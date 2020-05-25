MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da antrenmanlar devam ediyor
GeriFutbol Galatasaray'da antrenmanlar devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 25 Mayıs 2020 - 21:04,

Galatasaray'da antrenmanlar devam ediyor

Galatasaray, corona virüs pandemisinde sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlarını sürdürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.

2
Abone Olgoogle-news

12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig için hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, bugün çift idman yaptı.

3
Abone Olgoogle-news

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan birinci bölümüne dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra rampada koşu çalışması yapıldı.

4
Abone Olgoogle-news

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik interval koşular üzerinde duruldu. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

5
Abone Olgoogle-news

Sarı-kırmızılılar akşam idmanına ise ısınma hareketleriyle başlayıp pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

6
Abone Olgoogle-news

Futbolcular daha sonra taktik idman yaptı.

7
Abone Olgoogle-news

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

8
Abone Olgoogle-news

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi