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GeriSpor Galatasaray'da Arda Turan gelişmesi! Sözleşmesi sona erdi ama...
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Spor Arena
Haber Giriş: 21 Haziran 2021 - 19:27 | 

Galatasaray'da Arda Turan gelişmesi! Sözleşmesi sona erdi ama...

Fatih Terim, Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından takımın başında idmana çıkarken Arda Turan gelişmesi yaşandı.

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Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah antrenmanı, Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

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Fatih Terim’in yeniden takımının başında olduğu sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.

4GÜNÜN İKİNCİ ANTRENMANINDA ÇİFT KALE

GÜNÜN İKİNCİ ANTRENMANINDA ÇİFT KALE

Günün ikinci antrenmanı ise akşam saatlerinde yapıldı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra sınırlı alanda 1’e 1, 2’ye 2, 3’e 3 ve 4’e 4 gruplar hâlinde çift kale oyun oynandı.

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Yeni sezon çalışmalarına bugün katılan oyuncular Okan Kocuk ve Christian Luyindama, sağlık kontrolünden geçti.

6SÖZLEŞMESİ BİTTİ AMA...

SÖZLEŞMESİ BİTTİ AMA...

Galatasaray'da sözleşmesi biten ancak yeni anlaşma imzalanması beklenen kaptan Arda Turan akşam idmanında takımdan ayrı çalıştı.

7TAYLAN VE TERİM BİR SÜRE SOHBET ETTİ

TAYLAN VE TERİM BİR SÜRE SOHBET ETTİ

Milli takım kampından bu akşamüstü dönen Taylan Antalyalı, akşam antrenmanı öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile bir süre sohbet etti.

8HAZIRLIKLAR YARIN DEVAM EDECEK

HAZIRLIKLAR YARIN DEVAM EDECEK

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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