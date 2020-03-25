Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 10:04,
Galatasaray'da dev transfer harekatı! Tam 10 isim...
Süper Lig'de ilk yarının son haftaları ve ikinci yarı ile birlikte çıkışa geçen ve yeniden şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda transfer listesi de hazırlayan Aslan, tam 10 ismin peşine düşecek.
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte hem iç hem de dış transferde radikal kararlar alması beklenen Cimbom'da teknik heyetin raporu doğrultusunda girişimler başladı.
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