Galatasaray'da Arda Turan gelişmesi! Sözleşmesi sona erdi ama...

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah antrenmanı, Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.Fatih Terim’in yeniden takımının başında olduğu sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.Günün ikinci antrenmanı ise akşam saatlerinde yapıldı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra sınırlı alanda 1’e 1, 2’ye 2, 3’e 3 ve 4’e 4 gruplar hâlinde çift kale oyun oynandı.Yeni sezon çalışmalarına bugün katılan oyuncular Okan Kocuk ve Christian Luyindama, sağlık kontrolünden geçti.Galatasaray'da sözleşmesi biten ancak yeni anlaşma imzalanması beklenen kaptan Arda Turan akşam idmanında takımdan ayrı çalıştı.Milli takım kampından bu akşamüstü dönen Taylan Antalyalı, akşam antrenmanı öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile bir süre sohbet etti.Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.