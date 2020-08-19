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GeriFutbol Galatasaray'a iki büyük transfer çalÄ±mÄ± Fenerbahçe derken BeÅŸiktaÅŸ... | Son Dakika Transfer Haberleri
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Futbol
Haber GiriÅŸ: 19 AÄŸustos 2020 - 07:39,

Galatasaray'a iki büyük transfer çalÄ±mÄ± Fenerbahçe derken BeÅŸiktaÅŸ... | Son Dakika Transfer Haberleri

Mert Hakan YandaÅŸ ve Bernard Mensah transferlerinde hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayan Galatasaray'a iki bÃ¼yÃ¼k darbe daha. Onyekuru iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler resmen baÅŸlarken ezeli rakibin anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Mario Lemina'dan gece yarÄ±sÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± geldi: 'Her ÅŸeyi aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±m...'

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Ä°ÅŸte detaylar...

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NijeryalÄ± kanat oyuncusu Henry Onyekuru, SÃ¼per Lig'de henÃ¼z ligler bitmemesine raÄŸmen kiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi bittiÄŸi iÃ§in kulÃ¼bÃ¼ Monaco tarafÄ±ndan Fransa'ya Ã§aÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

3FLORYADA HÃœZÃœN
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FLORYA'DA HÃœZÃœN

Pandemi nedeniyle iptal edilen Fransa Ligiâ€™nde maÃ§Ä± olmayan ve yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlama kararÄ± alan Monaco'nun kararÄ± sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pte ÅŸok etkisi yaratÄ±rken yÄ±ldÄ±z futbolcunun Florya'daki vedasÄ±nda Fatih Terim'in Ã¼zgÃ¼n ifadesi Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.

4Ã–NCE MERT HAKAN YANDAÅž
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Ã–NCE MERT HAKAN YANDAÅž

Son dÃ¶nemde Galatasaray'la birÃ§ok transferde yarÄ±ÅŸan FenerbahÃ§e, Mert Hakan YandaÅŸ'Ä± ezeli rakibinin elinden kapmÄ±ÅŸ, tartÄ±ÅŸmalÄ± transfer sÃ¼recinin etkileri aylarca gÃ¼nlerce sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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MENSAH DA ELDEN KAÃ‡TI

Son olarak ise Bernard Mensah'Ä± Kayserispor BaÅŸkanÄ± Berna GÃ¶zbaÅŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ'a verince planlar alt Ã¼st oldu.

6Ä°KÄ° BÃœYÃœK HAMLE
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Ä°KÄ° BÃœYÃœK HAMLE

FenerbahÃ§e'nin Henry Onyekuru ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± haberleri sonrasÄ± BeÅŸiktaÅŸ'tan iki bÃ¼yÃ¼k hamle...

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Kanat bÃ¶lgesini gÃ¼Ã§lendirmek isteyen ve bunun iÃ§in giriÅŸimlerini sÃ¼rdÃ¼ren BeÅŸiktaÅŸ'tan flaÅŸ bir hamle geldi. Bu pozisyonda elinde Nkoudou, Lens ve Tyler Boyd bulunan BeÅŸiktaÅŸ, kadrosunu gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in sÃ¼rpriz bir hamle yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

8SERGEN YALÃ‡IN ISRARLA Ä°STEDÄ° VE
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SERGEN YALÃ‡IN ISRARLA Ä°STEDÄ° VE

Kadrosuna takviye yapmak iÃ§in yoÄŸun mesai harcayan yÃ¶netim, Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n raporu doÄŸrultusunda rotayÄ± Fransa'ya Ã§evirdi.

9ONYEKURUYA RESMÄ° TEKLÄ°F
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ONYEKURU'YA RESMÄ° TEKLÄ°F

TRT Spor'un haberine gÃ¶re BeÅŸiktaÅŸ, Henry Onyekuru iÃ§in Monaco'ya resmi teklif yaptÄ±.

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Daha Ã¶nce FenerbahÃ§e ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Onyekuru'nun cevabÄ± bekleniyor.

11GECE YARISI BOMBASI LEMÄ°NA
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GECE YARISI BOMBASI LEMÄ°NA!Â

BeÅŸiktaÅŸ, bir sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸme halinde olduÄŸu Mario Lemina ile prensipte anlaÅŸmaya vardÄ±.

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Siyah beyazlÄ±larÄ±n, bonservisi Premier Lig ekibi Southamptonâ€™da olan 26 yaÅŸÄ±ndaki Ã¶n libero ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Gabonlu yÄ±ldÄ±zla el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

131 SEZON DAHA KÄ°RALANACAKTI
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1 SEZON DAHA KÄ°RALANACAKTI

Siyah beyazlÄ±lar bÃ¶ylece, Galatasarayâ€™la girdiÄŸi Mensah yarÄ±ÅŸÄ±ndan galip ayrÄ±ldÄ±ktan sonra geÃ§en sezon sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda kiralÄ±k olarak oynayan Lemina konusunda da rakine Ã§alÄ±m attÄ±. Zira G.Saray, Leminaâ€™yÄ± 1 sezon daha kiralamanÄ±n hesaplarÄ±nÄ± yapÄ±yordu.

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BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶neticileri, ÅŸimdi Southapton ile masaya oturacak. Kartalâ€™Ä±n Ä°ngiliz ekibiyle de anlaÅŸmasÄ± durumunda Lemina gelecek sezon kiralÄ±k olarak BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± giyecek.

15INSTAGRAM PAYLAÅžIMI KAFA KARIÅžTIRDI
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INSTAGRAM PAYLAÅžIMI KAFA KARIÅžTIRDI

Galatasaray ile kiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi biten Mario Lemina, Instagram hesabÄ±ndan kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran bir paylaÅŸÄ±mda bulundu.

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Gabonlu orta saha, sosyal medya hesabÄ±ndan ''Ne dediklerini bilmiyorum ama her ÅŸey yalan. AyrÄ±ca bu benim hatam deÄŸil. Ben asla yalan sÃ¶ylemedim. Herkese saygÄ± gÃ¶sterdim ama bu tek taraflÄ± oldu. Daha sonra her ÅŸeyi aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±m. Ãœstelik aptal deÄŸilim. Ne yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± biliyorum.'' sÃ¶zlerini kullandÄ±.

17KOITA iÃ‡iN ADIM
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KOITA iÃ‡iN ADIM

Kartal ayrÄ±ca, Fode Koitaâ€™yÄ± transfer edebilmek iÃ§in de KasÄ±mpaÅŸaâ€™ya resmi teklif yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor. BaÅŸkan Ahmet Nur Ã‡ebi, KasÄ±mpaÅŸa BaÅŸkanÄ± Turgay Cinerâ€™i arayarak Fode Koitaâ€™yÄ± resmen isteyecek.

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GALATASARAY'DA ONYEKURU GERÃ‡EÄžÄ°

Ä°ÅŸte Monaco'ya imza sÃ¼reci...

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