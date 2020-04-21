Galatasaray'da çılgın takas! Yer yerinden oynayacak, 90 milyon...
Corona virüsü nedeniyle dünya futbolu durmuşken transfer harekatı günden güne hız kazandı. Şimdiden kadro planlamasını oluşturmak isteyen Galatasaray'da bomba bir takas gündemde...
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Ligin ikinci yarısında yakaladığı ivmeyle şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından olan Galatasaray, transferin en hareketli ekiplerinden...
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TEKLİFLER GELİYOR
Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon çalışmalarında vitesi şimdiden yükseltmişken kadrodaki bazı isimler için de teklifler gelmeye devam ediyor...
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ARAP KULÜPLERİ KAPIDA
Son günlerde ise Galatasaray'ın kapısı Arap kulüpleri tarafından sıkça çalınmaya başlandı.
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MAAŞ İNDİRİMİ...
Yüksek maaşlı isimlerden Radamel Falcao ve Younes Belhanda da indirim teklifine olumlu dönüş yapan isimler olmuştu.
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BİRÇOK TALİP VAR
Öte yandan sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Feghouli ve Mariano için birçok kulüp Galatasaray'ın kapısını çalmaya devam ediyor.
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EN CİDDİ TEKLİF FALCAO'YA
Ancak en ciddi teklif sarı-kırmızılıların sezon başı Monaco'dan büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao için...
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AL-HiLAL ISRARLI
Kolombiyalı golcü için daha önce de teklifte bulunan Arap kulübü Al-Hilal, Falcao konusunda oldukça ısrarcı bir tavır sergilerken, teklifini de artırma yoluna gidiyor.
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12 MİLYON EURO
El Deportivo'nun haberine göre daha önce 6 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalan Arap kulübü bu kez, teklifi 2 katına çıkarıyor... Ancak teklifin kabul görmemesi halinde de planları mevcut.
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ÇILGIN TAKAS!
Habere göre, teknik direktör Razvan Lucescu'nun ısrarla istediği Kolombiyalı golcü için her şart denenecek.
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FALCAO'YA KARŞILIK...
Sarı-kırmızılıların 12 milyon euroluk teklifi reddetmesi halinde, Galatasaray'a Bafetimbi Gomis, Carlos Eduardo ve bir miktar para teklifi yapılacak.
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GOMiS DÖNMEK İSTİYOR
Bafetimbi Gomis'in daha önce de Galatasaray'a dönüş sinyalleri verdiği ve taraftarın da onu tekrar takımda görmeyi çok istediği biliniyor...
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Sarı-kırmızılı kurmayların bu teklife nasıl bir yanıt verecekleri ise bilinmiyor...
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Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta 1314 dakika sahada kalırken, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. (Fotomaç)