Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı sonrası yazarlar ne dedi?

İLKER YASİN: BU LİGDE HER MAÇ HER SONUCA GEBE Artık hesap dönemi başladı. Alınacak üç puan, göze hoş gelen en iyi futbola tercih ediliyor. Zirve hesabı yapanların derdi, ne olursa olsun her maçta galibiyetle ayrılmak.Ligin ikinci yarısına başlarken 10 puan gerideki G.Saray’ın son 6 maçta topladığı 18 puan yukarıdaki ve aşağıdaki her takımı gerçekçi olmaya ve kazanmak için oynamaya zorluyor. Bu sezon Süper Lig’de her maçın her skora gebe olduğunu çok yazdım. Sivas, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanya’nın kaybettiği puanlar Galatasaray’ı potaya iyice soktu. Yıldızlar, ateş böceği sanılmaktan korkmazlar. Terim o kadar puan gerideyken G.Saray’a ateş böceği muamelesi yapanlara bugünleri hatırlatmıştı. Süper Lig artık korkusuz takımların ligi. Malatya Galatasaray’dan, Ankaragücü F.Bahçe’den, Rize Trabzon’dan, Göztepe Konya’dan, Kayseri Denizli’den korkmadan, açık cesur ve kazanmaya oynuyor.