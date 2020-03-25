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Futbol
Haber Giriş: 25 Mart 2020 - 10:04, /

Galatasaray'da dev transfer harekatı! Tam 10 isim...

Süper Lig'de ilk yarının son haftaları ve ikinci yarı ile birlikte çıkışa geçen ve yeniden şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda transfer listesi de hazırlayan Aslan, tam 10 ismin peşine düşecek.

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Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte hem iç hem de dış transferde radikal kararlar alması beklenen Cimbom'da teknik heyetin raporu doğrultusunda girişimler başladı.

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Takımdaki 30 yaş üstü oyuncuları göndererek kadrosunu gençleştirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda Marcao, Belhanda ve Feghouli gibi isimler satış listesine konarak transfer için kaynak yaratılmaya çalışılacak.

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Teknik direktör Fatih Terim'in "Bundan sonra transferde geleceği yatırım yapacağız." açıklamasının ardından Saracchi ve Onyekuru'yu kadrosuna katan Aslan, sezon sonunda da aynı stratejiyi uygulamayı amaçlıyor. Takvim'in haberine göre, bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da teknik heyetin listesindeki 10 oyuncu ortaya çıktı. İşte o isimler:

4STOPERE BRUNO WILSON

STOPERE BRUNO WILSON

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde stoper bölgesi için Portekiz ekibi Braga'dan 23 yaşındaki Bruno Wilson yer alıyor. Portekizli genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

5ÖN LİBEROYA OMAR GOVEA

ÖN LİBEROYA OMAR GOVEA

Ön libero için düşünülen isim ise Zulte Waregem'de forma giyen 24 yaşındaki Omar Govea. Genç yıldız bu sezon 21 maçta oynadı... 3 gole katkı verdi, 3 kez de milli formayı giydi.

610 NUMARAYA EVANDER

10 NUMARAYA EVANDER

10 numara için aday Midtjylland'lı Evander. 21 yaşındaki yıldız bu sezon Norveç ekibinde 22 maçta 15 gole katkı yaptı. Evander'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Sambacı'nın piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro.

7FORVETE MUSTAPHA BUNDU

FORVETE MUSTAPHA BUNDU

Cimbom'un forvet adayı ise Aarhus'un 23 yaşındaki yıldızı Mustafa Bundu. Bu sezon takımıyla 25 maça çıkan Bundu, 10 gol ve 10 asist üretti.

819LUK AOUCHICHE DE LİSTEDE

19'LUK AOUCHICHE DE LİSTEDE

PSG'nin U19 takımında forma giyen Adil Aouchiche listeye girdi. Tecrübeli teknik direktöre göre, Zinedine Zidane gibi Cezayir asıllı bir Fransız olan ve aynı zamanda 10 numara oynayan Adil geleceğin yıldızları arasında yer alabilir. Fatih Terim, almaları zor olsa da 15 Temmuz'da 18 yaşına girecek oyuncu için PSG ve ailesi ile temas kurulmasını istedi. Şimdiden Transfermarkt değeri 6 milyon euro olan Adil Aouchiche Galatasaray tüm şartlarını zorlayacak.

9EMRE KILINÇ VE MERT HAKAN YANDAŞ BEDELSİZ GELECEK

EMRE KILINÇ VE MERT HAKAN YANDAŞ BEDELSİZ GELECEK

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Sivas formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la büyük oranda anlaştı. İki futbolcu için de bonservis ödenmeyecek.

10SANGARE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

SANGARE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yönetim sezon sonunda Antalya ile sözleşmesi bitecek olan Nazım Sangare ile de görüşüyor. Milli sağ bekle Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor.

11SERDAR GÜRLER SÜRPRİZİ

SERDAR GÜRLER SÜRPRİZİ

Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Göztepeli Serdar Gürler de listede yer alıyor. İzmir kulübünde kiralık oynayan yıldız futbolcunun Huesca ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.

12OĞULCAN ÇAĞLAYAN TAKİBE ALINDI

OĞULCAN ÇAĞLAYAN TAKİBE ALINDI

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in Çaykur Rizespor'da top koşturan Oğulcan Çağlayan'ı da beğendiği ve yakından takip ettiği kaydedildi.

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