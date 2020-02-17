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Futbol
Haber Giriş: 16 Şubat 2020 - 23:01, /

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında sinirler gerildi! Gökhan Töre...

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Gökhan Töre ile Feghouli'nin yaşadığı tartışma ve taraftarların tepkisi en çok konuşulan konulardan oldu.

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Süper Lig'de Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre damgasını vurdu.

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Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 6. galibiyetini elde etti. Galatasaray, ligdeki son 6 maçında Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yendi.GALİBİYET SERİSİ SÜRDÜ

3DERBİYE MORALLİ GİDECEK

DERBİYE MORALLİ GİDECEK

Süper Lig'de yakaladığı galibiyet serisiyle üst sıralara yükselen Galatasaray, 23. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maça moralli çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, ligde 4 puan önünde bulunduğu ve 20 yılı aşkın süredir Kadıköy'de resmi maçlarda yenemediği rakibi karşısındaki uzun süreli galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

4ADEM BÜYÜKÜN GOL SAYISI 10A ÇIKTI

ADEM BÜYÜK'ÜN GOL SAYISI 10'A ÇIKTI

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Adem Büyük, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 10'a çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında renklerine dahil ettiği tecrübeli futbolcu, ligde 6. kez ağları havalandırdı.

5FALCAO 81. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

FALCAO 81. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Galatasaray'da sakatlığı geçen Radamel Falcao, yedek başladığı maçın son bölümünde oyuna girdi. Süper Lig'de 2 maç aradan sonra formasına kavuşan Falcao, 81. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil edildi.

6YENİ MALATYASPORUN PENALTISI İPTAL EDİLDİ

YENİ MALATYASPOR'UN PENALTISI İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmada BtcTurk Yeni Malatyaspor lehine verilen penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonucunda iptal edildi. Maçın 57. dakikasında sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Thievy Bifouma, Ryan Donk ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi. Konuk takımda Vidar Örn Kjartansson penaltıyı kullanmak için topun başına geçerken, hakem Alper Ulusoy VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından pozisyonun öncesinde ofsayt olduğunu belirterek penaltıyı iptal etti

7MALATYA EKİBİ GALİBİYETİ UNUTTU

MALATYA EKİBİ GALİBİYETİ UNUTTU

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki son 6 maçında galibiyet elde edemedi. Sarı-siyahlı takım, bu maçlarda 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Malatya ekibi, üçüncü sezonunu geçirdiği ligde Galatasaray ile deplasmanda oynadığı 3. maçından da puansız ayrıldı. Öte yandan karşılaşmayı 36 bin 553 biletli futbolseverin statta takip ettiği açıklandı.

8GÖKHAN TÖRE VE FEGHOULI...

GÖKHAN TÖRE VE FEGHOULI...

Mücadelenin 21. dakikasında Galatasaray'da Feghouli ile Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre arasında gerginlik yaşandı. Sinirlenen Gökhan, Cezayirli oyuncuyla eliyle hamle yaptı.

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Sofiane Feghouli'nin de karşılık vermesiyle birlikte hakem Alper Ulusoy iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

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Tribünler, maç boyunca Gökhan Töre topla buluştuğunda ıslıklayarak tepki gösterdi.

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