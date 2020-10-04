Galatasaray'da Fatih Terim Kasımpaşa 11'ini belirledi! Arda Turan'dan fedakarlık...

İskoçya'da Rangers'a 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde elenen Galatasaray, artık Süper Lig'e döndü.Avrupa dönüşü izin yapmayan ve iki idmanla Kasımpaşa maçına hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim, kadroda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.Kasımpaşa maçında Linnes, Feghouli, Babel ve Falcao'nun kesilmesi düşünülürken sürprizler de yaşanabilir.Şu ana kadar resmi maçlarda süre alamayan yeni transfer Oğulcan Çağlayan da Fatih Terim tarafından bu maçta düşünülüyor. Yeni transfer, maçın ikinci yarısında süre bulabilir.Rangers maçında hastalığı nedeniyle oynayamayan Arda Turan'ın ise bu maçla sahalara dönmesi bekleniyor. Arkadaşlarının moralini yükseltmeye çalışan kaptan, Kasımpaşa maçının önemini anlattı. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta Galatasaray, Rangers mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışacak.İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11'i...