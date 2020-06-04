Galatasaray'a transfer şoku! Sürpriz görüşmeyi duyurdular

Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya’nın transferini bitiren Galatasaray’da futbol takımının konsantrasyonunu bozmamak adına görüşmeler temmuz ayında start alacak.Galatasaray'da şampiyon olunması halinde transferde ilk hedefin Henry Onyekuru olduğu ve çalışmaların şimdiden başladığı belirtiliyor.Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızı 1 yıl daha kiralamayı hedeflese de Monaco'nun tavrına göre tapusunu almak için de uğraş verilecek.Ancak Yunan basınında yer alan habere göre; Olympiakos, genç yıldızın transferi için tüm imkanları seferber etti.Haberde; Olympiakos'un transferde ilk hedefinin Onyekuru olduğu ve Monaco ile temasa geçildiği kaydedildi.Ayrıca Yunan ekibinin, Onyekuru tarafıyla da ilk görüşmeyi gerçekleştrdiği bilgisi verildi.Onyekuru cephesinden Olimpiakos'a olumsuz bir yanıt gelmediği ve görüşmelerin pozitif ilerlediği iddia edildi.Daha önceki haberlerde ise Monaco'nun Galatasaray'dan gelen 5 mlyon euroluk teklifi reddettiği yazılmıştı.Galatasaray'da bu sezon 9 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.Sarı-kırmızılı kulubün, Onyekuru transferinde aksilik çıkması halinde Mario Lemina'nın tapusunu almak için imkanları seferber edeceği belirtiliyor.