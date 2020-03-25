Galatasaray'da Fatih Terim’in derslik corona virüsü günlüğü!

Koronavirüs salgınının Türkiye’ye sıçradığının ortaya çıkmasının ardından futbol dünyasında bu konuda en duyarlı davranan isim Fatih Terim’di. Türkiye’de takımına koronavirüs testi yaptıran ilk teknik adam da oldu. Önceki gün açıklanan test sonuçları Terim’in ne kadar haklı olduğunu gösterdi. İmparator’un sonucu pozitifti. Neyse ki, ‘tanı’ erken konmuştu.