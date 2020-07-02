Galatasaray'da Fatih Terim'den son dakika transfer kararı! 'Hepsini gönderin'

Takım bütçesini düşürmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, performansından memnun olmadığı yüksek maliyetli 5 yıldızını satış listesine koydu.Süper Lig'deki son 5 maçından 4 beraberlik, 1 yenilgi ile ayrılan Galatasaray'da şampiyonluk umutları tükendi… Pazar günü Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşma Aslan için büyük önem taşıyor ancak kazansa bile rakibiyle arasında üç puan fark kalacakTeknik heyet ve yönetim gelecek sezon için planlamasını yaparken, çalışmalara da başladı.İşte Terim'in 'gönderin' dediği 5 isimBütçesinde yüzde 30'a yakın tasarruf sağlayacak olan Aslan hem de bonservisli transferler için kaynak oluşturacak.Yıllık ücretleri düşük Luyindama ve Marcao'nun durumu belirsizliğini koruyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fatih Terim, iki stoperinden de memnun ancak 10 milyon Euro'nun üzerinde teklif gelmesi halinde ikisinin de satışına izin verilecek.Kadroda düşünülmüyorFatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen bir diğer isim.Bu iki oyuncudan kurtulmaya çalışacak sarı-kırmızılı kulüp Belhanda için gelecek tekliflere açık.Aynı şekilde Feghouli de listede. Sarı kırmızılı takımın yüksek maliyetli golcüsü Falcao da iyi bir teklif gelmesi halinde gidebilir. Galatasaray gönderilecekler listesine koyduğu bu 5 oyuncuyu satabilirse kasası güçlenecek.