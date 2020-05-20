MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray ve Fenerbahçe'nin Mert Hakan savaşı! Anlaştılar, 8.5 milyona...
GeriFutbol Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Mert Hakan savaşı! Anlaştılar, 8.5 milyona...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 09:21,

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Mert Hakan savaşı! Anlaştılar, 8.5 milyona...

İki ezeli kulüp Galatasaray ile Fenerbahçe, Mert Hakan savaşına girişti. Prensip anlaşmasına rağmen son gelişmeyle durumlar iyice karıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Mert Hakan transferinde işler iyice karıştı...

2VEDAT MURİQİ, EMRE AKBABA...
Abone Olgoogle-news

VEDAT MURİQİ, EMRE AKBABA...

Son dönemde Emre Akbaba ve Vedat Muriqi için kapışan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya geldi.

3FENERBAHÇE DENGEYİ SAĞLADI AMA
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE DENGEYİ SAĞLADI AMA

Emre Akbaba transferi ile ilk raundu kazanan Aslan olurken Vedat Muriqi'i alarak Kanarya dengeyi sağladı.

43. RAUND BAŞLADI
Abone Olgoogle-news

3. RAUND BAŞLADI

İşte Galatasaray-Mert Hakan-Fenerbahçe üçgeninde perde arkasında yaşanan 3. raund!

5GALATASARAY ANLAŞTI
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY ANLAŞTI

1- Sivasspor'da 10 gol-4 asistle müthiş bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş, kulübü ile sözleşmesini uzatmadı ve elini çabuk tutan Galatasaray, 25 yaşındaki 8 numara ile prensipte anlaşmaya vardı.

64 MİLYON İMZA PARASI ÖDENMELİ
Abone Olgoogle-news

4 MİLYON İMZA PARASI ÖDENMELİ

2- Taraflar arasında ön protokol imzalandığı öğrenilirken, sarı-kırmızılı kulüp bonservis vermeyeceği Mert Hakan'a haziran ayı içerisinde 4 milyon TL imza parası ödemek zorunda.

7ÖDENMEZSE ANLAŞMAYI BOZABİLİR
Abone Olgoogle-news

ÖDENMEZSE ANLAŞMAYI BOZABİLİR

3- Galatasaray'la yıllık 1 milyon 250 bin Euro karşılığında el sıkışan Mert Hakan Yandaş, imza parası ödenmediği takdirde anlaşmayı tek taraflı bozma hakkına sahip.

8EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE
Abone Olgoogle-news

EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

4- Emre Belözoğlu ile yeni sezon planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe de Sivasspor'un yıldızı için devreye girdi.

9GALATASARAY ANLAŞMAYA UYMAZSA SİZİNLE GÖRÜŞÜRÜM
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY ANLAŞMAYA UYMAZSA SİZİNLE GÖRÜŞÜRÜM

Mert Hakan ise sarı-lacivertlilere ''Galatasaray'a söz verdim. Haziran ayının sonuna kadar bekleyeceğim. Ama anlaşmaya uymazlarsa sizinle görüşeceğim'' dedi.

10FENERBAHÇEDEN 8.5 MİLYON
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE'DEN 8.5 MİLYON

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Mert Hakan'a yıllık 8.5 milyon TL ödemeye hazır

11İŞ İYİCE KIZIŞTI
Abone Olgoogle-news

İŞ İYİCE KIZIŞTI

5- Mali olarak sıkıntılı günler geçiren ve takımdaki herkesten indirim talep eden Galatasaray, Mert Hakan'dan da fedakârlık bekliyor ancak F.Bahçe devreye girdi ve iş kızıştı.

12
Abone Olgoogle-news

Mert Hakan Yandaş, bir dergiye verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Sivasspor'a geliş sürecinden de bahseden başarılı futbolcu, "İdolüm Emre Belözoğlu" demişti.

13
Abone Olgoogle-news

FATİH AKSOY'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Sivasspor'un genç yıldızı Spor Arena yayınında açıklamalar yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi