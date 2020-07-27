Galatasaray'da büyük sürpriz! Falcao yerine Mario Mandzukic! Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sarı kırmızılılar, bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen ve sakatlıklar sebebiyle birçok maç kaçıran Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Galatasaray, takımın en çok maaş kazanan futbolcusu Falcao ile yolları ayırmak istiyor.

FALCAO YERİNE BAŞKA BİR YILDIZ

Galatasaray'ın ayrıca Falcao’nun yerine bir başka dünya yıldızını kadroya katmak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

Al Duhail ile sözleşmesini fesheden Hırvat forvet Mario Mandzukic'in de Galatasaray'dan gelebilecek olası bir teklife açık olduğu kaydedildi.

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