Ali Naci Küçük / Spor Arena
Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 07:20,
Galatasaray'da Fatih Terim’in derslik corona virüsü günlüğü!
Beşiktaş maçı öncesinde ve sonrasında endişelerini dile getirdiğinde eleştirildi ancak ne kadar haklı olduğu bir hafta sonra ortaya çıktı. Türkiye’de takımına koronavirüs testi yaptıran ilk teknik adam oldu. Testinin pozitif çıkması büyük üzüntü yaratsa da hassasiyeti sayesinde erken tanı konan Fatih Terim herkese örnek oldu.
Koronavirüs salgınının Türkiye’ye sıçradığının ortaya çıkmasının ardından futbol dünyasında bu konuda en duyarlı davranan isim Fatih Terim’di. Türkiye’de takımına koronavirüs testi yaptıran ilk teknik adam da oldu. Önceki gün açıklanan test sonuçları Terim’in ne kadar haklı olduğunu gösterdi. İmparator’un sonucu pozitifti. Neyse ki, ‘tanı’ erken konmuştu.
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15 MART PAZAR
Fatih Terim, Türk Telekom Stadı’nda seyircisiz yapılan Beşiktaş maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, derbinin oynatılmasına tepki gösterip, “Bu statta şu anda bin 200 kişi var. Benim, çocuklarımın canı neden önemli değil?” diye sitem etti.
17 MART SALI
Beşiktaş derbisinden sonra tüm takıma 2 gün izin veren Terim, koronavirüs tehlikesi nedeniyle evinden hiç çıkmadı. Eşi Fulya Terim de, kızı Merve Terim Çetin’in yanında Amerika’daydı.
19 MART PERŞEMBE
Sabah Florya’ya geldi. Saat 13.00’e konulan idman öncesi kulüp doktorlarıyla birlikte futbolculara koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından antrenmanı iptal etti ve tüm takıma test yaptırdı. Daha sonra da futbolcuları evlerine gönderip, dışarı çıkmamalarını istedi. Kendisi de Tarabya’daki evine gitti.
23 MART PAZARTESi
Koronavirüs testi sonuçları kulübe iletildi. Sadece hafif öksürükten şikayeti olan Terim, test sonucu pozitif çıkınca hastaneye gitti.
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