrupa'nın birçok ligi askıya alınırken, UEFA bugün yaptığı açıklamayla Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi başta olmak üzere kendisine bağlı tüm organizasyonların bir sonraki bildirime kadar ertelendiğini duyurdu.

2

Türkiye Süper Ligi de bir sonraki karara kadar ertelenirken, bütün kulüpler mali durumu düşünmeye başladı.

3FFP ASKIYA ALINDI...

FFP ASKIYA ALINDI...

UEFA, 2020/21 sezonu için belirlenen Finansal Fair Play yükümlülüklerini askıya alırken, kulüpler de harekete geçti.

4

Avrupa'da birçok büyük kulüp, corona virüsünün futbol ekonomisine olumsuz etkilerini en aza indirmek adına çareler üretmeye çalışıyor.

5DEVLER HAREKETE GEÇTİ

DEVLER HAREKETE GEÇTİ

Barcelona, Juventus, Tottenham gibi devlerin futbolcu maaşlarında kesintiye gideceğini açıklamasının ardından, gözler Süper Lig kulüplerine çevrildi.

6

Tüm kulüplerde olduğu gibi Galatasaray yönetimini de en çok düşündüren konuların başında maaş ödemeleri ve giderler geliyor.

7FEDAKARLIĞA HAZIRIM

"FEDAKARLIĞA HAZIRIM"

Türkiye'de Süper Lig bir sonraki karara kadar ertelenirken, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan her türlü fedakarlığa hazır olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

8MEŞALEYİ KAPTAN YAKTI

MEŞALEYİ KAPTAN YAKTI

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan, bugün bir meşale yakarak fedakarlığa hazır olduğunu bildirdi ve bir anlamda takım arkadaşlarını da fedakarlığa davet etti.

9

Galatasaray'ın mevcut kadrosunun 2019-2020 sezonu maaş toplamı yaklaşık 40 milyon euroyu bulurken, şubat ayında 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, dönem itibarıyla hiçbir futbolcuya borçlarının olmadığını bildirmişti.

10HAMLE BEKLENİYOR...

HAMLE BEKLENİYOR...

Mart ayı ödemeleri için de elini taşın altına sokan yönetim, nisan ve mayıs ayı ödemeleri için futbolculardan da hamle bekliyor.

11

Şu ana kadar tüm sezon ödemelerinin yaklaşık yüzde 75'ini bitiren sarı-kırmızılı yönetim, kalan mali takvimde gerçekleşecek 10 milyon euro civarındaki ödeme için de anlayış bekleyip yeni formüller düşünecek.

12

Bu süreç futbolcular için de bir Galatasaraylılık sınavı olacak. Tabii UEFA'nın maaş ödemeleri ve giderler konusunda nasıl karar alacağı da merakla bekleniyor.

13EN ÇOK KAZANAN FALCAO

EN ÇOK KAZANAN FALCAO

Galatasaray'da futbolcuların maaşları şu şekilde:

Muslera 4.2 milyon euro, Okan Koçuk 2.5 milyon TL, Marcao 750 bin euro, Luyindama 1 milyon 50 bin euro 

Ahmet Çalık 900 bin euro, Şener Özbayraklı 6 milyon TL, Linnes 1.4 milyon euro, Saracchi 700 bin euro, Ömer Bayram 400 bin euro,

Donk 1.895 milyon euro, Feghouli 3.85 milyon euro, Seri 2.8 milyon euro, Lemina 2.050 milyon euro, Belhanda 3.35 milyon euro,

Taylan 2 milyon TL, Emre Akbaba 1.75 milyon euro, Selçuk İnan 4 milyon TL, Jimmy Durmaz 6 milyon TL, Onyekuru 650 bin euro,

Adem Büyük 3.5 milyon TL, Andone 2.5 milyon euro, Sekidika 125 bin euro, Falcao 5.8 milyon euro. (Fotomaç)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi