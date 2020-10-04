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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim Kasımpaşa 11'ini belirledi! Arda Turan'dan fedakarlık...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Ekim 2020 - 14:25 | 

Galatasaray'da Fatih Terim Kasımpaşa 11'ini belirledi! Arda Turan'dan fedakarlık...

Avrupa'ya veda eden Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla birlikte Süper Lig'e dönüyor. Fatih Terim'den sürpriz kararlar bekleniyor...

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İskoçya'da Rangers'a 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde elenen Galatasaray, artık Süper Lig'e döndü.

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Avrupa dönüşü izin yapmayan ve iki idmanla Kasımpaşa maçına hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim, kadroda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Kasımpaşa maçında Linnes, Feghouli, Babel ve Falcao'nun kesilmesi düşünülürken sürprizler de yaşanabilir.

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Şu ana kadar resmi maçlarda süre alamayan yeni transfer Oğulcan Çağlayan da Fatih Terim tarafından bu maçta düşünülüyor. Yeni transfer, maçın ikinci yarısında süre bulabilir.

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Rangers maçında hastalığı nedeniyle oynayamayan Arda Turan'ın ise bu maçla sahalara dönmesi bekleniyor.

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Arkadaşlarının moralini yükseltmeye çalışan kaptan, Kasımpaşa maçının önemini anlattı.

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Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta Galatasaray, Rangers mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışacak.

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İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11'i...

9Fatih Öztürk
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Fatih Öztürk

10Omar Elabdellaoui
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Omar Elabdellaoui

11Christian Luyindama
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Christian Luyindama

12Marcao
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Marcao

13Emre Taşdemir
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Emre Taşdemir

14Taylan Antalyalı
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Taylan Antalyalı

15Emre Kılınç
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Emre Kılınç

16Etebo
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Etebo

17Belhanda
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Belhanda

18Arda Turan
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Arda Turan

19Mbaye Diagne
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Mbaye Diagne

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