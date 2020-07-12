Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi Fatih Terim'in zor kararı...

Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettirebilmek için Ankaragücü karşısında mutlak 3 puan için çıkacak. Ankaragücü ise ligin sonundan bir an önce kurtulmak istiyor...
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3.lüğü hedeflerken 4. sırayı da kaybeden Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesinde de eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.
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Muslera, Andone, Falcao ve Lemina sakat, Feghouli ise kırmızı kart cezasını bu maçta tamamlayacak ve oynamayacak.
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Eryaman Stadı'nda 18.30'daki maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
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Sezonun ilk yarısında oynanan Süper Lig maçı Galatasaray'a büyük bir trajedi yaşatmıştı. 87. dakikaya 2-0 önde giren Aslan, Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarı önünde 88 ve 90+1'de yediği gollerle 2 puan kaybetmişti.
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Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi Seri ve Ömer Bayram sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görürse Göztepe maçında olmayacak.
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Galatasaray'ın Ankaragücü maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor...