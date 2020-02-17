Haber Giriş: 16 Şubat 2020 - 23:01,
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında sinirler gerildi! Gökhan Töre...
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Gökhan Töre ile Feghouli'nin yaşadığı tartışma ve taraftarların tepkisi en çok konuşulan konulardan oldu.
Süper Lig'de Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre damgasını vurdu.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 6. galibiyetini elde etti. Galatasaray, ligdeki son 6 maçında Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yendi.GALİBİYET SERİSİ SÜRDÜ
DERBİYE MORALLİ GİDECEK
Süper Lig'de yakaladığı galibiyet serisiyle üst sıralara yükselen Galatasaray, 23. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maça moralli çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, ligde 4 puan önünde bulunduğu ve 20 yılı aşkın süredir Kadıköy'de resmi maçlarda yenemediği rakibi karşısındaki uzun süreli galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
FALCAO 81. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Galatasaray'da sakatlığı geçen Radamel Falcao, yedek başladığı maçın son bölümünde oyuna girdi. Süper Lig'de 2 maç aradan sonra formasına kavuşan Falcao, 81. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil edildi.
YENİ MALATYASPOR'UN PENALTISI İPTAL EDİLDİ
Karşılaşmada BtcTurk Yeni Malatyaspor lehine verilen penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonucunda iptal edildi. Maçın 57. dakikasında sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Thievy Bifouma, Ryan Donk ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi. Konuk takımda Vidar Örn Kjartansson penaltıyı kullanmak için topun başına geçerken, hakem Alper Ulusoy VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından pozisyonun öncesinde ofsayt olduğunu belirterek penaltıyı iptal etti
MALATYA EKİBİ GALİBİYETİ UNUTTU
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki son 6 maçında galibiyet elde edemedi. Sarı-siyahlı takım, bu maçlarda 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Malatya ekibi, üçüncü sezonunu geçirdiği ligde Galatasaray ile deplasmanda oynadığı 3. maçından da puansız ayrıldı. Öte yandan karşılaşmayı 36 bin 553 biletli futbolseverin statta takip ettiği açıklandı.
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