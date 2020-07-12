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GeriFutbol Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi Fatih Terim'in zor kararı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 13:32,

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi Fatih Terim'in zor kararı...

Galatasaray, Süper Lig'de kötü gidişatını Ankaragücü önünde bitirmek istiyor. Kritik mücadele öncesi Fatih Terim, ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendirdi.

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Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettirebilmek için Ankaragücü karşısında mutlak 3 puan için çıkacak. Ankaragücü ise ligin sonundan bir an önce kurtulmak istiyor...

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3.lüğü hedeflerken 4. sırayı da kaybeden Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesinde de eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

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Muslera, Andone, Falcao ve Lemina sakat, Feghouli ise kırmızı kart cezasını bu maçta tamamlayacak ve oynamayacak.

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Eryaman Stadı'nda 18.30'daki maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Sezonun ilk yarısında oynanan Süper Lig maçı Galatasaray'a büyük bir trajedi yaşatmıştı. 87. dakikaya 2-0 önde giren Aslan, Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarı önünde 88 ve 90+1'de yediği gollerle 2 puan kaybetmişti.

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Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi Seri ve Ömer Bayram sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görürse Göztepe maçında olmayacak.

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Galatasaray'ın Ankaragücü maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor...

8OKAN KOCUK
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OKAN KOCUK

9MARIANO
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MARIANO

10RYAN DONK
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RYAN DONK

11MARCAO
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MARCAO

12SARACCHI
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SARACCHI

13TAYLAN ANTALYALI
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TAYLAN ANTALYALI

14SERI
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SERI

15YOUNES BELHANDA
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YOUNES BELHANDA

16EMRE AKBABA
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EMRE AKBABA

17ÖMER BAYRAM
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ÖMER BAYRAM

18ADEM BÜYÜK
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ADEM BÜYÜK

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