Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni yardımcılarıyla ilgili sürpriz iddia!

DAHA ÖNCE İSTİFADAN DÖNMÜŞTÜ Ancak Terim perde arkasındaki birçok olaya rağmen futbolcu ve antrenör olarak birlikte birçok başarıya imza attığı Şaş’ın ayrılığına onay vermedi. Ligin ilk maçı olan Denizli’de protokolde ettiği kavga ve aldığı ceza sonrasında Şaş görevini bırakmıştı.