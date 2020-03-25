Galatasaray'da dev transfer harekatı! Tam 10 isim...

19'LUK AOUCHICHE DE LİSTEDE PSG'nin U19 takımında forma giyen Adil Aouchiche listeye girdi. Tecrübeli teknik direktöre göre, Zinedine Zidane gibi Cezayir asıllı bir Fransız olan ve aynı zamanda 10 numara oynayan Adil geleceğin yıldızları arasında yer alabilir. Fatih Terim, almaları zor olsa da 15 Temmuz'da 18 yaşına girecek oyuncu için PSG ve ailesi ile temas kurulmasını istedi. Şimdiden Transfermarkt değeri 6 milyon euro olan Adil Aouchiche Galatasaray tüm şartlarını zorlayacak.