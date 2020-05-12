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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni yardımcılarıyla ilgili sürpriz iddia!
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Futbol
Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 17:24,

Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni yardımcılarıyla ilgili sürpriz iddia!

Fatih Terim'in yeni yardımcılarıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüsü yendikten sonra çıktığı ilk idmanın ardından sarı kırmızılı kulüpte ani bir ayrılık yaşandı.

2ANİ İSTİFA
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ANİ İSTİFA

Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenen Hasan Şaş, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesini beklemeden görevinden istifa ettiğini duyurdu.

3BU SÖZLERLE VEDA ETTİ
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BU SÖZLERLE VEDA ETTİ

Hasan Şaş, "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın." ifadelerini kullanmıştı.

4HÜRRİYET BİLİNMEYENLERİ YAZDI
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HÜRRİYET BİLİNMEYENLERİ YAZDI

Deneyimli antrenörün istifasının perde arkası bir gün sonra ortaya çıktı. Arka planda yaşanan süreci Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük kaleme almıştı.

5YÖNETİM ŞAŞTAN RAHATSIZ
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YÖNETİM ŞAŞ'TAN RAHATSIZ

Yönetim ve camiada Hasan Şaş’a karşı bir rahatsızlık vardı. Aldığı cezalar, imza attığı olaylar nedeniyle yönetim cephesinde olumsuz görüş hakimdi. Ve bu durum, devre arası Fatih Terim’e de iletildi.

6DAHA ÖNCE İSTİFADAN DÖNMÜŞTÜ
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DAHA ÖNCE İSTİFADAN DÖNMÜŞTÜ

Ancak Terim perde arkasındaki birçok olaya rağmen futbolcu ve antrenör olarak birlikte birçok başarıya imza attığı Şaş’ın ayrılığına onay vermedi. Ligin ilk maçı olan Denizli’de protokolde ettiği kavga ve aldığı ceza sonrasında Şaş görevini bırakmıştı.

7TERİM KARARINDAN DÖNDÜRDÜ
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TERİM KARARINDAN DÖNDÜRDÜ

Fatih Terim önce istifa eden Hasa Şaş’ı vazgeçirdi, sonra tüm rahatsızlıklara karşın lig devam ederken görevden ayrılmasına asla sıcak bakmadı.

8ŞAŞ VE DAVALA KONFERANSTA YOKTU
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ŞAŞ VE DAVALA KONFERANSTA YOKTU

Virüsü yenen Terim, 3 Nisan’da takımla görüştü. Terim’in teknik ekipte en güvendiği isim olan Levent Şahin ile birlikte iletişim ekibi, idari personel de katıldı. Fakat Şaş ve Davala konferansta yer almadı. Yönetim son durumla ilgili teknik heyetle bir araya geldi.

9FLORYADA KARAR VERDİ
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FLORYA'DA KARAR VERDİ

Ve Şaş, son 1.5-2 ay içindeki gelişmeler ve dün Florya’daki izlenimleri sonrasında yeni sezon planlamasında kendisine yer olmadığı kanısına vardığı için istifa kararı aldı.

10İDMANDA SİTEM ETTİ
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İDMANDA SİTEM ETTİ

Ve dün Fatih Terim sahaya indi. Hasan Şaş ve Ümit Davala da idmandaydı. Ancak Şaş hem idman öncesi hem de sonrasında çok duygusaldı. Sık sık “Son 1 ayımız kaldı zaten, sonra yokuz. Bizi göremeyebilirsiniz” şeklinde ifadeler kullandı.

11ÜMİT DAVALA İSTİFA HAZIRLIĞINDA
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ÜMİT DAVALA İSTİFA HAZIRLIĞINDA

Ve Hasan Şaş, Florya’da idmana çıktıktan sonra sezon sonunu beklemeden istifa etti. Ümit Davala'nın ise istifa hazırlığında olduğu öğrenildi.

12AKILLARA RIERA GELDİ
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AKILLARA RIERA GELDİ

Hasan Şaş'ın istifasının ardından akıllara geçtiğimiz günlerde eski Galatasaraylı futbolcu Albert Riera'nın yaptığı açıklamalar geldi. Riera, sarı kırmızılı ekip ile yardımcı antrenörlük görev için görüştüğünü ancak corona virüs salgını sebebiyle imzaların atılamadığını itiraf etmişti.

13RIERA VE ELMANDER İKİLİSİ
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RIERA VE ELMANDER İKİLİSİ

Bu açıklamaların gölgesinde İspanyol basını, sarı kırmızılı ekipte Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın yerine Albert Riera ve Johan Elmander ikilisinin göreve geleceğini öne sürdü.

14RIERA NE DEMİŞTİ
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RIERA NE DEMİŞTİ?

Albert Riera, "Bütün bu krize ve olağanüstü önlemlere İstanbul'da yakalandı. Fatih Terim'in yardımcısı olmak için Galatasaray ile görüşmeye İstanbul'a gitmiştim. Bu sırada virüs krizi patladı ve görüşmeler yarıda kaldı. Yaz aylarında neler olacağını göreceğiz. Şu anda futbol ikinci planda." ifadelerini kullanmıştı.

15HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK
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HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Johan Elmander Albert Riera cephesinden istifa sonrasında resmi bir açıklama gelmezken, Ümit Davala'nın da önümüzdeki günlerde görevinden ayrılması bekleniyor.

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