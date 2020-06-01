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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 20:37,

Galatasaray'da bir devrin sonu geliyor! Transfer teklifini ilettiler...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte detaylar...

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Süper Lig'in tekrardan başlamasına hazırlanan Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için transferleri şimdiden düşünmeye başladı.

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Yapılacak transferlerin yanında kadrodan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.

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Galatasaray, transfer döneminde Suudi Arabistan ekipleriyle masaya oturacağa benziyor. Feghouli'nin ardından bu kez de Belhanda için teklifler geldi...

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Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda'nın ismi Suudi Arabistan takımlarıyla anılmaya devam ediyor.

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Fas basınında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal Riyad, sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Younes Belhanda'yı transfer etmek istiyor.

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Haberde, Al-Hilal'ın oyuncuya yıllık 4 milyon Euro ödeyeceği ve primlerle bu teklifin 5 milyon Euro'ya kadar çıkacağı kaydedildi.

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Suudi takımının, Belhanda için Galatasaray'a ne kadar bonservis bedeli ödeyeceği ise henüz netleşmedi. Belhanda için geçtiğimiz transfer döneminde de Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi olmuştu.

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Al-Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu'nun Bafetimbi Gomis'e hücumda yardımcı olacak bir oyuncu aradığı ve bu oyuncunun da Younes Belhanda olduğu öğrenildi.

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Lucescu'nun, Belhanda'yı ikna etmek için önümüzdeki günlerde Galatasaray ile temasa geçeceği belirtildi.

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Mircea Lucescu'nun oğlu olan Razvan'ın transfer listesinin ilk sırasına Belhanda'yı aldığı kaydediliyor.

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Galatasaray'da sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki Faslı oyuncu; bu sezon forma giydiği 25 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti.

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Geçtiğimiz günlerde de bir başka Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Sofiane Feghouli için sarı kırmızılıların kapısını çalmıştı.

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Galatasaray ise Feghouli'nin satışından en az 10 milyon euro elde etmek istiyor...

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