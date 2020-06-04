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GeriFutbol Galatasaray'a transfer şoku! Sürpriz görüşmeyi duyurdular
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 19:20,

Galatasaray'a transfer şoku! Sürpriz görüşmeyi duyurdular

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya’nın transferini bitiren Galatasaray’da futbol takımının konsantrasyonunu bozmamak adına görüşmeler temmuz ayında start alacak.

3İLK HEDEF ONYEKURU
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İLK HEDEF ONYEKURU

Galatasaray'da şampiyon olunması halinde transferde ilk hedefin Henry Onyekuru olduğu ve çalışmaların şimdiden başladığı belirtiliyor.

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Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızı 1 yıl daha kiralamayı hedeflese de Monaco'nun tavrına göre tapusunu almak için de uğraş verilecek.

5İMKANLARI SEFERBER ETTİ
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İMKANLARI SEFERBER ETTİ

Ancak Yunan basınında yer alan habere göre; Olympiakos, genç yıldızın transferi için tüm imkanları seferber etti.

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Haberde; Olympiakos'un transferde ilk hedefinin Onyekuru olduğu ve Monaco ile temasa geçildiği kaydedildi.

7İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
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İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Ayrıca Yunan ekibinin, Onyekuru tarafıyla da ilk görüşmeyi gerçekleştrdiği bilgisi verildi.

8OLUMSUZ YANIT GELMEDİ
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OLUMSUZ YANIT GELMEDİ

Onyekuru cephesinden Olimpiakos'a olumsuz bir yanıt gelmediği ve görüşmelerin pozitif ilerlediği iddia edildi.

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Daha önceki haberlerde ise Monaco'nun Galatasaray'dan gelen 5 mlyon euroluk teklifi reddettiği yazılmıştı.

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Galatasaray'da bu sezon 9 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Sarı-kırmızılı kulubün, Onyekuru transferinde aksilik çıkması halinde Mario Lemina'nın tapusunu almak için imkanları seferber edeceği belirtiliyor.

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