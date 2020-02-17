Haber Giriş: 17 Şubat 2020 - 07:31,
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı sonrası yazarlar ne dedi?
Yazarlarımız Uğur Meleke ve İlker Yasin ile birlikte spor dünyasından önemli isimler Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Yeni Malatyaspor mücadelesini değerlendirdi. İşte sarı kırmızılı takımı zirve yolunda umutlandıran karşılaşmanın perde arkası...
UĞUR MELEKE: TERİM İÇİN BİR TÜR GRİEZMANN İKİLEMİ
Emre Akbaba’nın dönüşü, Türk futbolu için büyük kazanç. Sakatlıktan döndüğünden beri hemen hemen tüm maçlara imzasını attı, dün de araya sihirli koşuyu yapıp penaltıyı kazandıran oydu. Emre şu anda Türk pasaportlu futbolcular içinde benzeri olmayan bir adam. Ancak şunu da unutmamak lazım, onun mevkii “on numara” değil, “ikinci santrfor”. Klasik bir santrfor gibi gol yollarına giriyor, forvet koşuları yapıyor. Orta mesafe şutu var, kafayla gol atma becerisi var. Oynadığı her takımda santrfor kadar skor yapacak bir adam.
ALAN BÜYÜDÜ
Ancak Emre gibi bir ikinci santrforla oynuyorsanız, takımın geri kalanını da ona göre şekillendirmeniz gerek. Galatasaray ligin ilk devresinde 4-3-3 oynuyordu; merkezde Nzonzi olduğu için Seri sağı, Lemina solu toparlıyorlardı. Ancak şimdi oyunda Emre Akbaba var, merkezde bir Nzonzi yok, Seri-Lemina’nın kaplamaları gereken alan çok büyüdü. O yüzden de kenar savunmasında Feghouli ve Onyekuru’nun yükü daha fazla. Eğer Emre gibi (veya Talisca gibi) ikinci bir santrforla oynuyorsanız, sol-sağ açıklarınızın savunma sorumluluğu olmalı. Atletico Madrid günlerinde Griezmann da ikinci santrfor rolünde oynuyordu, o yüzden de Simeone’nin sol-sağ açığı olmak demek, savunma yapmak demekti.
UYARI SİNYALİ
Dün ikinci yarıda Bifouma’nın Linnes’le sürekli bire bir kalması, Fatih Terim için bir uyarı sinyali. Eğer böyle 4-2-3-1 görünümlü bir 4-4-2 oynuyorsanız, top rakipteyken ikinci santrforunuz derine gelmeli. Solsağ açıklarınız, beklerinize yardım etmeli. Yoksa tek taraflı bir oyun olur bu.
GALATASARAY'I ZİRVEYE BAĞLAYAN FİKSTÜRÜ
Fikstür konusuna meraklı olanlar muhakkak biliyorlardır. Süper Lig’de fikstür, Premier Lig’den farklıdır. Takip esaslıdır. Takımlar (bazı istisnai durumların dışında) birbirleriyle sırayla oynarlar. Bu yıl da fikstürde Denizli-Konya-Kayseri-Kasımpaşa-Malatya ile peş peşe oynuyorsunuz. Sivasspor o süreçte her bir rakibini en az ikişer farkla yenip, beşte beş yapıp, liderliği ele geçirmişti.
FIRSATI İYİ KULLANDI
Beşiktaş, Malatya’ya kadar 4’te 4’le gelmişti. Başakşehir, Kayseri-Kasımpaşa-Malatya’ya 13 gol atıp zirveye tutunmuştu. Trabzon da Konya-Kayseri-Kasımpaşa’yı 13 gol atarak geçti. Galatasaray da bu fikstür fırsatını çok iyi değerlendirdi, ikinci devrede beşte beş yaptı ve şampiyonluk yarışına tutundu.
FAUL ROTASYONU
Muhakkak daha geniş bir yazıyla detaylandıracağım, ama bu müsabakada da bir benzeri görüldüğü için kısa da olsa değinmek istedim. Dün 20 ile 40 arası Malatya 8 faul yaparken, Galatasaray hiç faul yapmadı. 21’de hadebe, 27’de Robin, 28’de Walter, 29’da Robin, 34’te hafez, 35’te umut, 38 ve 39’da Gökhan... Peş peşe tam 8 faul... Maalesef bu bölümde hakem, bu faul rotasyonunu fark ederek sarı kart kullanmadı. Türk futbolunun yeni kanayan yaralarından biri bu maalesef: Faul rotasyonu.
İLKER YASİN: BU LİGDE HER MAÇ HER SONUCA GEBE
Artık hesap dönemi başladı. Alınacak üç puan, göze hoş gelen en iyi futbola tercih ediliyor. Zirve hesabı yapanların derdi, ne olursa olsun her maçta galibiyetle ayrılmak.Ligin ikinci yarısına başlarken 10 puan gerideki G.Saray’ın son 6 maçta topladığı 18 puan yukarıdaki ve aşağıdaki her takımı gerçekçi olmaya ve kazanmak için oynamaya zorluyor. Bu sezon Süper Lig’de her maçın her skora gebe olduğunu çok yazdım. Sivas, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanya’nın kaybettiği puanlar Galatasaray’ı potaya iyice soktu. Yıldızlar, ateş böceği sanılmaktan korkmazlar. Terim o kadar puan gerideyken G.Saray’a ateş böceği muamelesi yapanlara bugünleri hatırlatmıştı. Süper Lig artık korkusuz takımların ligi. Malatya Galatasaray’dan, Ankaragücü F.Bahçe’den, Rize Trabzon’dan, Göztepe Konya’dan, Kayseri Denizli’den korkmadan, açık cesur ve kazanmaya oynuyor.
KONTROLLÜ BAŞLADI
Bir yanda ekim ayından beri galibiyete hasret Malatya, diğer yanda son 5 maçta 15 puan toplayan G.Saray vardı sahada. Malatya sert, mücadeleci ve yüksek konsantrasyonla başladı maça. G.Saray sakin ve kontrollüydü. Mariano’nun cezalı olması nedeniyle sağ bekte Şener’e forma vermek, Linnes’i F.Bahçe maçına saklama amacına mı matuftu? Alanya maçında göz kamaştıran G.Saray, dün özellikle ilk yarıda temposuzdu ve tatmin eden bir futboldan uzaktı. “Üç puan gelsin nasıl gelirse gelsin, yeter ki Kadıköy’e F.Bahçe’nin 4 puan önünde gitme” mantığıyla G.Saray oyunu bilinçli germedi belki de. Yarım kilo bal yapabilmek için Arılar 2 milyondan fazla çiçeğe konar, bitki özü toplarmış. Rakiplerinin cömertçe kaybettiği puanlarla zirve eşiğine gelen G.Saray’ın dün daha gerçekti ve alternatifli gol hamleleri olmalıydı. Hafta arasındaki kupa maçının yorgunluğu gerekçe olabilir belki ama G.Saray önde basmayan, iştahsız, rakip direnci kırmakta zorlanan oyun anlayışıyla sanki bir hesap maçı yapıyordu.
KRİTİK KURTARIŞ
Her maçta kurtaracak mutlak bir golü olan Muslera dün maçın hemen başında Gökhan’ın vuruşunda gole izin vermedi. İki tarafın da çok net pozisyon bulmadığı ilk yarının son dakikasında Emre Akbaba’ya Robin’in hareketi penaltıyla cezalandırılınca, Adem ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda Şener’in yerine Linnes’i alan Terim riskleri alarak gelen Malatya’ya gol şansı vermemek için çok zorlandı. Özellikle Bifouma sarı kırmızılı takımın savunması içinde net pozisyonlar buldu.
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