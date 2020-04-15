Galatasaray'da 2 ayrılık! Fatih Terim kapıyı gösterdi
Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması tüm hızıyla sürerken Fatih Terim'in kadroda düşünmediği 2 oyuncu gözden çıkarıldı.
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Coronavirüs salgını futbol kulüplerini mali krizin eşiğine getirdi. Avrupa'nın devleri bile maddi akışın durmasıyla, en büyük kalemlerin başında gelen oyuncu ücretlerinde yüzde 70'lere varan indirime gitmeye başladı.
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Galatasaray da bu hafta video telekonferans metoduyla yapacağı toplantının ardından sezonun geri kalanı için oyuncu maaşlarını düşürmeye hazırlanıyor ancak bu sezonun yankıları gelecek sezona da tesir edecek.
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Bu yüzden sarı-kırmızılılar gelecek yıl takımın yıllık 60 milyon avroyu bulan maliyetini düşürmenin hesaplarını yapıyor. Cimbom'u bu konuda en çok da geri dönecek olan kiralıklar düşündürüyor.
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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sezon başı Club Brugge'a kiralanan Diagne ve devre arası Ajax'a giden Babel ikilisinin sezon sonu İstanbul'un yolunu tutacak olması, Galatasaray'ın planlarını zora sokuyor.
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Belçika'da bir türlü dikiş tutturamayan Diagne'nin yıllık 2,4, Babel'in de 2,5 milyon Euro'luk kontratları var.
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Aslan bu iki isimi iyi bir ücrete satarak yeni transferler için kaynak sağlamak istiyordu ancak bütün dünyada kulüplerin alım gücünün düşmesi hesapları bozdu.
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Sarı-kırmızılılar hiç değilse 5 milyon avroyu bulan maliyetlerinden kurtulmak adına bu iki oyuncunun menajerlerine şimdiden 'Kendinize kulüp bulun' talimatını verdi.
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Sarı kırmızılı formayla toplam 20 maça çıkan Babel, 5 gol atıp 1 de asist yaparken; Diagne, 20 maçta 11 gol, 2 asist yapmıştı.