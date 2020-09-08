Galatasaray'a yazılmıştı! Milli yıldızın yanına gitti

Süper Lig ve dünyanın birçok liginde takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avrupa'nın birçok takımı, flaş isimlerin dışında adı Süper Lig ekipleriyle anılan oyuncuları da kadrosuna katıyor. İşte dünyada biten transferler...