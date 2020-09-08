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GeriFutbol Galatasaray'a yazılmıştı! Milli yıldızın yanına gitti
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 20:58 | 

Galatasaray'a yazılmıştı! Milli yıldızın yanına gitti

Milli yıldızın yanına transfer oldu

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1
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Süper Lig ve dünyanın birçok liginde takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avrupa'nın birçok takımı, flaş isimlerin dışında adı Süper Lig ekipleriyle anılan oyuncuları da kadrosuna katıyor. İşte dünyada biten transferler...

2PATRIK SCHICK
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PATRIK SCHICK

Roma > Bayer Leverkusen | BONSERVİS BEDELİ: 26.5 milyon euro

3ALEKSANDAR KOLAROV
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ALEKSANDAR KOLAROV

Roma > Inter | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon euro

4GONZALO MARTINEZ
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GONZALO MARTINEZ

Atlanta United > Al-Nassr | BONSERVİS BEDELİ: 16.3 milyon euro

5CALLUM WILSON
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CALLUM WILSON

Bournemouth > Newcastle United | BONSERVİS BEDELİ: 22.2 milyon euro

6FABIO SILVA
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FABIO SILVA

Porto > Wolverhampton | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro

7ALLAN
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ALLAN

Napoli > Everton | BONSERVİS BEDELİ: 25 milyon euro

8DARWIN NUNEZ
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DARWIN NUNEZ

Almeria > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: 24 milyon euro

9BRAHIM DIAZ
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BRAHIM DIAZ

Real Madrid > Milan (Kiralık)

10KAI HAVERTZ
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KAI HAVERTZ

Bayer Leverkusen > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 80 milyon euro

11ORESTIS KARNEZIS
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ORESTIS KARNEZIS

Napoli > Lille | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon euro

12ALEKSEY MIRANCHUK
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ALEKSEY MIRANCHUK

Lokomotiv Moskova > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: 14.5 milyon euro

13TIMOTHY CASTAGNE
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TIMOTHY CASTAGNE

Atalanta > Leicester City | BONSERVİS BEDELİ: 24 milyon euro

14ABDOULAYE DOUCOURE (Yıldız oyuncunun ismi transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı)
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ABDOULAYE DOUCOURE (Yıldız oyuncunun ismi transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı)

Watford > Everton | BONSERVİS BEDELİ: 28 milyon euro

15DONNY VAN DE BEEK
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DONNY VAN DE BEEK

Ajax > Manchester United | BONSERVİS BEDELİ: 39 milyon euro

16KEVIN VOLLAND
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KEVIN VOLLAND

Bayer Leverkusen > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 15.5 milyon euro

17PHILIPP MAX
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PHILIPP MAX

Augsburg > PSV Eindhoven | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon euro

18IVAN RAKITIC
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IVAN RAKITIC

Barcelona > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon euro

19JAMES RODRIGUEZ
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JAMES RODRIGUEZ

Real Madrid > Everton | BONSERVİS BEDELİ: 22.4 milyon euro (James Rodriguez ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.)

20WESTON MCKENNIE
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WESTON MCKENNIE

Schalke 04 > Juventus (Kiralık)

21PEDRO
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PEDRO

Chelsea > Roma | BONSERVİS BEDELİ: Yok

22CHRISTIAN KOUAME
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CHRISTIAN KOUAME

Genoa > Fiorentina | BONSERVİS BEDELİ: 11 milyon euro

23BEN CHILWELL
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BEN CHILWELL

Leicester City > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 50.2 milyon euro

24RODRIGO
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RODRIGO

Valencia > Leeds United | BONSERVİS BEDELİ: 30 milyon euro

25IVO GRBIC
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IVO GRBIC

Lokomotiva Zagreb > Atletico Madrid | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon euro

26
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MAURICIO ISLA

Fenerbahçe > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: Yok

27AARON RAMSDALE
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AARON RAMSDALE

Bournemouth > Sheffield United | BONSERVİS BEDELİ: 20.5 milyon euro

28SEKO FOFANA
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SEKO FOFANA

Udinese > Lens | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon euro

29JOE HART
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JOE HART

Burnley > Tottenham | BONSERVİS BEDELİ: Yok

30MATHEUS PEREIRA
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MATHEUS PEREIRA

Sporting Lizbon > West Bromwich | BONSERVİS BEDELİ: 9.1 milyon euro

31NIKOLA MORO
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NIKOLA MORO

Dinamo Zagreb > Dinamo Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 8.5 milyon euro

32FRANCOIS KAMANO
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FRANCOIS KAMANO

Bordeaux > Lokomotiv Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 5.5 milyon euro

33EVERTON
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EVERTON

Gremio > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon euro

34JONATHAN DAVID
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JONATHAN DAVID

Gent > Lille | BONSERVİS BEDELİ: 32 milyon euro

35ENES ÜNAL
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ENES ÜNAL

Villarreal > Getafe | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon euro

36MALANG SARR (Fenerbahçe uzun süre Malang Sarrı transfer etmek için uğraş vermişti)
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MALANG SARR (Fenerbahçe uzun süre Malang Sarr'ı transfer etmek için uğraş vermişti)

Nice > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: Yok

37LUCA WALDSCHMIDT
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LUCA WALDSCHMIDT

Freiburg > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: 15 milyon euro

38DANI PAREJO
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DANI PAREJO

Valencia > Villarreal | BONSERVİS BEDELİ: Yok

39JEFF HENDRICK (Jeff Hendrickin adı uzun süredir Beşiktaşla anılıyordu.)
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JEFF HENDRICK (Jeff Hendrick'in adı uzun süredir Beşiktaş'la anılıyordu.)

Burnley > Newcastle United | BONSERVİS BEDELİ: Yok

40MOHAMMED SALISU
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MOHAMMED SALISU

Real Valladolid > Southampton | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon euro

41BLAISE MATUIDI
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BLAISE MATUIDI

Juventus > Inter Miami | BONSERVİS BEDELİ: Yok

42FRANCIS COQUELIN
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FRANCIS COQUELIN

Valencia > Villarreal | BONSERVİS BEDELİ: 6.5 milyon euro

43KYLE WALKER-PETERS
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KYLE WALKER-PETERS

Tottenham > Southampton | BONSERVİS BEDELİ: 13.3 milyon euro

44PIERRE-EMILE HOJBJERG
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PIERRE-EMILE HOJBJERG

Southampton > Tottenham | BONSERVİS BEDELİ: 16.6 milyon euro

45KONSTANTINOS TSIMIKAS
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KONSTANTINOS TSIMIKAS

Olympiakos > Liverpool | BONSERVİS BEDELİ: 13 milyon euro

46NICO GAITAN
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NICO GAITAN

Lille > Braga | BONSERVİS BEDELİ: Yok

47TAKEFUSA KUBO
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TAKEFUSA KUBO

Real Madrid > Villarreal (Kiralık)

48JAN VERTONGHEN (Vertonghen ile Fenerbahçe de uzun süre ilgilenmişti)
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JAN VERTONGHEN (Vertonghen ile Fenerbahçe de uzun süre ilgilenmişti)

Tottenham > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: Yok

49AXEL DISASI
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AXEL DISASI

Reims > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 13 milyon euro

50ALEXANDER SCHWOLOW
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ALEXANDER SCHWOLOW

Freiburg > Hertha Berlin | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon euro

51MATHEUS FERNANDES
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MATHEUS FERNANDES

Palmeiras > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon euro

52ADOLFO GAICH
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ADOLFO GAICH

San Lorenzo > CSKA Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 8.5 milyon euro

53ALEKSANDR KOKOROIN
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ALEKSANDR KOKOROIN

Zenit > Spartak Moskova | BONSERVİS BEDELİ: Yok

54
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BURAK YILMAZ

Beşiktaş > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Yok

55SVEN BOTMAN
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SVEN BOTMAN

Ajax > Lille | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon euro

56DEJAN LOVREN
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DEJAN LOVREN

Liverpool > Zenit | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon euro

57NATHAN AKE (Guardiola bu transferle City savunmasına toplamda 385 milyon euro harcadı)
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NATHAN AKE (Guardiola bu transferle City savunmasına toplamda 385 milyon euro harcadı)

Bournemouth > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 45.3 milyon euro

58
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ACHRAF HAKIMI

Real Madrid > Inter | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro

59SIMON KJAER (Sezon başında sakat denilerek transfer edilmemişti. Fenerbahçe taraftarı ise bu transfer sonrası yönetime tepki gösterdi)
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SIMON KJAER (Sezon başında 'sakat' denilerek transfer edilmemişti. Fenerbahçe taraftarı ise bu transfer sonrası yönetime tepki gösterdi)

Sevilla > Milan | BONSERVİS BEDELİ: 3.5 milyon euro

60ADIL AOUCHICHE (Adil Aouchicheyi Galatasaray da kadrosuna katmak istemişti)
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ADIL AOUCHICHE (Adil Aouchiche'yi Galatasaray da kadrosuna katmak istemişti)

PSG > Saint Etienne | BONSERVİS BEDELİ: Yok

61LEROY SANE
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LEROY SANE

Manchester City > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: 45 milyon euro

62FERRAN TORRES
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FERRAN TORRES

Valencia > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 23 milyon euro

63MOHAMMED KUDUS
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MOHAMMED KUDUS

Nordsjaelland > Ajax | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon euro

64TIMO WERNER
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TIMO WERNER

Leipzig > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 53 milyon euro

65JUDE BELLINGHAM
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JUDE BELLINGHAM

Birmingham City > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 25 milyon euro

66TANGUY NIANZOU KOUASSI
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TANGUY NIANZOU KOUASSI

PSG > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok

67HAKIM ZIYECH
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HAKIM ZIYECH

Ajax > Chelsea | BONSERVİS BEDELİ: 40 milyon euro

68PABLO MORENO
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PABLO MORENO

Juventus > Manchester City | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon euro

69FELIX CORREIRA
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FELIX CORREIRA

Manchester City > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 10.5 milyon euro

70DEJAN KULUSEVSKI
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DEJAN KULUSEVSKI

Parma > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon euro

71THOMAS MEUNIER
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THOMAS MEUNIER

PSG > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: Yok

72ALEXANDER NUBEL
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ALEXANDER NUBEL

Schalke 04 > Bayern Münih | BONSERVİS BEDELİ: Yok

73ARTHUR
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ARTHUR

Barcelona > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 72+10 milyon euro

74MIRALEM PJANIC
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MIRALEM PJANIC

Juventus > Barcelona | BONSERVİS BEDELİ: 60+5 milyon euro

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