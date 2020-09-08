Galatasaray'a yazılmıştı! Milli yıldızın yanına gitti
Milli yıldızın yanına transfer oldu
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Süper Lig ve dünyanın birçok liginde takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avrupa'nın birçok takımı, flaş isimlerin dışında adı Süper Lig ekipleriyle anılan oyuncuları da kadrosuna katıyor. İşte dünyada biten transferler...
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PATRIK SCHICK
Roma > Bayer Leverkusen | BONSERVİS BEDELİ: 26.5 milyon euro
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ALEKSANDAR KOLAROV
Roma > Inter | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon euro
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GONZALO MARTINEZ
Atlanta United > Al-Nassr | BONSERVİS BEDELİ: 16.3 milyon euro
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CALLUM WILSON
Bournemouth > Newcastle United | BONSERVİS BEDELİ: 22.2 milyon euro
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FABIO SILVA
Porto > Wolverhampton | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro
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ALLAN
Napoli > Everton | BONSERVİS BEDELİ: 25 milyon euro
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DARWIN NUNEZ
Almeria > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: 24 milyon euro
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BRAHIM DIAZ
Real Madrid > Milan (Kiralık)
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KAI HAVERTZ
Bayer Leverkusen > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 80 milyon euro
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ORESTIS KARNEZIS
Napoli > Lille | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon euro
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ALEKSEY MIRANCHUK
Lokomotiv Moskova > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: 14.5 milyon euro
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TIMOTHY CASTAGNE
Atalanta > Leicester City | BONSERVİS BEDELİ: 24 milyon euro
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ABDOULAYE DOUCOURE (Yıldız oyuncunun ismi transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı)
Watford > Everton | BONSERVİS BEDELİ: 28 milyon euro
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DONNY VAN DE BEEK
Ajax > Manchester United | BONSERVİS BEDELİ: 39 milyon euro
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KEVIN VOLLAND
Bayer Leverkusen > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 15.5 milyon euro
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PHILIPP MAX
Augsburg > PSV Eindhoven | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon euro
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IVAN RAKITIC
Barcelona > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon euro
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JAMES RODRIGUEZ
Real Madrid > Everton | BONSERVİS BEDELİ: 22.4 milyon euro (James Rodriguez ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.)
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WESTON MCKENNIE
Schalke 04 > Juventus (Kiralık)
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PEDRO
Chelsea > Roma | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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CHRISTIAN KOUAME
Genoa > Fiorentina | BONSERVİS BEDELİ: 11 milyon euro
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BEN CHILWELL
Leicester City > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 50.2 milyon euro
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RODRIGO
Valencia > Leeds United | BONSERVİS BEDELİ: 30 milyon euro
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IVO GRBIC
Lokomotiva Zagreb > Atletico Madrid | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon euro
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MAURICIO ISLA
Fenerbahçe > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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AARON RAMSDALE
Bournemouth > Sheffield United | BONSERVİS BEDELİ: 20.5 milyon euro
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SEKO FOFANA
Udinese > Lens | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon euro
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JOE HART
Burnley > Tottenham | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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MATHEUS PEREIRA
Sporting Lizbon > West Bromwich | BONSERVİS BEDELİ: 9.1 milyon euro
31
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NIKOLA MORO
Dinamo Zagreb > Dinamo Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 8.5 milyon euro
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FRANCOIS KAMANO
Bordeaux > Lokomotiv Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 5.5 milyon euro
33
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EVERTON
Gremio > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon euro
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JONATHAN DAVID
Gent > Lille | BONSERVİS BEDELİ: 32 milyon euro
35
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ENES ÜNAL
Villarreal > Getafe | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon euro
36
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MALANG SARR (Fenerbahçe uzun süre Malang Sarr'ı transfer etmek için uğraş vermişti)
Nice > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: Yok
37
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LUCA WALDSCHMIDT
Freiburg > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: 15 milyon euro
38
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DANI PAREJO
Valencia > Villarreal | BONSERVİS BEDELİ: Yok
39
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JEFF HENDRICK (Jeff Hendrick'in adı uzun süredir Beşiktaş'la anılıyordu.)
Burnley > Newcastle United | BONSERVİS BEDELİ: Yok
40
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MOHAMMED SALISU
Real Valladolid > Southampton | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon euro
41
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BLAISE MATUIDI
Juventus > Inter Miami | BONSERVİS BEDELİ: Yok
42
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FRANCIS COQUELIN
Valencia > Villarreal | BONSERVİS BEDELİ: 6.5 milyon euro
43
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KYLE WALKER-PETERS
Tottenham > Southampton | BONSERVİS BEDELİ: 13.3 milyon euro
44
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PIERRE-EMILE HOJBJERG
Southampton > Tottenham | BONSERVİS BEDELİ: 16.6 milyon euro
45
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KONSTANTINOS TSIMIKAS
Olympiakos > Liverpool | BONSERVİS BEDELİ: 13 milyon euro
46
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NICO GAITAN
Lille > Braga | BONSERVİS BEDELİ: Yok
47
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TAKEFUSA KUBO
Real Madrid > Villarreal (Kiralık)
48
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JAN VERTONGHEN (Vertonghen ile Fenerbahçe de uzun süre ilgilenmişti)
Tottenham > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: Yok
49
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AXEL DISASI
Reims > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 13 milyon euro
50
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ALEXANDER SCHWOLOW
Freiburg > Hertha Berlin | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon euro
51
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MATHEUS FERNANDES
Palmeiras > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon euro
52
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ADOLFO GAICH
San Lorenzo > CSKA Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 8.5 milyon euro
53
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ALEKSANDR KOKOROIN
Zenit > Spartak Moskova | BONSERVİS BEDELİ: Yok
54
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BURAK YILMAZ
Beşiktaş > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Yok
55
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SVEN BOTMAN
Ajax > Lille | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon euro
56
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DEJAN LOVREN
Liverpool > Zenit | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon euro
57
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NATHAN AKE (Guardiola bu transferle City savunmasına toplamda 385 milyon euro harcadı)
Bournemouth > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 45.3 milyon euro
58
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ACHRAF HAKIMI
Real Madrid > Inter | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro
59
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SIMON KJAER (Sezon başında 'sakat' denilerek transfer edilmemişti. Fenerbahçe taraftarı ise bu transfer sonrası yönetime tepki gösterdi)
Sevilla > Milan | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon euro
60
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ADIL AOUCHICHE (Adil Aouchiche'yi Galatasaray da kadrosuna katmak istemişti)
PSG > Saint Etienne | BONSERVİS BEDELİ: Yok
61
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LEROY SANE
Manchester City > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: 45 milyon euro
62
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FERRAN TORRES
Valencia > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 23 milyon euro
63
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MOHAMMED KUDUS
Nordsjaelland > Ajax | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon euro
64
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TIMO WERNER
Leipzig > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 53 milyon euro
65
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JUDE BELLINGHAM
Birmingham City > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 25 milyon euro
66
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TANGUY NIANZOU KOUASSI
PSG > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok
67
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HAKIM ZIYECH
Ajax > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro
68
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PABLO MORENO
Juventus > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon euro
69
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FELIX CORREIRA
Manchester City > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 10.5 milyon euro
70
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DEJAN KULUSEVSKI
Parma > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon euro
71
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THOMAS MEUNIER
PSG > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: Yok
72
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ALEXANDER NUBEL
Schalke 04 > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok
73
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ARTHUR
Barcelona > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 72+10 milyon euro
74
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MIRALEM PJANIC
Juventus > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 60+5 milyon euro