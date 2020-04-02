Galatasaray'da Falcao şoku! Corona virüsü nedeniyle...

Corona virüsü salgını futbol dünyasında da taşları yerinden oynatmaya başladı. Liglerin askıya alınmasıyla ekonomik olarak çıkmaza giren kulüpler, çözüm yolları aramaya başladı.
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Krizi atlatmak için gündeme gelen ilk çare ise futbolcuların maaşlarında indirime gitmek.
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Juventus ve Barcelona'nın bu yola başvurmasının ardından Süper Lig ekipleri de oyuncularla görüşmeye başladı.
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İndirimi kabul etmedi!
Galatasaray'ın da başta yıldız isimler olmak üzere takımdaki futbolculardan indirim talep ettiği ifade ediliyor.
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Katar basınında sarı-kırmızılı ekip için çarpıcı bir iddia dile getirildi. Al Watan'da yer alan habere göre Falcao, kulüpten gelen indirim istediğini reddetti ve Al Sadd'la anlaştı.
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10 milyon Euro maaş
Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın krizi fırsata çevirmek için harekete geçtiği ve yıllık 10 milyon euroluk maaş önerisiyle Kolombiyalı ismi ikna ettiği yazıldı.
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Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübünün de Falcao'ya teklif yaptığı ancak deneyimli yıldızın Katar'ı tercih ettiği aktarıldı.
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Öte yandan Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Faustino Asprilla'nın Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığı haberlerine, "Katar, futbol oynamak için iyi seçenektir" şeklinde konuştuğu öğrenildi. (Sabah)