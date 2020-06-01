Galatasaray'da bir devrin sonu geliyor! Transfer teklifini ilettiler...

Süper Lig'in tekrardan başlamasına hazırlanan Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için transferleri şimdiden düşünmeye başladı.Yapılacak transferlerin yanında kadrodan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.Galatasaray, transfer döneminde Suudi Arabistan ekipleriyle masaya oturacağa benziyor. Feghouli'nin ardından bu kez de Belhanda için teklifler geldi...Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda'nın ismi Suudi Arabistan takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Fas basınında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal Riyad, sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Younes Belhanda'yı transfer etmek istiyor. Haberde, Al-Hilal'ın oyuncuya yıllık 4 milyon Euro ödeyeceği ve primlerle bu teklifin 5 milyon Euro'ya kadar çıkacağı kaydedildi. Suudi takımının, Belhanda için Galatasaray'a ne kadar bonservis bedeli ödeyeceği ise henüz netleşmedi. Belhanda için geçtiğimiz transfer döneminde de Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi olmuştu.Al-Hilal teknik direktörü Razvan Lucescu'nun Bafetimbi Gomis'e hücumda yardımcı olacak bir oyuncu aradığı ve bu oyuncunun da Younes Belhanda olduğu öğrenildi.Lucescu'nun, Belhanda'yı ikna etmek için önümüzdeki günlerde Galatasaray ile temasa geçeceği belirtildi.Mircea Lucescu'nun oğlu olan Razvan'ın transfer listesinin ilk sırasına Belhanda'yı aldığı kaydediliyor.Galatasaray'da sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki Faslı oyuncu; bu sezon forma giydiği 25 maçta 5 gol ve 2 asist kaydetti. Geçtiğimiz günlerde de bir başka Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Sofiane Feghouli için sarı kırmızılıların kapısını çalmıştı.Galatasaray ise Feghouli'nin satışından en az 10 milyon euro elde etmek istiyor...