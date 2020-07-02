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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim'den son dakika transfer kararı! 'Hepsini gönderin'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 08:15,

Galatasaray'da Fatih Terim'den son dakika transfer kararı! 'Hepsini gönderin'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon öncesi radikal bir karar aldı.

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Takım bütçesini düşürmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, performansından memnun olmadığı yüksek maliyetli 5 yıldızını satış listesine koydu.

2UMUTLAR TÜKENDİ
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UMUTLAR TÜKENDİ

Süper Lig'deki son 5 maçından 4 beraberlik, 1 yenilgi ile ayrılan Galatasaray'da şampiyonluk umutları tükendi…

3
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Pazar günü Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşma Aslan için büyük önem taşıyor ancak kazansa bile rakibiyle arasında üç puan fark kalacak

4ÇALIŞMALAR BAŞLADI
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ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Teknik heyet ve yönetim gelecek sezon için planlamasını yaparken, çalışmalara da başladı.

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İşte Terim'in 'gönderin' dediği 5 isim

610 MİLYON ÜZERİ TEKLİFE EVET
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10 MİLYON ÜZERİ TEKLİFE 'EVET'

Bütçesinde yüzde 30'a yakın tasarruf sağlayacak olan Aslan hem de bonservisli transferler için kaynak oluşturacak.

7LUYİNDAMA - MARCAO BELİSİZ
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LUYİNDAMA - MARCAO BELİSİZ

Yıllık ücretleri düşük Luyindama ve Marcao'nun durumu belirsizliğini koruyor.

8LİSTE ŞÖYLE;
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LİSTE ŞÖYLE;

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fatih Terim, iki stoperinden de memnun ancak 10 milyon Euro'nun üzerinde teklif gelmesi halinde ikisinin de satışına izin verilecek.

91 - Mbaye Diagne
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1 - Mbaye Diagne

Kadroda düşünülmüyor

102- Ryan Babel
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2- Ryan Babel

Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen bir diğer isim.

113 - Younes Belhanda
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3 - Younes Belhanda

Bu iki oyuncudan kurtulmaya çalışacak sarı-kırmızılı kulüp Belhanda için gelecek tekliflere açık.

124 - Feghouli
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4 - Feghouli

Aynı şekilde Feghouli de listede.

135 - Radamel Falcao
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5 - Radamel Falcao

Sarı kırmızılı takımın yüksek maliyetli golcüsü Falcao da iyi bir teklif gelmesi halinde gidebilir. Galatasaray gönderilecekler listesine koyduğu bu 5 oyuncuyu satabilirse kasası güçlenecek.

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