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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 12:27 | 

Galatasaray'da Fatih Terim'in doğum günü kutlandı

Yeni sezon hazırlıklarına Florya'da devam eden Galatasaray'da sabah idmanı öncesi 67 yaşına giren Fatih Terim'in doğum günü kutlandı.

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Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün bir antrenman yaptı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan hazırlık maçında 70 dakika ve üzeri süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

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Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

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Daha sonra hedefsiz dar alan oyunları oynandı.

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Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pas oyunları üzerinde duruldu.

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Ana bölümde ise dayanıklılığa yönelik dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi.

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Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Teknik direktör Fatih Terim’in doğum günü, antrenman öncesi teknik heyet, oyuncular ve Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarının da katılımıyla birlikte kutlandı.

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Fatih Terim'e UEFA Kupası temalı bir pasta da kesildi.

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Fatih Terim'in pastasını Arda Turan kesti

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Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına Pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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