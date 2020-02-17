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Futbol
Haber Giriş: 17 Şubat 2020 - 07:31, /

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı sonrası yazarlar ne dedi?

Yazarlarımız Uğur Meleke ve İlker Yasin ile birlikte spor dünyasından önemli isimler Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Yeni Malatyaspor mücadelesini değerlendirdi. İşte sarı kırmızılı takımı zirve yolunda umutlandıran karşılaşmanın perde arkası...

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1UĞUR MELEKE: TERİM İÇİN BİR TÜR GRİEZMANN İKİLEMİ

UĞUR MELEKE: TERİM İÇİN BİR TÜR GRİEZMANN İKİLEMİ

Emre Akbaba’nın dönüşü, Türk futbolu için büyük kazanç. Sakatlıktan döndüğünden beri hemen hemen tüm maçlara imzasını attı, dün de araya sihirli koşuyu yapıp penaltıyı kazandıran oydu. Emre şu anda Türk pasaportlu futbolcular içinde benzeri olmayan bir adam. Ancak şunu da unutmamak lazım, onun mevkii “on numara” değil, “ikinci santrfor”. Klasik bir santrfor gibi gol yollarına giriyor, forvet koşuları yapıyor. Orta mesafe şutu var, kafayla gol atma becerisi var. Oynadığı her takımda santrfor kadar skor yapacak bir adam.

2ALAN BÜYÜDÜ

ALAN BÜYÜDÜ

Ancak Emre gibi bir ikinci santrforla oynuyorsanız, takımın geri kalanını da ona göre şekillendirmeniz gerek. Galatasaray ligin ilk devresinde 4-3-3 oynuyordu; merkezde Nzonzi olduğu için Seri sağı, Lemina solu toparlıyorlardı. Ancak şimdi oyunda Emre Akbaba var, merkezde bir Nzonzi yok, Seri-Lemina’nın kaplamaları gereken alan çok büyüdü. O yüzden de kenar savunmasında Feghouli ve Onyekuru’nun yükü daha fazla. Eğer Emre gibi (veya Talisca gibi) ikinci bir santrforla oynuyorsanız, sol-sağ açıklarınızın savunma sorumluluğu olmalı. Atletico Madrid günlerinde Griezmann da ikinci santrfor rolünde oynuyordu, o yüzden de Simeone’nin sol-sağ açığı olmak demek, savunma yapmak demekti.

3UYARI SİNYALİ

UYARI SİNYALİ

Dün ikinci yarıda Bifouma’nın Linnes’le sürekli bire bir kalması, Fatih Terim için bir uyarı sinyali. Eğer böyle 4-2-3-1 görünümlü bir 4-4-2 oynuyorsanız, top rakipteyken ikinci santrforunuz derine gelmeli. Solsağ açıklarınız, beklerinize yardım etmeli. Yoksa tek taraflı bir oyun olur bu.

4GALATASARAYI ZİRVEYE BAĞLAYAN FİKSTÜRÜ

GALATASARAY'I ZİRVEYE BAĞLAYAN FİKSTÜRÜ

Fikstür konusuna meraklı olanlar muhakkak biliyorlardır. Süper Lig’de fikstür, Premier Lig’den farklıdır. Takip esaslıdır. Takımlar (bazı istisnai durumların dışında) birbirleriyle sırayla oynarlar. Bu yıl da fikstürde Denizli-Konya-Kayseri-Kasımpaşa-Malatya ile peş peşe oynuyorsunuz. Sivasspor o süreçte her bir rakibini en az ikişer farkla yenip, beşte beş yapıp, liderliği ele geçirmişti.

5FIRSATI İYİ KULLANDI

FIRSATI İYİ KULLANDI

Beşiktaş, Malatya’ya kadar 4’te 4’le gelmişti. Başakşehir, Kayseri-Kasımpaşa-Malatya’ya 13 gol atıp zirveye tutunmuştu. Trabzon da Konya-Kayseri-Kasımpaşa’yı 13 gol atarak geçti. Galatasaray da bu fikstür fırsatını çok iyi değerlendirdi, ikinci devrede beşte beş yaptı ve şampiyonluk yarışına tutundu.

6FAUL ROTASYONU

FAUL ROTASYONU

Muhakkak daha geniş bir yazıyla detaylandıracağım, ama bu müsabakada da bir benzeri görüldüğü için kısa da olsa değinmek istedim. Dün 20 ile 40 arası Malatya 8 faul yaparken, Galatasaray hiç faul yapmadı. 21’de hadebe, 27’de Robin, 28’de Walter, 29’da Robin, 34’te hafez, 35’te umut, 38 ve 39’da Gökhan... Peş peşe tam 8 faul... Maalesef bu bölümde hakem, bu faul rotasyonunu fark ederek sarı kart kullanmadı. Türk futbolunun yeni kanayan yaralarından biri bu maalesef: Faul rotasyonu.

7İLKER YASİN: BU LİGDE HER MAÇ HER SONUCA GEBE

İLKER YASİN: BU LİGDE HER MAÇ HER SONUCA GEBE

Artık hesap dönemi başladı. Alınacak üç puan, göze hoş gelen en iyi futbola tercih ediliyor. Zirve hesabı yapanların derdi, ne olursa olsun her maçta galibiyetle ayrılmak.Ligin ikinci yarısına başlarken 10 puan gerideki G.Saray’ın son 6 maçta topladığı 18 puan yukarıdaki ve aşağıdaki her takımı gerçekçi olmaya ve kazanmak için oynamaya zorluyor. Bu sezon Süper Lig’de her maçın her skora gebe olduğunu çok yazdım. Sivas, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanya’nın kaybettiği puanlar Galatasaray’ı potaya iyice soktu. Yıldızlar, ateş böceği sanılmaktan korkmazlar. Terim o kadar puan gerideyken G.Saray’a ateş böceği muamelesi yapanlara bugünleri hatırlatmıştı. Süper Lig artık korkusuz takımların ligi. Malatya Galatasaray’dan, Ankaragücü F.Bahçe’den, Rize Trabzon’dan, Göztepe Konya’dan, Kayseri Denizli’den korkmadan, açık cesur ve kazanmaya oynuyor.

8KONTROLLÜ BAŞLADI

KONTROLLÜ BAŞLADI

Bir yanda ekim ayından beri galibiyete hasret Malatya, diğer yanda son 5 maçta 15 puan toplayan G.Saray vardı sahada. Malatya sert, mücadeleci ve yüksek konsantrasyonla başladı maça. G.Saray sakin ve kontrollüydü. Mariano’nun cezalı olması nedeniyle sağ bekte Şener’e forma vermek, Linnes’i F.Bahçe maçına saklama amacına mı matuftu? Alanya maçında göz kamaştıran G.Saray, dün özellikle ilk yarıda temposuzdu ve tatmin eden bir futboldan uzaktı. “Üç puan gelsin nasıl gelirse gelsin, yeter ki Kadıköy’e F.Bahçe’nin 4 puan önünde gitme” mantığıyla G.Saray oyunu bilinçli germedi belki de. Yarım kilo bal yapabilmek için Arılar 2 milyondan fazla çiçeğe konar, bitki özü toplarmış. Rakiplerinin cömertçe kaybettiği puanlarla zirve eşiğine gelen G.Saray’ın dün daha gerçekti ve alternatifli gol hamleleri olmalıydı. Hafta arasındaki kupa maçının yorgunluğu gerekçe olabilir belki ama G.Saray önde basmayan, iştahsız, rakip direnci kırmakta zorlanan oyun anlayışıyla sanki bir hesap maçı yapıyordu.

9KRİTİK KURTARIŞ

KRİTİK KURTARIŞ

Her maçta kurtaracak mutlak bir golü olan Muslera dün maçın hemen başında Gökhan’ın vuruşunda gole izin vermedi. İki tarafın da çok net pozisyon bulmadığı ilk yarının son dakikasında Emre Akbaba’ya Robin’in hareketi penaltıyla cezalandırılınca, Adem ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda Şener’in yerine Linnes’i alan Terim riskleri alarak gelen Malatya’ya gol şansı vermemek için çok zorlandı. Özellikle Bifouma sarı kırmızılı takımın savunması içinde net pozisyonlar buldu.

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TERİM, FEGHOULI'Yİ OKŞAR MI HAŞLAR MI?

Orta alanda Seri-Lemina performansı defans hamlelerinde çok zayıf kaldı. Onyekuru istenen çizgiye gelemezken Ömer sol bek yerinde uçtaki performansının uzağında kaldı. Galatasaray’da golü atacak veya attıracak ilk adam Feghouli. Terim onu okşar mı veya haşlar mı bilemem ama Cezayirli performansını 1-2 tık yukarı taşımalı. Falcao son 10 dakikada oyuna girdi. 83’te Onyekuru’ya verdiği milimetrik pas onun golü atan kadar attıran oyuncu özelliğinin göstergesi. G.Saray rakip kalede ikinci yarıda daha fazlı fırsat yakaladı ama kendi kalesinde de Malatya’ya çok ciddi gol şansları verdi.

11DİNGİNLİK, ASLINDA YÜKSEK ENERJİDİR

DİNGİNLİK, ASLINDA YÜKSEK ENERJİDİR

Haftalar önce Fatih Terim, Kadıköy’e Fenerbahçe’nin 4 puan önünde gitmeyi düşünmüyordu belki de ama bu ligde her maç her sonuca gebe ve yarım golle de olsa alınacak bir galibiyet artık zirvedeki her takımın temel amacı gibi görünüyor. Galatasaray’ın dünkü oyununu kupadaki Alanya maçında oynadığı futboluyla kıyaslayanlar daha yavaş daha az çarpışan, dingin bir futbol olduğu kanaatine varabilir. Ama dinginlik alışık olduğumuzdan daha yüksek bir enerji halidir. Aynen bir topacın çok hızlı dönerken görünmemesi gibi.

12ÖMER ÜRÜNDÜL: ADEM BÜYÜK EGOİST DAVRANDI

ÖMER ÜRÜNDÜL: ADEM BÜYÜK EGOİST DAVRANDI

Ligin ikinci yarısında zirve yarışındaki rakiplerinin arka arkaya puan kayıpları sonucu şampiyonluk şansını arttıran Galatasaray sahaya çok moralli çıktı. Ancak Malatyaspor'un hırslı, temaslı, teslim olmayan futbolu 90 dakika boyunca devam edince ortaya zorluk derecesi yüksek bir karşılaşma çıktı. Agresif ikili mücadelelerin fazla oluşu, atmosferi de yükseltti. Galatasaray, tempolu oyunda zaman zaman top kaybı yaptı. Ama gol arayışlarını da hiç ihmal etmeyen bir anlayıştaydı. Devrenin son dakikasında gelen penaltı ile soyunma odasına galip gitmek çok önemli bir moral kaynağıydı. İkinci devre de korakor bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray, kupa yorgunu olmasına rağmen kontrol futboluna itibar etmedi ve sürekli dikine oynadı. Rakip de istekli mücadelesini sürdürüp, fırsat buldukça beraberlik golünün peşinde koştu. Karşılıklı ataklarla çok hareketli geçen ikinci yarıda heyecan üst düzeydeydi. G.Saray bulduğu pozisyonlarda ikinci golü atamayınca stresi de arttı. Sonuçta çok önemli 3 puanın sahibi oldular. Dün gördüğüm aksaklıklara gelince; Terim haklı olarak Onyekuru'yu kazanmak ve maç eksikliğini gidermek için ilk 11'de şans verdi. Böyle olunca sol önde devamlılığı ile çok faydalı olan Ömer sol bekte görev alınca alışılmış katkısı sınırlandı. Falcao ve Andone'nin uzun sakatlıkları yüzünden direkt ilk 11 oyuncusu olan Adem Büyük takımına olumlu katkılar veriyor. Ancak biraz havaya girmiş ki dün birçok pozisyonda egoist davrandı. Bu arada büyük kaleci Muslera'nın 30. saniyede kendisini hatırlattığını da unutmayalım. (Sabah)

13HERKESİN BEKLEDİĞİ MAÇ

HERKESİN BEKLEDİĞİ MAÇ

Bu hafta Fatih Terim için Galatasaray için hatta Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir için en önemli karşılaşma şüphesiz, Ülker Stadı’ndaki Kadıköy’deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi... Bakalım Galatasaray’ın dinginliğinde alışık olduğumuzdan daha yüksek enerjiyi Kadıköy’de görebilecek miyiz?

14LEVENT TÜZEMEN: İPTAL EDİLEN GOL VERİLMELİYDİ

LEVENT TÜZEMEN: İPTAL EDİLEN GOL VERİLMELİYDİ

Yeni Malatyaspor'un önde yaptığı baskı ile agresif oyun anlayışı yüzünden G.Saray coşkulu oyununu sahaya yansıtamadı. İkinci yarı G.Saray'daki pozitif değişimin başında hücum beklerinin katkıları geliyor. Sakat Saracchi, cezalı Mariano'nun dışında Linnes de kulübede olunca görev alan Şener ile Ömer G.Saray'ın hücum uyumuna zarar verdi. Ömer sol bek oynayamaz. Ömer'in savunma konusunda pozisyon bilgisi zayıf ayrıca hücuma sık çıktığı için dönmekte zorlanıyor. El freni gibi oynayan Şener kenardan tek olumlu hareket yapmadığı gibi çok pas hatası yaptı. Alper Ulusoy'un "Ofsayt" diye iptal ettiği gol aslında geçerliydi. Çünkü Mina topla bilerek oynadı. Yani top Mina'ya çarpmadı. Galatasaray geçen yıl Başakşehir ile oynadığı ve 2-1 kazandığı şampiyonluk maçında benzer pozisyonda Onyekuru ile golü atmıştı. Ayrıca Ulusoy'un Gökhan Töre'nin Ömer'i atak anında indirmesine ikinci sarıyı ve dolayısıyla kırmızıyı göstermemesi tam bir eyyam kararıydı. Ayrıca Seri'nin eline topun çarpıp çarpmadığı konusunda VAR'ın devreye girmesi gerekirdi, bana göre penaltıydı. Akbaba'ya yapılan penaltıda ise bariz gol şansından dolayı kırmızı kart çıkması gerekirdi. G.Saray 2. yarıda dağınık oyununa çözüm üretemedi. Beklerin hücuma gereken desteği vermemesi Feghouli-Emre ikilisini olumsuz etkiledi. Onyekuru'nun çabukluğu ve hareketliliği ön plana çıktı ama final noktalarında gücü yetmediği için etkisiz kaldı. Galatasaray, Antalyaspor maçıyla başlattığı iyi futbolunu -belki de kupadaki Alanyaspor maçında yorgun düşmüş olacak ki- Malatya'ya karşı gösteremedi. Zor da olsa alınan 3 puan zirve takibi adına büyük önem taşıdı.

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