Galatasaray'da Falcao şoku! Corona virüsü nedeniyle...

10 milyon Euro maaş Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın krizi fırsata çevirmek için harekete geçtiği ve yıllık 10 milyon euroluk maaş önerisiyle Kolombiyalı ismi ikna ettiği yazıldı.