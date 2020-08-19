Gabonlu orta saha, sosyal medya hesabÄ±ndan ''Ne dediklerini bilmiyorum ama her ÅŸey yalan. AyrÄ±ca bu benim hatam deÄŸil. Ben asla yalan sÃ¶ylemedim. Herkese saygÄ± gÃ¶sterdim ama bu tek taraflÄ± oldu. Daha sonra her ÅŸeyi aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±m. Ãœstelik aptal deÄŸilim. Ne yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± biliyorum.'' sÃ¶zlerini kullandÄ±.