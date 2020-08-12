MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Arda Turan'dan olay itiraflar! Bilal Meşe, Messi, Fatih Terim ve transferi...
GeriFutbol Galatasaray'da Arda Turan'dan olay itiraflar! Bilal Meşe, Messi, Fatih Terim ve transferi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 20:55,

Galatasaray'da Arda Turan'dan olay itiraflar! Bilal Meşe, Messi, Fatih Terim ve transferi...

Galatasaray'ın yeni transferi Arda Turan, geri dönüşü, Barcelona ve Atletico Madrid'deki kariyeri, Fatih Terim ve gazeteci Bilal Meşe ile arasında yaşananlar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Arda Turan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda önemli itiraflarda bulundu.

2
Abone Olgoogle-news

Hoca, ekranlar önünde ‘Arda’yı istiyorum, herkes ikinci bir şansı hak eder.’ dedikten sonra ben tamamiyle transfer konusunu kapattım. O günden, bugüne kadar gelen tüm transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddettim

3
Abone Olgoogle-news

Konu çok basitti. Hoca, benim için böyle bir şey diyorsa, ben sonuna kadar hocanın yanında dururdum. İlk önce Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. Hayatımdaki bütün duyguları bana yaşattı ve beni hep iyi, özel hissettirdi. Bu transfer döneminde de kendimi yine özel hissetmemi sağladığı için ona çok teşekkür ederim

4
Abone Olgoogle-news

Galatasaray beni çağırırsa giderim, çağırmazsa tribün orada.’ Bu, benim için her zaman böyleydi. Konu çok basit. Ben, Galatasaraylıyım. O yüzden, duygularımın tamamı, her Galatasaraylı’nın nasılsa, benimkiler de öyle

5TRANSFER DEVRE ARASINDA NEDEN OLMADI
Abone Olgoogle-news

TRANSFER DEVRE ARASINDA NEDEN OLMADI?

Galatasaray, hiyerarşisi çok ayrı olan, kendine has özellikleri olan bir camiadır. Başkan da tabii ki en başta, kulübün en değerli isimlerinden bir tanesidir, yönetim kurulu da öyle. Yönetim kurulu açıkladı. ‘Biz, böyle uygun gördük.’ dedi. O günden, bugüne kadar da hiçbir olumsuz veya kırgınlık belirtisi olan bir açıklamam olamaz, öyle bir durum da söz konusu değildi. Galatasaray Başkanı’ndan, yönetiminden gelen her şey bizim başımızın, gözümüzün üstüne...

6TÜRKİYEYE GELİŞİNCE G.SARAY OLMAYINCA KIRGINLIK OLDU MU
Abone Olgoogle-news

TÜRKİYE'YE GELİŞİNCE G.SARAY OLMAYINCA KIRGINLIK OLDU MU?

Kırgınlık olmuyor da, üzüntü oluyor. Hep öyle hayal kuruyorsun... Her zaman Galatasaray’a dönmek istemişimdir. Ayhan hocayla, Tudor vardı. Galatasaray’a şöyle demiştim, ‘Barcelona’da oynamazsam, kendimi önemli hissetmezsem, bana çok teklif var. Ağustos sonunu bekleyin.’ Neden? Çünkü ağustos ayının 30’unda Avrupa’da transfer bitiyordu.

7İLK O ZAMAN GELMEK İSTEMİŞTİM
Abone Olgoogle-news

İLK O ZAMAN GELMEK İSTEMİŞTİM

Eylül 1-7 arası sadece birkaç kulüp ve Galatasaray opsiyon kalacaktı. ‘O zaman Galatasaray’a gelmem daha rahat olur, sizi de maddi olarak rahatlatırım.’ demiştim ama o zamanki yönetim, başkan, bunu uygun görmediler. İlk o zaman gelmek istemiştim.

8
Abone Olgoogle-news

"Barcelona da olsa, dünyanın en önemli takımı da olsa, ben kendimi mutlu hissetmediğim yerde durmam. Para, pul benim için hiçbir zaman konu değildir. Ben, Atletico Madrid’in 10 numarası olarak oraya gittim, önemli bir oyuncu olarak. Önemli de bir rol aldım ama sonrasında, Valverde gelince, beni önemsiz hissettirince, konu oraya gitti.

9MESSI İLE İLİŞKİM İYİYDİ
Abone Olgoogle-news

MESSI İLE İLİŞKİM İYİYDİ

Düşünülenin aksine Messi’yle çok iyi bir ilişkim vardı. Beraber oynamayı da severdik, saha içinde de belli olacağı üzere. Ayrılık kararı, tamamiyle benim. Valverde dahil hiç kimse bana, ‘Arda, buradan ayrıl.’ demedi. Messi, Suarez, Neymar’dan sonra en iyi istatistiği yaptığımda, Valverde takımın başına gelip, hazırlık maçları dahil beni doğru düzgün oynatmayınca, ben orada konuyu kapattım.

10NEDEN BAŞAKŞEHİRİ TERCİH ETTİN
Abone Olgoogle-news

NEDEN BAŞAKŞEHİR'İ TERCİH ETTİN?

Bazı girdiğiniz durumlarda doğru karar veremiyorsunuz. Kendimi o kadar kötü hissetmeye başlamıştım ki... Bir anda kendimi tekrardan ülkeye dönüp ispatlama gereği hissettim. Karar doğru muydu, yanlış mıydı, hatalı mıydı, maddi sebepler de olabilir çünkü ailem...

11
Abone Olgoogle-news

Annemin çok fazla konuşmak istemediğim rahatsızlıkları. Burada olma isteğim, beni buraya itti açıkçası. Başakşehir ailesinden hiçbir zaman bir kötülük, sıkıntı, üzüntü görmedim. Onlara her zaman teşekkür ederim ama bugün baktığımda, kariyerim için doğru kararı vermediğimi düşünüyorum. Bir hata yapmışım. M. Başakşehir’deki maaşımın bir kısmını Barcelona ödedi.

12ŞU AN 77 KİLOYUM VE...
Abone Olgoogle-news

ŞU AN 77 KİLOYUM VE...

Şu anda 77 kiloyum. Atletico Madrid’de de bu kiloyla oynuyordum. Hayatım boyunca yağ oranımın en düşük olduğu seviyedeyim.

13FATİH TERİMİN ELİNİ ÖPMESİ...
Abone Olgoogle-news

FATİH TERİM'İN ELİNİ ÖPMESİ...

Fatih hocadan bir özür dileyeceksem veya elini öpeceksem, bundan gocunmam, hatta gurur duyarım. Fatih hoca bir şeye kırıldıysa, üzüldüyse, en doğru ortam, onun gönlünü alabilecek yer, orasıdır diye düşündüm.

14BENİ FATİH HOCA AFFEDER
Abone Olgoogle-news

BENİ FATİH HOCA AFFEDER

Evde de oturup konuşuyoruz ama orası, ilk buluşma için doğru yer diye hissettim ve çok etkilendim. Sporculukla ilgili bir hata yapmadım. Eğer hatayı da affedebilecek biri varsa, o da Fatih hocadır. ‘Biz seni affettik, affediyoruz.’ diyorlar. Kimseye bir şey yapmadım ki. Beni, Fatih hoca affeder.

15
Abone Olgoogle-news

Yaptığım hatamın farkındayım. Hocaya çok teşekkür ediyorum. Onunla vakit geçirmeyi çok özlemişim. Fatih hoca insanın hayatındayken, hayat çok güzel olur. Fatih hoca özel bir insan. 33 yıllık bir ömrün 20 senesinde hayatınızda biri varsa, onun hep arkanızda olmasını hissedersiniz. O varken, kendimi özel ve yıldız bir oyuncu olarak hissediyorum

16TERİM, SIMEONE VE ENRIQUE...
Abone Olgoogle-news

TERİM, SIMEONE VE ENRIQUE...

Fatih Terim, Simone, Luis Enrique, zaman zaman Hiddink... Bana hep yıldız olarak hissettirdiler ve ben de bunların karşılığını onlara verdiğimi düşünüyorum

17KOSOVA MAÇI VE TERİM İLE ANISI
Abone Olgoogle-news

KOSOVA MAÇI VE TERİM İLE ANISI

Milli Takım’da kötü oynadığım maç sayısı çok azdır. Kosova maçında çok kötü oynamıştım. Fatih hoca maçtan sonra, ‘Seni ilk defa bu kadar kötü gördüm.’ demişti. Fatih hoca geldi sonra. ‘Ne oldu?’ dedi. ‘Rezalet oynuyorum, hiçbir şey yapamıyorum, pas atamıyorum, adam geçemiyorum hocam.’ dedim. ‘Geç onları, şimdi yaparsın işine bak, hiç önemli değil.’ dedi.

18SAHANIN İÇİNDE ÖZEL HİSSETMEK BU
Abone Olgoogle-news

SAHANIN İÇİNDE ÖZEL HİSSETMEK BU

Normalde Fatih hoca sert uyarılarda bulunabilir. Böyle dedikten 5-10 dakika sonra çıkıp çok güzel bir asist yaptım. Hemen oyuna müdahale edebildim. Anlatmak istediğim şey, sahanın içinde özel hissetmek, bu..

19ÖZEL HAYATIMDAKİ HATALAR...
Abone Olgoogle-news

ÖZEL HAYATIMDAKİ HATALAR...

Özel hayatımda yaptığım hatalar, sahadaki kredimi bitirdi. Bu konuyu, oturup sabaha kadar tartışabiliriz. M. Başakşehir kariyerim, olmadı. Sahaya bir türlü kafam rahat çıkamıyorum. Kendi hatalarım, anlatamadığım, ispatlayamadığım haklılıklarım beni mahvetti. Her gece bunları düşündüm. Yaptıklarımı kabul ediyorum, ama yapmadıklarımın yükü de bana biniyor.

20GALATASARAYI ÇOK SEVİYORUM
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUM

Çok basit bir şey var, futbol oynamak istiyorum ve Galatasaray’ı çok seviyorum. Burayı çok özledim. Buradaki yaşamı çok özledim. Konu çok basit. Başkana, yönetim kuruluna ve hocaya teşekkür ediyorum. Galatasaray’ı sevdiğim için sonuna kadar bekledim. Ben, usülüne göre bekledim.

21BİLAL ABİYE KIRGINIM
Abone Olgoogle-news

BİLAL ABİYE KIRGINIM

Bu konuyla ilgili çok kırgınım. Bilal abi, benim evimde olan biriydi. Hayatımda en çok onunla özel röportaj yaptım. Madrid ve Barcelona, benim için takım elbiseli röportaj isterken, onun için şehir merkezlerine gidip atkı açardım.

22BANA BİR TELEFON BİLE AÇMADAN...
Abone Olgoogle-news

BANA BİR TELEFON BİLE AÇMADAN...

Bana bir telefon bile açmadan, bu kadar yakınken, ‘Ah bu paranın gözü kör olsun.’ diye manşet attı. Dilimde tüy bitti, üstümde kaldı. Primci dediler. Ne paraymış. Bugün dahi söylüyorum, ben kimseden 1 lira para istemedim. Bugün de aynı. Milli formayla parayı yan yana koyacak bir insan değilim. Bu, hayatım boyunca çok ağrıma gitti. Ben, onu namus olarak üstümde taşıdım hep

23HATALIYIM AMA ÇOK KIRILDIM
Abone Olgoogle-news

HATALIYIM AMA ÇOK KIRILDIM

Genele bakarsak, ‘Ne yapıyorsun Arda, öyle bir şey yapılır mı? Bilal abiyi alıp yemeğe götürsene, Bilal abi bana neden böyle yaptın?’ desene. Hatalıyım ama çok kırıldım. Ben, herkese hakkımı helal ettim. Kimseyle bir problemim yok. Sadece Galatasaray için keyif almak ve taraftarı mutlu etmek istiyorum. Anlatmak istediğim şey bu. Mili formayı namus olarak, onur olarak görüp parayla bağdaştıramadığım için çok ağrıma gidiyor

24
Abone Olgoogle-news

Elbette verilirse takıma liderilk yapacağım ama ben oynamaya geldim. Uzun yıllar futbol oynayacağım. Bırakmaya gelmedim, oynamak istiyorum. Artık; Türkiye’deki başarılardansa, Avrupa’daki başarıların bizim için daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Avrupa Ligi de bu sene bunun için iyi bir fırsat olabilir. İnşallah kaza olmadan gruplara kalırsak, devamını getirebileceğimizi düşünüyorum

25BIRAKMAYA GELMEDİM
Abone Olgoogle-news

BIRAKMAYA GELMEDİM

Elbette verilirse takıma liderilk yapacağım ama ben oynamaya geldim. Uzun yıllar futbol oynayacağım. Bırakmaya gelmedim, oynamak istiyorum. Artık; Türkiye’deki başarılardansa, Avrupa’daki başarıların bizim için daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Avrupa Ligi de bu sene bunun için iyi bir fırsat olabilir

26
Abone Olgoogle-news

Hataları geride bırakmak istiyorum. Galatasaray Ailesi’ne hiçbir zaman. Hiçbir şey yapmadım. Geçmişi güzel şeylerle hatırlayalım. İnşallah bu sahada çok güzel başarılara imza atarız. Artık, ‘Hata yaptı ama...’ düşüncesinden uzaklaşmak istiyorum

27EMRE GÖNLÜŞEN ÇAĞRISI
Abone Olgoogle-news

EMRE GÖNLÜŞEN ÇAĞRISI

Emre Gönlüşen kardeşimiz... Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Çok iyi bir insandı. Sporu güzelleşiren ve katkı vermek isteyen birisiydi. Her zaman gönlümüzde olacak. İnşallah, bu sezona onun ismi verilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi